Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:19

Аграрный кризис на Северном Кавказе: почему долги фермеров растут, несмотря на рост рентабельности

Долги агропредприятий СКФО превысили 115 млрд рублей за пять месяцев 2025 года

Финансовые показатели сельскохозяйственного сектора Северного Кавказа демонстрируют противоречивую динамику. По данным на конец мая 2025 года, совокупная задолженность крупных и средних агрофирм округа, специализирующихся на растениеводстве, достигла 115,3 млрд рублей. Это на 38,4% выше аналогичного периода прошлого года, когда долги не превышали 83,3 млрд рублей.

Пиковое значение было зафиксировано в марте — 116,3 млрд рублей. При этом рентабельность пищевой промышленности в первом квартале снизилась до 10,1% против 10,7% годом ранее. Финансовый результат сектора ухудшился более чем вдвое — с 6,8 до 3,6 млрд рублей.

Парадоксально, но в растениеводстве при росте рентабельности до 29% (на 10,7 п. п. выше уровня 2024 года) чистая прибыль сократилась на 600 млн рублей, составив 6,3 млрд рублей.

Эксперты связывают эту ситуацию с комплексом факторов: аномальной засухой в Ставропольском крае, повлекшей снижение урожайности; резким ростом цен на ГСМ, удобрения и технику; ограниченным доступом к льготному финансированию; недостаточными мерами господдержки.

"Требуется системный подход — реструктуризация долгов, расширение страховых механизмов, модернизация производства и привлечение инвестиций", — отмечает Ирина Демченко из Ставропольского филиала РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что особую тревогу вызывает накопление долгов при формальном росте рентабельности, что свидетельствует о структурных проблемах отрасли. Без оперативного вмешательства региональных и федеральных властей финансовое положение многих хозяйств может стать критическим, считают аналитики.

