Командир группы разведки "Ахмата" с позывным "Аид" рассказал, что количество уничтоженной военной техники украинской армии в Курской области — это рекорд спецоперации. Такое заявление он сделала в беседе с военкором RT Иваном Полянским.
"Аид" считает, что нападение украинской армии на российский регион является "пиар-акцией", которая делается ценой жизней молодых жителей Украины, а также "групповым самоубийством" украинских военных бригад.
Кроме того, боец считает, что Киев сейчас впустую теряет свои самые боеспособные части, а также огромное количество единиц военной техники, которая была поставлена западными странами.
Боевые действия на курском направлении продолжаются с 6 августа. Российская армия продолжает проводить операцию по недопущению продвижения ВСУ вглубь территории РФ.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
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