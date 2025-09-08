Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мальчик обнимает осла
Мальчик обнимает осла
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:55

Агроэкотуризм ломает привычные маршруты: туристы меняют пляжи на поля

Туристы выбирают фермерские туры вместо традиционного отдыха

Путешествия давно перестали быть только пляжами и экскурсиями по мегаполисам. Сегодня всё больше туристов выбирают агроэкотуризм — отдых на фермах и в сельских хозяйствах. Это направление активно развивается за рубежом и сочетает в себе экологичность, новые впечатления и поддержку местных сообществ.

Что такое агроэкотуризм

Агроэкотуризм — это поездки в сельские регионы, где туристы могут познакомиться с фермерским бытом, попробовать натуральные продукты и принять участие в традиционных работах. Такой отдых позволяет ощутить близость к природе и увидеть жизнь вне городских декораций.

Почему это привлекает туристов

Причины популярности агротуризма очевидны:

  • усталость от однотипных городских маршрутов;
  • желание отдохнуть в экологичной и спокойной среде;
  • интерес к натуральным продуктам и традиционной кухне;
  • поиск новых форм досуга для семьи и детей.

Многие туристы отмечают, что поездка на ферму становится не только отдыхом, но и образовательным опытом.

Опыт США и Европы

В США агроэкотуризм активно развивается в фермерских усадьбах, где можно пожить в доме с историей, попробовать органические продукты и даже поработать на ферме.
В Европе популярны винодельни Италии и Франции, альпийские пастбища Швейцарии, фермерские туры в Скандинавии. Здесь туристы не только наслаждаются природой, но и узнают о культурных традициях региона.

Экономический эффект

Агроэкотуризм помогает поддерживать сельские районы. Доход от туристов позволяет фермерам развивать хозяйства, сохранять старинные традиции и создавать рабочие места. Для многих регионов это стало способом удержать молодёжь и оживить сельскую экономику.

Агротуризм как часть устойчивого развития

В отличие от массового туризма, фермерские поездки минимизируют ущерб для экологии. Туристы живут в гармонии с природой, потребляют местные продукты и участвуют в жизни сельской общины. Это формирует новое отношение к отдыху — с заботой о планете и уважением к традициям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вратарь сборной России пожаловался на задержку багажа после рейса через Стамбул вчера в 22:11

Из Парижа в Москву с приключениями: вратарь Сафонов испытал все трудности перелётов, знакомые тысячам россиян

Матвей Сафонов рассказал о трудном перелёте через Стамбул: задержка рейса, проблемы с багажом и ночь без чемоданов — история знакомая многим туристам.

Читать полностью » Мишустин утвердил требования к гостевым домам в 18 регионах для участия в эксперименте вчера в 21:16

Часть крымских отелей могут исчезнуть: новые требования не оставляют шансов

Правительство утвердило правила для гостевых домов: до 2026 года владельцы должны пройти самооценку. Ограничение в 15 номеров вызвало критику рынка.

Читать полностью » Туроператоры: безвиз с Китаем вызовет туристический бум среди россиян вчера в 21:11

Китай открылся без виз: туристы и турбизнес застигнуты врасплох

Китай ввёл безвиз для россиян на год: туроператоры ждут рост бронирований, но эксперты предупреждают — специфика страны вернёт туристов к пакетным турам.

Читать полностью » вчера в 19:17

400 км до аэропорта ради обратного билета: туристы возмущены новыми правилами

С 1 сентября «Аэрофлот» разрешил сохранять обратные билеты при опоздании на рейс. Но строгие условия и новые сборы вызвали шквал критики.

Читать полностью » Япония, Майорка и Новая Зеландия вошли в список маршрутов для разных типов личности вчера в 18:27

Одни ищут тишину, другие — драйв: 7 стран, которые идеально совпадают с характером

Каждый путешественник уникален: узнайте 7 направлений для разнообразных характеров и найдите идеальное место для своего отпуска!

Читать полностью » World Weather Online: Аликанте признан самым солнечным городом Европы вчера в 17:30

Испанский курорт с 349 часами солнца в месяц: рекорд, который сложно превзойти

Аликанте — солнечный город на Коста-Бланке с богатой историей и прекрасным климатом. Откройте его пляжи и культурные достопримечательности в октябре!

Читать полностью » Туристы могут посетить три страны за один день благодаря расположению Базеля вчера в 16:24

Три страны за один день: как Базель стирает границы Европы

Базель — уникальный город, где можно за один день увидеть три страны: Германию, Францию и Швейцарию. Откройте для себя секреты этого удивительного места!

Читать полностью » В рейтинг лучших островов 2025 года вошли Аруба, Бали и Доминикана вчера в 15:22

От Кариб до Эгейского моря: какие острова подарят то, о чём вы даже не мечтали

В 2025 году разные острова предложат уникальный отдых: от экстремальных приключений на Доминикане до гастрономических удовольствий на Сардинии. Узнайте о лучших!

Читать полностью »

Новости
Еда

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду
Спорт и фитнес

Врачи перечислили основные риски при занятиях на беговой дорожке
Культура и шоу-бизнес

Автоюрист предупредил о риске серьёзных поломок двигателя из-за некачественного топлива
Наука и технологии

Археологи Швейцарии нашли римский мост: как империя контролировала провинции
Дом

Умный дом и технологии, которые значительно упрощают повседневную жизнь
Авто и мото

Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел
Садоводство

Тройная защита урожая: зачем садоводы развешивают жестяные банки на деревьях
Спорт и фитнес

Врачи рассказали, как много физической активности требуется детям ежедневно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet