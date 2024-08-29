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Алаудинов заявил об изнурительных боях "Ахмата" под Курском

Спецназ "Ахмат" вел тяжелые бои в Курском приграничье

Спецназ "Ахмат" провел успешную операцию в Курской области, уничтожив большое количество личного состава ВСУ. Об этом сообщил командир "Ахмата", замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, бои длились почти 11 часов на двух участках, но несмотря на сложности, его подчиненные выстояли и героически сражались. В результате операции было уничтожено большое количество живой силы противника, а также несколько единиц техники, включая артиллерию, АГС и минометы.

Это уже не первый раз, когда ВСУ пытаются захватить территорию в Курской области. 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление, но их продвижение было остановлено. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

За время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до семи тысяч военнослужащих и 74 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции (КТО).

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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