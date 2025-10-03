Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Голливуд
© commons.wikimedia.org by Clementp.fr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:18

Голливуд в шоке: новая звезда кино — не человек, а ИИ-модель по имени Тилли Норвуд

В Лондоне появилась актриса, которая быстро собрала десятки тысяч подписчиков в Instagram и даже стала предметом обсуждения в Голливуде. Но есть одна особенность: Тилли Норвуд не существует. Это персонаж, созданный искусственным интеллектом подразделения Xicoia, принадлежащего продюсерской компании Particle6.

Проект вызвал резонанс на Цюрихском кинофестивале, где его представила голландский продюсер Элин Ван дер Вельден. Сейчас она ищет агента для продвижения фильма "Норвуд", вокруг которого уже разгорелись споры в индустрии.

Голливуд в тревоге

Известная актриса Эмили Блант, узнав о виртуальной коллеге во время записи подкаста Variety, резко высказалась:

"Господи, нам конец. Это действительно очень, очень страшно", — сказала Блант. "Агентства, хватит этого делать. Пожалуйста, прекратите лишать нас человеческих связей".

Критика не ограничилась отдельными артистами. Профсоюз SAG-AFTRA, представляющий интересы актёров и работников индустрии развлечений, выступил против подобных экспериментов.

""Тилли Норвуд" — это не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на примере бесчисленных профессиональных актёров — без разрешения или компенсации", — заявили в профсоюзе.

По мнению организации, использование "синтетических исполнителей" подрывает труд актёров, обесценивает мастерство и ставит под угрозу рабочие места.

Ответ создателей

Элин Ван дер Вельден в ответном посте подчеркнула, что Норвуд — это "творческое произведение, произведение искусства". По её словам, персонаж создан не для замены живых актёров, а для исследования новых форм искусства.

Тем не менее, дискуссия лишь усилилась: многие артисты и сценаристы опасаются, что ИИ, способный генерировать реалистичные видеоролики, станет прямым конкурентом. Особенно на фоне выхода новых генеративных инструментов, таких как OpenAI Sora 2.

Сравнение: живой актёр и ИИ-актёр

Параметр Живой актёр ИИ-актриса Тилли Норвуд
Эмоции и опыт Реальные, основанные на жизни Синтетические, алгоритмические
Стоимость участия Гонорары, роялти, условия профсоюзов Разработка и поддержка модели
Уникальность Индивидуальный стиль игры Репликация множества актёрских паттернов
Контроль Сам актёр управляет карьерой Контроль у продюсеров и компании
Правовая защита Договоры и профсоюзы Почти отсутствует регулирование

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать ИИ-актёров без уведомления профсоюзов.
    Последствие: конфликты, бойкоты, судебные иски.
    Альтернатива: заключать договоры, согласовывать условия использования.

  • Ошибка: позиционировать ИИ как замену человека.
    Последствие: негативная реакция общества и индустрии.
    Альтернатива: продвигать их как художественный эксперимент, не как замену.

  • Ошибка: игнорировать проблему авторских прав.
    Последствие: претензии актёров, чьи образы использовались без согласия.
    Альтернатива: внедрение прозрачной системы лицензирования.

А что если…

А что если виртуальные актёры всё же станут нормой? Индустрия кино и рекламы может кардинально измениться: студии будут создавать "звёзд" под конкретные проекты, контролировать их имидж и экономить бюджеты. Но при этом зрители могут отвернуться от фильмов, где нет живых эмоций и личного опыта.

Плюсы и минусы ИИ-актёров

Плюсы Минусы
Экономия на гонорарах Утрата рабочих мест актёров
Гибкость в создании образов Недостаток подлинных эмоций
Возможность экспериментов Конфликты с профсоюзами
Точность и контроль Риски дипфейков и этических нарушений
Масштабируемость Потенциальное снижение ценности искусства

FAQ

Кто создал Тилли Норвуд?
Её разработала компания Particle6 через подразделение Xicoia.

Есть ли у неё настоящие поклонники?
Да, в соцсетях у персонажа уже около 40 тысяч подписчиков.

Почему актёры протестуют?
Они опасаются потерять работу и считают использование таких технологий эксплуатацией их труда без разрешения.

Можно ли отрегулировать эту сферу?
Профсоюзы, включая SAG-AFTRA, настаивают на обязательных договорах и уведомлениях при использовании синтетических исполнителей.

Мифы и правда

  • Миф: зрителям всё равно, кто играет — человек или ИИ.
    Правда: исследования показывают, что аудитория ценит эмоции, основанные на реальном опыте.

  • Миф: ИИ-актёры дешевле всегда.
    Правда: разработка и поддержка таких моделей обходится очень дорого.

  • Миф: виртуальные актёры — это "новые люди".
    Правда: это алгоритмы, обученные на данных реальных актёров.

Три интересных факта

  1. Тилли Норвуд стала первым ИИ-персонажем, для которого ищут агента в Голливуде.

  2. Эмили Блант публично назвала появление таких актёров "концом человеческих связей в кино".

  3. SAG-AFTRA прямо заявляет, что использование ИИ без компенсации — это эксплуатация труда актёров.

Исторический контекст

  • 2010-е: первые эксперименты с цифровыми дублёрами актёров (например, в "Форсаж 7").

  • 2020-е: развитие дипфейков и генеративного видео.

  • 2023: массовые забастовки актёров и сценаристов в Голливуде из-за угрозы ИИ.

  • 2025: дебют Тилли Норвуд и открытая конфронтация с профсоюзами.

