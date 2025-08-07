Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:32

Евросоюз урезает субсидии: аграрии в Италии готовятся к худшему

Сокращение субсидий ЕС может вызвать массовое закрытие хозяйств в Италии

Когда кажется, что сельское хозяйство и без того сталкивается с множеством вызовов — климатических, экономических, рыночных — на горизонте появляется ещё один удар. На этот раз источник — не стихия и не конкуренты, а Брюссель. Новая редакция Общей сельскохозяйственной политики ЕС (PAC) на 2028-2034 годы грозит серьезными последствиями для регионов, где фермерство не просто профессия, а часть культурного кода. Регион Венето Италии — один из них.

Удар по тем, кто держит отрасль на плаву

Согласно предложенной реформе, Европейская комиссия планирует сократить финансирование агросектора почти на 90 миллиардов евро и полностью изменить подход к распределению субсидий. Одно из самых спорных новшеств — исключение пожилых фермеров (в том числе пенсионеров, активно работающих на земле) из системы прямых выплат. Для Венето это особенно болезненно: здесь около 40% получателей агросубсидий — фермеры старше 65 лет. Это около 23 тысяч человек, которые могут лишиться поддержки.

По оценкам региональных властей, Венето рискует потерять около 40 миллионов евро в год. И это только прямые потери. Реальные последствия, по словам регионального министра сельского хозяйства Федерико Канера, куда глубже и опаснее.

"Безумно и недальновидно": резкая критика из региона

Федерико Канер жёстко раскритиковал предложения ЕС, назвав их "недальновидными и неприемлемыми". Он подчеркнул, что исключение активных пенсионеров из системы поддержки разрушает реальную основу сельского хозяйства региона.

"Пенализировать их под предлогом обновления поколений, не предлагая при этом никаких реальных альтернатив, — это не просто ошибка. Это несправедливо и безответственно", — заявил Канер.

Механизм домино: что стоит за сокращением субсидий

По мнению Канера, последствия реформы будут цепными. Потеря субсидий приведёт к закрытию сотен мелких хозяйств. А это, в свою очередь, отпугнёт молодых фермеров, для которых вход в профессию станет ещё сложнее. Освободившееся пространство могут занять международные агрохолдинги, дешёвая рабочая сила или даже производители синтетической пищи.

Таким образом, вместо обещанного "обновления", ЕС может спровоцировать деградацию местной агрокультуры, потерю рабочих мест и разрушение целых сообществ.

Регион готов к борьбе

Федерико Канер подчеркнул: Венето не намерен просто наблюдать за происходящим. Региональные власти готовят ответные шаги и собираются отстаивать интересы своих фермеров на уровне ЕС. Это касается как попыток сохранить прямые выплаты, так и широкой кампании против подходов, которые, по мнению региона, игнорируют специфику и ценность семейных хозяйств.

Венето — это не просто статистическая единица. Это регион с сильными традициями, высококачественной продукцией и тысячами фермеров, которые продолжают работать несмотря ни на что. Их исключение из новой аграрной политики ставит под вопрос не только экономику, но и саму идентичность сельской Европы.

