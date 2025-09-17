Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина у компьютера
Мужчина у компьютера
© freepik.com by DC Studio is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:19

Когда миры послушны голосу: как стартап из Британии меняет правила 3D-производства

Британский стартап 01C представил платформу Amara для 3D-сцен с голосовым управлением

Amara — это не просто ещё одна программа для трёхмерной графики. Это попытка сломать привычные барьеры между идеей и её воплощением. Британский стартап 01C создал инструмент, в котором голосовые команды становятся главным способом работы с цифровыми мирами. Теперь художникам и разработчикам не нужно тратить недели на оттачивание деталей: достаточно произнести команду, и сцена меняется прямо на глазах.

Платформа нового поколения

Amara позволяет строить 3D-среды за считанные секунды, при этом система учитывает физику и внутреннюю логику сцены. Каждый объект можно редактировать через команды на естественном языке. Созданный результат легко экспортируется в Unity или Unreal Engine, что делает платформу полезной как для независимых авторов, так и для студий.

"Слишком долго творческий процесс прерывался бесконечными инструментами и узкими местами между идеей и её реализацией", — сказал генеральный директор и соучредитель Ашкан Даббаг.

Основатели компании — Ашкан Даббаг, Руперт Аспден и Джеймс Элкин — познакомились в Национальной школе кино и телевидения Великобритании. Их опыт в виртуальном производстве и игровой индустрии позволил объединить технологии реального времени с ранними моделями искусственного интеллекта. Уже первая версия принесла стабильный доход около 40 тысяч долларов в месяц. Сегодня в разработке Amara 2 — система нового поколения, которая переходит в стадию пилотных проектов со студиями.

Сравнение

Подход Сколько времени занимает Сложность Итоговый результат
Традиционные 3D-редакторы Недели и месяцы Высокая, требует специалистов Детализированные сцены, но процесс медленный
Amara Минуты и часы Средняя, доступно даже новичку Редактируемые сцены с физикой, готовые к экспорту

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Зарегистрируйтесь на платформе Amara и создайте проект.

  2. Подготовьте список голосовых или текстовых команд, описывающих мир.

  3. Задайте базовую сцену: например, "лес с рекой и мостом".

  4. Уточните детали: "добавить утро, солнечный свет, каменный мост".

  5. Экспортируйте готовую сцену в Unity или Unreal для доработки.

  6. Сохраните изменения и протестируйте проект в реальном времени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать нелицензированные модели.
    Последствие: риск нарушить авторские права и получить судебные претензии.
    Альтернатива: покупать ассеты в библиотеке Amara или официальных магазинах Unity/Unreal.

  • Ошибка: перегружать сцену десятками объектов.
    Последствие: падение производительности и долгие рендеры.
    Альтернатива: применять оптимизированные ассеты, встроенные в Amara.

  • Ошибка: игнорировать физику при создании сцен.
    Последствие: нелогичные миры и критика со стороны игроков.
    Альтернатива: включать физическую модель Amara, которая поддерживает естественные взаимодействия.

А что если…

А что если платформа выйдет за рамки игровой индустрии? Amara уже демонстрирует потенциал в маркетинге и кино. Виртуальные студии смогут создавать декорации, перемещать камеру и выстраивать сцены в Unreal за минуты. Это может стать новым стандартом для рекламы, онлайн-образования и даже архитектурного проектирования.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое создание сцен Платформа пока в стадии пилота
Интеграция с Unity и Unreal Требуется обучение новым командам
Снижение объёма файлов до мегабайт Для сложных проектов нужны мощные ПК
Чистота набора данных и лицензий Ограниченный штат инженеров
Поддержка студиями и брендами Зависимость от инвестиций

FAQ (частые вопросы)

Как выбрать правильный сценарий для Amara?
Лучше начинать с простых сцен и постепенно переходить к более сложным, чтобы освоить систему команд.

Сколько стоит использование Amara?
Стоимость зависит от тарифа и объёма проектов. Базовые версии доступны для стартапов и небольших студий, корпоративные пакеты обсуждаются индивидуально.

Что лучше: Amara или традиционные 3D-редакторы?
Для быстрого прототипирования Amara однозначно удобнее. Но для глубокой доработки деталей пока остаются востребованы привычные пакеты вроде Maya или Blender.

Мифы и правда

  • Миф: Amara заменит всех 3D-дизайнеров.
    Правда: система ускоряет работу, но финальная полировка всё равно требует профессионала.

  • Миф: платформа работает только для игр.
    Правда: она подходит и для кино, и для маркетинга, и для симуляций.

  • Миф: сцены выглядят однообразно.
    Правда: благодаря гибким командам можно добиться уникальных миров.

