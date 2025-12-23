Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Картофель
Картофель
© commons.wikimedia.org by safaritravelplus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:37

Картофель теряет экспорт, грибы идут в рост: странный разворот аграрной Кубани

Экспорт картофеля с Кубани сокращается почти на 46% — Минсельхоз края

Сокращение экспорта картофеля из Краснодарского края в 2025 году оказалось заметным даже на фоне общего снижения урожайности. Поставки за рубеж уменьшились почти наполовину, тогда как по другим видам сельхозпродукции регион, напротив, показал рост. Об этом сообщает издание "Ъ-Кубань" со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Экспорт картофеля: падение почти на 46%

По данным регионального минсельхоза, за десять месяцев 2025 года объем экспорта картофеля из Краснодарского края составил 0,4 тыс. т. Это на 45,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными направлениями поставок стали Турция, Республика Беларусь и Абхазия, однако даже эти рынки не смогли компенсировать общее снижение экспортных объемов.

Сокращение экспорта сопровождается и уменьшением валового сбора. С начала 2025 года сельскохозяйственные организации, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели региона собрали 125 тыс. т картофеля. Этот показатель оказался на 2,4% ниже уровня прошлого года, что также повлияло на экспортный потенциал продукции.

Производство и экспорт грибов: противоположная динамика

На фоне снижения показателей по картофелю сегмент грибов демонстрирует иную картину. В Краснодарском крае с начала 2025 года было собрано 30,5 тыс. т грибов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост производства отразился и на внешних поставках.

Объем экспорта грибной продукции за указанный период составил 0,7 тыс. т. Это на 64,8% превышает показатель прошлого года. Поставки осуществлялись в Армению, Турцию и Республику Беларусь, что свидетельствует о стабильном спросе на кубанскую продукцию на внешних рынках.

Разнонаправленные тенденции агросектора

Эксперты отмечают, что разнонаправленная динамика по картофелю и грибам отражает структурные особенности аграрного сектора региона. Снижение экспортных объемов картофеля связано как с уменьшением урожая, так и с перераспределением продукции на внутренний рынок. В то же время развитие тепличных и специализированных хозяйств способствует росту производства и экспорта грибов.

Таким образом, в 2025 году агропромышленный комплекс Краснодарского края демонстрирует неоднородные результаты: традиционные культуры теряют позиции на внешних рынках, тогда как нишевые направления, напротив, укрепляют экспортный потенциал региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Преступник, выманивший деньги у 86-летней женщины, задержан в Крыму вчера в 14:48
Мошенничество с угрожающим предлогом: 390 тысяч рублей украдены у пенсионерки в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в хищении 390 тысяч рублей у пожилой женщины.

Читать полностью » В 2025 году в Крыму зафиксировано 457 выбросов китообразных вчера в 14:25
457 выбросов китообразных в Крыму: реальная картина может быть гораздо мрачнее, чем кажется

В Крыму зафиксированы выбросы морских млекопитающих, однако специалисты предупреждают о скрытых угрозах. Что стоит за текущими статистическими данными?

Читать полностью » Повышение зарплат в Крыму отражает положительные экономические тенденции вчера в 13:42
Зарплаты на подъёме: почему строительный сектор Крыма лидирует по уровню доходов

В Крыму за декабрь 2025 года уровень зарплат увеличился на 17,4%. Какие сферы и города стали лидерами по доходам — читайте в материале.

Читать полностью » Спрос на высокотехнологичные подарки увеличился в Краснодарском крае вчера в 13:17
Идеальные новогодние подарки: как Краснодар выбирает самые популярные товары декабря 2025 года

В Краснодарском крае за декабрь 2025 года значительно увеличился спрос на высокотехнологичные подарки и товары для творчества. Какие товары в тренде — читайте в материале.

Читать полностью » Аниматоры в Краснодарском крае получают более высокие зарплаты в 2025 году вчера в 12:54
Деды Морозы и Снегурочки в Краснодаре стали богаче: на 25% больше — что это значит для рынка труда

В Краснодарском крае в ноябре 2025 года зарплаты аниматоров, включая Дедов Морозов и Снегурочек, увеличились на 25%. Что стоит за этим ростом?

Читать полностью » Краснодарский край ожидает высокий спрос на IT-специалистов в 2026 году вчера в 12:40
Краснодарский край ждет бум IT-специалистов: какие навыки принесут карьерный успех в 2026 году

В Краснодарском крае в 2026 году ожидается рост спроса на IT-специалистов с навыками SQL, Linux и Python, что открывает возможности для высоких заработков.

Читать полностью » В горах Краснодарского края температура опустится до -7°C вчера в 12:28
Зимний сюрприз: погода в Краснодаре 22 декабря с туманом и возможным похолоданием

22 декабря в Краснодаре и Краснодарском крае ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, преимущественно без осадков. Важно обратить внимание на туман в утренние часы и возможный гололед в горах.

Читать полностью » Краснодарский край лидирует по количеству отказов по товарным кредитам вчера в 12:20
Ставка на осторожность: в Краснодарском крае рекордно высокие отказы по POS-кредитам

Доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Краснодарском крае достигла 90,4%, что стало одной из самых высоких цифр среди регионов России. Причиной этому стали ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
В Сочи подожгли Porsche во дворе из мести — ГУ МВД по Краснодарскому краю
Экономика
Стало известно, куда россиянам вложить деньги до конца года
ЮФО
Кубань запрещает наём иностранцев по патентам с 2026 года — администрация края
Общество
Одну категорию россиян обязали работать 1 января
ЮФО
Несовершеннолетнюю судят за фейковую угрозу школе — Кубань 24
Общество
Законопроект о ветеранах по стажу планируют внести в Госдуму — РИА Новости
Дом
Мелкие бытовые вещи незаметно захламляют дом — эксперты по быту
Общество
Фильм "Опустошение" стал самым пиратским релизом 2025 года — F6
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet