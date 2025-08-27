Бензин в Крыму играл в прятки: теперь АИ-95 снова на заправках

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью телеканалу "Россия 24" подтвердил, что перебои с бензином АИ-95 действительно были, однако сейчас ситуация постепенно стабилизируется.

По его словам, дефицит был вызван снижением производства сразу на трёх нефтеперерабатывающих заводах юга России, а также логистическими трудностями.

"У нас напряжения по 95-му бензину действительно были. Наверное, в целом и по стране такие вещи случались. Тем не менее, эта ситуация носит временный характер, преодолимая. На сегодняшний день на большинстве заправок Республики Крым топливо есть", — заявил Аксёнов.

Он также отметил, что в Крыму стоимость АИ-95 сейчас немного выше, чем в Краснодарском крае, но это повышение временное. По прогнозу главы региона, ситуация с поставками топлива должна нормализоваться в течение месяца.