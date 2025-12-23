Картофель теряет экспорт, грибы идут в рост: странный разворот аграрной Кубани

Сокращение экспорта картофеля из Краснодарского края в 2025 году оказалось заметным даже на фоне общего снижения урожайности. Поставки за рубеж уменьшились почти наполовину, тогда как по другим видам сельхозпродукции регион, напротив, показал рост. Об этом сообщает издание "Ъ-Кубань" со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Экспорт картофеля: падение почти на 46%

По данным регионального минсельхоза, за десять месяцев 2025 года объем экспорта картофеля из Краснодарского края составил 0,4 тыс. т. Это на 45,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными направлениями поставок стали Турция, Республика Беларусь и Абхазия, однако даже эти рынки не смогли компенсировать общее снижение экспортных объемов.

Сокращение экспорта сопровождается и уменьшением валового сбора. С начала 2025 года сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели региона собрали 125 тыс. т картофеля. Этот показатель оказался на 2,4% ниже уровня прошлого года, что также повлияло на экспортный потенциал продукции.

Производство и экспорт грибов: противоположная динамика

На фоне снижения показателей по картофелю сегмент грибов демонстрирует иную картину. В Краснодарском крае с начала 2025 года было собрано 30,5 тыс. т грибов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост производства отразился и на внешних поставках.

Объем экспорта грибной продукции за указанный период составил 0,7 тыс. т. Это на 64,8% превышает показатель прошлого года. Поставки осуществлялись в Армению, Турцию и Республику Беларусь, что свидетельствует о стабильном спросе на кубанскую продукцию на внешних рынках.

Разнонаправленные тенденции агросектора

Эксперты отмечают, что разнонаправленная динамика по картофелю и грибам отражает структурные особенности аграрного сектора региона. Снижение экспортных объемов картофеля связано как с уменьшением урожая, так и с перераспределением продукции на внутренний рынок. В то же время развитие тепличных и специализированных хозяйств способствует росту производства и экспорта грибов.

Таким образом, в 2025 году агропромышленный комплекс Краснодарского края демонстрирует неоднородные результаты: традиционные культуры теряют позиции на внешних рынках, тогда как нишевые направления, напротив, укрепляют экспортный потенциал региона.