Миллионы тонн на тарелке: как Пензенская область кормит страну

В Пензенской области подводят итоги уборочной кампании, и результаты впечатляют. Валовой сбор сахарной свёклы превысил 2 миллиона тонн, при средней урожайности 468 центнеров с гектара. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко 22 октября, сославшись на доклад министра сельского хозяйства Романа Калентьева.

Урожайность и вклад в продовольственную безопасность

Глава региона отметил, что аграрии демонстрируют стабильный рост производительности:

"Пензенская область продолжает вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны", — подчеркнул Мельниченко.

Такой результат стал возможен благодаря эффективному использованию технологий, улучшению агротехники и увеличению посевных площадей.

Соя: не только масло, но и польза для почвы

В регионе продолжается уборка сои, урожай которой уже превысил 300 тысяч тонн - это на треть больше, чем в прошлом году.

"Соевые бобы используются для создания множества продуктов, включая высококачественное растительное масло. Кроме того, соя как бобовое растение способна фиксировать азот из воздуха и насыщать им почву, повышая её плодородие и снижая потребность в азотных удобрениях. А соевый жмых, шрот и мука — ценная белковая добавка в сельхозкормах для животных и птицы", — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Таким образом, выращивание сои в регионе даёт двойной эффект — и экономический, и экологический.

Рост урожайности кукурузы

Не менее впечатляющие показатели и у кукурузы: собрано 119 тысяч тонн, а урожайность выросла до 89 центнеров с гектара, что на 36 центнеров больше, чем в прошлом году. Посевные площади увеличены до 62 тысяч гектаров, что на 10 тысяч больше, чем ранее.

Эксперты отмечают, что подобная динамика отражает устойчивое развитие агропромышленного комплекса региона и рост его конкурентоспособности.