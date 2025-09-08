Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
хоррор-квест с подростками
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:08

Изоляция – удар для мозга: учёные выяснили, как одиночество влияет на социальное поведение подростков

Нейробиология социализации: AgRP нейроны в гипоталамусе управляют поведением подростков

Социальное поведение детей и подростков давно описывается психологами как динамичный процесс: привязанность к родителям сменяется интересом к сверстникам, а затем приходит взрослая форма общения. Теперь у этого явления нашли неврологическое объяснение.

Нейроны, управляющие общением

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало: у молодых млекопитающих особая роль в регуляции социального поведения принадлежит нейронам AgRP в гипоталамусе. Эти же клетки известны своей функцией управления базовыми потребностями — голодом и поддержанием температуры тела.

Эксперименты на мышах с использованием кальциевой визуализации и оптогенетики выявили: у детёнышей и подростков активность нейронов AgRP резко повышается в условиях социальной изоляции, а при возвращении к группе снижается. Подавление работы этих нейронов делало молодых особей менее общительными, а повторная активация возвращала тягу к взаимодействию.

Что меняется с возрастом

У взрослых мышей манипуляции с AgRP не вызывали никакого эффекта. Это говорит о том, что данные нейроны управляют социальными потребностями только в период развития. В зрелом возрасте за общительность отвечают другие цепи мозга.

"Это первый случай, когда у нас есть нейробиологическое открытие, которое подтверждает то, что мы уже знаем из опыта", — отметил профессор Марсело Дитрих из Йельского университета.

По словам учёного, общительность не статична: детская привязанность к опекунам сменяется подростковым стремлением к сверстникам, а затем приходит более зрелое социальное поведение.

Эволюционный аспект

Интересно, что нейроны AgRP встречаются и у рептилий, и у амфибий, и у рыб, но там они отвечают исключительно за выживание — например, регулируют чувство голода. У млекопитающих же эти клетки получили дополнительную функцию — поддержку социальных связей в детстве и юности.

Учёные отмечают: сигналы AgRP исчезают не в детстве, а ближе к концу подросткового периода. Это подчёркивает важность социальных связей именно в фазе развития, когда формируются отношения с опекунами и сверстниками.

Значение открытия

Открытие помогает глубже понять, почему социальные потребности столь критичны для детей и подростков. Оно также может пролить свет на механизмы развития психических расстройств, связанных с нарушением социального поведения.

Три интересных факта

  1. Нейроны AgRP были впервые описаны в конце 1990-х годов как регуляторы аппетита.
  2. У мышей активность этих нейронов меняется всего за несколько минут после изоляции.
  3. У людей аналогичные цепи гипоталамуса, вероятно, участвуют в формировании подростковых социальных связей.

Учёные описали социальное поведение косаток при охоте на сельдь в Норвегии вчера в 22:16

Секреты подводного сговора: как двое косаток превращают сельдь в легкую добычу

Ученые выяснили, как косатки на севере Норвегии охотятся парами, используя координированные удары хвостом для оглушения сельди. Исследование раскрывает новые детали их социальной охоты.

Читать полностью » Учёные выявили клетки у тигровых питонов, помогающие переваривать кости без дисбаланса минералов вчера в 22:10

Змеиный секрет минерального равновесия: способ, которым пользуются избранные рептилии

Учёные обнаружили новый тип клеток у тигровых питонов, который помогает им переваривать кости жертв и поддерживать баланс кальция и фосфора в организме.

Читать полностью » Какаду выполняют 30 танцевальных движений, по данным орнитологов вчера в 21:58

Птицы без музыки танцуют лучше людей: парадокс какаду, который ломает все стереотипы

Ученые раскрыли богатый танцевальный репертуар какаду, насчитывающий более 30 движений. Исследование показывает, что эти попугаи танцуют не просто под музыку, а проявляют сложное поведение, связанное с эмоциями и общением.

Читать полностью » Зоологи обнаружили пауков-птицеедов с рекордно длинными органами на Аравийском полуострове вчера в 21:04

Пауки с "рекордсменами": когда природа шутит над каннибализмом в Аравии

Ученые описали новый род пауков-птицеедов с рекордно длинными копулятивными органами. Эти удивительные создания обитают на Аравийском полуострове и в Африканском Роге.

Читать полностью » Окситоцин ускоряет формирование дружбы у полевок, показывают исследования вчера в 20:53

Друзья или незнакомцы? Как окситоцин меняет правила общения в обществе

Новое исследование показало, что окситоцин — "гормон любви" — играет важную роль и в формировании дружеских отношений, раскрывая неожиданные механизмы социальных связей.

Читать полностью » Генетическое исследование выявило причины вымирания сумчатого волка вчера в 20:49

Хищник, потерявший защиту: почему сумчатый волк пал без борьбы с человеком

Новое исследование показывает, что сумчатый волк начал терять жизненно важные гены миллионы лет назад, задолго до появления человека и динго в Австралии. Это меняет представление о причинах его вымирания.

Читать полностью » PLOS One: СМИ спекулируют на возможной жизни на Венере и Энцеладе вчера в 19:19

Когда правду скрывают за сенсациями: что на самом деле обещают новости о космосе

Исследование показало, как СМИ преувеличивают научные данные о поисках внеземной жизни, превращая осторожные гипотезы в сенсационные заголовки, что влияет на восприятие науки и общественный интерес.

Читать полностью » Исследовательская группа создала фотодиод, имитирующий работу сетчатки вчера в 19:11

Мир на грани: как фотодиод с сетчаткой спасёт машинное зрение от хаоса

Учёные создали фотодиод, имитирующий сетчатку глаза, для улучшения машинного зрения. Что это значит для технологий и нашего мира?

Читать полностью »

