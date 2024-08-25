"Ахмат" уничтожает врага: Алаудинов сообщил об уничтожении свыше 10 единиц техники ВСУ

Подразделение спецназа "Ахмат" в течение суток успешно ликвидировало свыше десяти единиц военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщил командир спецназа "Ахмат" и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
В ходе операции, проведенной совместно со 2-й бригадой спецназа, удалось уничтожить две боевые машины пехоты (БМП), пять боевых бронированных машин (ББМ), инженерную машину разграждения (ИМР), шесть автомобилей, включая различные пикапы, а также расчеты автоматического гранатомета (АГС), миномета и одну ствольную артиллерию.
Алаудинов также отметил, что подразделения "Ахмат" успешно продвинулись на некоторых участках курского направления, укрепив свои позиции и оттеснив противника.
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа в 5:30 утра украинские войска предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено.
Герасимов выразил уверенность, что операция в Курской области завершится полным разгромом противника и выходом российских сил на государственную границу.
По данным Министерства обороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Президент России Владимир Путин назвал действия украинских сил провокацией и отметил, что противник прибегает к неизбирательной стрельбе, в том числе по гражданским объектам. Он заверил, что Россия даст достойный ответ на эти действия, и все поставленные перед страной задачи будут выполнены.
Для обеспечения безопасности мирных жителей в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции (КТО).
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/ Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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