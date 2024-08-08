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Алаудинов: спецназ
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Чеченский командир спецназа сообщил о прибытии подразделений в Курскую область

Алаудинов: спецназ "Ахмат" находится в Курской области и "будет делать свое дело"

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил о том, что он находится в Курской области. Помимо него там также осуществляет свою деятельность чеченский спецназ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в видеообращении.

"Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ "Ахмат", один из отрядов находится здесь. Потихоньку мы уже здесь нарастились, будем делать свое дело на благо нашего государства", — заявил чеченский командир.

Он сообщил, что на данный момент на границах Курской области украинская сторона предпринимает попытки продвижения и наращивания своих сил, которые были переброшены с белорусского направления.

Алаудинов понадеялся, что данный вопрос будет завершен и все группировки ВСУ в Курской области будут уничтожены.

Ранее в ходе совещания с Владимиром Путиным глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о том, что утром 6 августа ВСУ численностью до 1 тыс. человек начали наступление в Курской области с целью захвата. По его словам, ВС РФ уничтожили 315 военных ВСУ.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

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