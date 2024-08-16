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В спецназе "Ахмат" рассказали о рекордной потере ВСУ военной техники

Разведчик "Ахмата" назвал рекордом СВО число уничтоженной техники ВСУ под Курском

Командир группы разведки "Ахмата" с позывным "Аид" рассказал, что количество уничтоженной военной техники украинской армии в Курской области — это рекорд спецоперации. Такое заявление он сделала в беседе с военкором RT Иваном Полянским.

"Аид" считает, что нападение украинской армии на российский регион является "пиар-акцией", которая делается ценой жизней молодых жителей Украины, а также "групповым самоубийством" украинских военных бригад.

Кроме того, боец считает, что Киев сейчас впустую теряет свои самые боеспособные части, а также огромное количество единиц военной техники, которая была поставлена западными странами.

Боевые действия на курском направлении продолжаются с 6 августа. Российская армия продолжает проводить операцию по недопущению продвижения ВСУ вглубь территории РФ.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation

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