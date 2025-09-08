Изоляция – удар для мозга: учёные выяснили, как одиночество влияет на социальное поведение подростков
Социальное поведение детей и подростков давно описывается психологами как динамичный процесс: привязанность к родителям сменяется интересом к сверстникам, а затем приходит взрослая форма общения. Теперь у этого явления нашли неврологическое объяснение.
Нейроны, управляющие общением
Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало: у молодых млекопитающих особая роль в регуляции социального поведения принадлежит нейронам AgRP в гипоталамусе. Эти же клетки известны своей функцией управления базовыми потребностями — голодом и поддержанием температуры тела.
Эксперименты на мышах с использованием кальциевой визуализации и оптогенетики выявили: у детёнышей и подростков активность нейронов AgRP резко повышается в условиях социальной изоляции, а при возвращении к группе снижается. Подавление работы этих нейронов делало молодых особей менее общительными, а повторная активация возвращала тягу к взаимодействию.
Что меняется с возрастом
У взрослых мышей манипуляции с AgRP не вызывали никакого эффекта. Это говорит о том, что данные нейроны управляют социальными потребностями только в период развития. В зрелом возрасте за общительность отвечают другие цепи мозга.
"Это первый случай, когда у нас есть нейробиологическое открытие, которое подтверждает то, что мы уже знаем из опыта", — отметил профессор Марсело Дитрих из Йельского университета.
По словам учёного, общительность не статична: детская привязанность к опекунам сменяется подростковым стремлением к сверстникам, а затем приходит более зрелое социальное поведение.
Эволюционный аспект
Интересно, что нейроны AgRP встречаются и у рептилий, и у амфибий, и у рыб, но там они отвечают исключительно за выживание — например, регулируют чувство голода. У млекопитающих же эти клетки получили дополнительную функцию — поддержку социальных связей в детстве и юности.
Учёные отмечают: сигналы AgRP исчезают не в детстве, а ближе к концу подросткового периода. Это подчёркивает важность социальных связей именно в фазе развития, когда формируются отношения с опекунами и сверстниками.
Значение открытия
Открытие помогает глубже понять, почему социальные потребности столь критичны для детей и подростков. Оно также может пролить свет на механизмы развития психических расстройств, связанных с нарушением социального поведения.
Три интересных факта
- Нейроны AgRP были впервые описаны в конце 1990-х годов как регуляторы аппетита.
- У мышей активность этих нейронов меняется всего за несколько минут после изоляции.
- У людей аналогичные цепи гипоталамуса, вероятно, участвуют в формировании подростковых социальных связей.