3 интересных факта

  1. Платформа 01C обошла более 200 конкурентов в конкурсе Oxbridge AI Challenge 2024.

  2. Среди первых клиентов — Netflix, BBC и McLaren, использовавшие технологию в маркетинговых кампаниях.

  3. Файлы в Amara уменьшаются с гигабайтов до мегабайт без потери качества.

Исторический контекст

  • 2016-2017 годы: вирусный успех NotPetya показал, как быстро меняются цифровые технологии.

  • 2020-е: развитие игровых движков Unreal и Unity вывело виртуальное производство в кино.

  • 2024: Amara победила в AI-соревновании, доказав, что будущее 3D-производства связано с искусственным интеллектом.

Заключение

Amara — это шаг к тому, чтобы любая идея могла быть воплощена мгновенно. Платформа не отменяет классических инструментов, но меняет правила игры. Если раньше создание мира могло растянуться на годы, теперь оно подстраивается под темп воображения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft снижает зависимость от OpenAI, привлекая Anthropic к Microsoft 365 сегодня в 8:13

OpenAI строит чипы и конкурентов LinkedIn — Microsoft ищет запасной выход

Microsoft ведёт переговоры с Anthropic о внедрении её моделей в Microsoft 365. Это снизит зависимость от OpenAI и усилит конкуренцию на рынке ИИ.

Читать полностью » Speculative Cascades делает работу языковых моделей быстрее и дешевле — Google сегодня в 7:18

Конец "тормозов" у чат-ботов? Google придумала гибрид, который работает на максимуме

Google Research представила Speculative Cascades — гибридный метод генерации текста, который делает работу LLM быстрее, дешевле и точнее, чем раньше.

Читать полностью » The Atlantic: автоматизация найма оставляет большинство соискателей без общения с людьми сегодня в 5:18

Миллионы ищут, компании не нанимают: почему рынок труда превратился в ловушку

Алгоритмы и завышенные требования работодателей превращают поиск работы в США в «ад»: миллионы кандидатов без ответа рассылают сотни резюме.

Читать полностью » Apple открыла приём заявок в программу Security Research Device Program 2026 сегодня в 5:18

iPhone с шелл-доступом и без джейлбрейка: Apple открывает двери исследователям

Apple открыла приём заявок в SRDP 2026 — исследователи получат специальные iPhone для поиска уязвимостей и могут заработать до $500 000.

Читать полностью » Лондон борется с шумом в метро и автобусах через социальную кампанию сегодня в 4:19

Когда весь вагон слушает один трек: как Лондон борется с шумом через плакаты

В Лондоне стартовала кампания TfL «В наушниках» — пассажиров призывают слушать музыку и смотреть видео без громких динамиков, чтобы снизить шум.

Читать полностью » Суд приговорил работника завода в Мемфисе к 5 годам тюрьмы за кражу фильмов сегодня в 3:17

Крупнейшая утечка Marvel обернулась тюрьмой: кто слил "Человека-паука" за месяц до премьеры

Жителя Мемфиса приговорили к 5 годам тюрьмы за кражу и продажу фильмов до их выхода. Среди них оказались «Человек-паук» и «Дюна».

Читать полностью » Alibaba снизила стоимость инференса ИИ почти в 10 раз с моделью Qwen3 сегодня в 2:26

Alibaba выстрелила в гонке ИИ: 80B-модель работает так, будто у неё всего 3B параметров

Alibaba представила Qwen3-Next-80B-A3B — языковую модель, которая сочетает 80 млрд параметров с революционной эффективностью и дешевизной работы.

Читать полностью » Стартап Replit объявил о запуске автономного AI-агента Agent 3 сегодня в 1:18

Agent 3 может стать шоком для рынка: зачем Replit учит ИИ создавать других ИИ

Replit привлёк $250 млн инвестиций и представил Agent 3 — нового автономного AI-агента, способного создавать других агентов и автоматизировать разработку.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Nissan Magnite получил 10-летнюю гарантию на всю линейку автомобилей и адаптацию под топливо E20
Наука

Вымирание динозавров после удара астероида Чиксулуба изменило геологию Земли 66 млн лет назад
Питомцы

Правила размещения аквариума по фэншуй: зоны влияния и оптимальные формы
Садоводство

Ботва томатов помогает в борьбе с тлёй и колорадским жуком — мнение специалистов
Спорт и фитнес

Кардиотренировки повышают выносливость и снижают риск смерти на 9% — исследование
Питомцы

Подкармливание собак со стола формирует устойчивую привычку к воровству, предупредили кинологи
Туризм

Аббатство Тинтерн в Уэльсе частично закрыто для посетителей из-за реставрации
Наука

Биобетон накапливает энергию благодаря бактериям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet