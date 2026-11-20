В 2027 году в России планируют запустить пилотный проект по каршерингу сельскохозяйственной техники. Платформа под названием "Агрошеринг" разрабатывается компанией "Росагролизинг" для оптимизации использования имеющегося парка машин в агросекторе.

Механика работы платформы

По словам генерального директора "Росагролизинга" Владимира Балтера, сервис позволит хозяйствам предлагать свою свободную технику в найм другим производителям. Операция может быть реализована в двух вариантах: с предоставлением механизатора или без него.

Техническая цель платформы — создать прозрачную среду для сделок по аренде, исключив "серые зоны" в ценообразовании и документообороте. Это должно обеспечить доступ к мощностям тем хозяйствам, которые не имеют возможности приобрести собственный парк, и повысить коэффициент загрузки техники в тех хозяйствах, где она простаивает.

Основным критерием эффективности системы станет возможность аграриев привлекать дополнительные мощности точно в нужный период полевых работ.