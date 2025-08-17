Аграрный кризис на Северном Кавказе: почему долги фермеров растут, несмотря на рост рентабельности

Финансовые показатели сельскохозяйственного сектора Северного Кавказа демонстрируют противоречивую динамику. По данным на конец мая 2025 года, совокупная задолженность крупных и средних агрофирм округа, специализирующихся на растениеводстве, достигла 115,3 млрд рублей. Это на 38,4% выше аналогичного периода прошлого года, когда долги не превышали 83,3 млрд рублей.

Пиковое значение было зафиксировано в марте — 116,3 млрд рублей. При этом рентабельность пищевой промышленности в первом квартале снизилась до 10,1% против 10,7% годом ранее. Финансовый результат сектора ухудшился более чем вдвое — с 6,8 до 3,6 млрд рублей.

Парадоксально, но в растениеводстве при росте рентабельности до 29% (на 10,7 п. п. выше уровня 2024 года) чистая прибыль сократилась на 600 млн рублей, составив 6,3 млрд рублей.

Эксперты связывают эту ситуацию с комплексом факторов: аномальной засухой в Ставропольском крае, повлекшей снижение урожайности; резким ростом цен на ГСМ, удобрения и технику; ограниченным доступом к льготному финансированию; недостаточными мерами господдержки.

"Требуется системный подход — реструктуризация долгов, расширение страховых механизмов, модернизация производства и привлечение инвестиций", — отмечает Ирина Демченко из Ставропольского филиала РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что особую тревогу вызывает накопление долгов при формальном росте рентабельности, что свидетельствует о структурных проблемах отрасли. Без оперативного вмешательства региональных и федеральных властей финансовое положение многих хозяйств может стать критическим, считают аналитики.