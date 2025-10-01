Договор аренды квартиры: что нужно знать нанимателю и собственнику

Аренда жилья — это не только поиск подходящей квартиры, но и оформление документов. Самый главный из них — договор найма жилого помещения. Он защищает права обеих сторон и становится гарантией спокойных отношений между арендодателем и арендатором.

Зачем нужен договор аренды

Юридически правильно документ называется "Договор найма жилого помещения". Он определяет условия проживания, сроки и порядок расчётов. Даже если вы арендуете квартиру у знакомых или родственников, договор обязателен. Без него ваши права не будут защищены в случае конфликта.

Виды договоров аренды

Краткосрочные - заключаются на срок до 11 месяцев.

- на срок более 12 месяцев, обязательна регистрация в Росреестре.

Важно помнить: если долгосрочный договор не зарегистрирован, он признаётся ничтожным, и в суде его не примут.

Основные правила оформления

Количество экземпляров. Договор составляется в двух экземплярах — один у арендодателя, другой у арендатора. Содержание. В начале указываются город, дата, полные ФИО сторон. Подписи. Подписывать должны все стороны, включая совладельцев жилья.

Предмет договора

Обязательно указать точные характеристики квартиры по техпаспорту.

Прописать всех проживающих, включая детей и домашних животных. Если питомец не указан, это может стать формальным поводом для расторжения договора.

Приложить документ, подтверждающий право собственности (выписка из ЕГРН или свидетельство о регистрации).

Если договор подписывает не собственник, а агент, у него должна быть нотариальная доверенность.

Права и обязанности сторон

В договоре фиксируются:

дата передачи квартиры;

размер и условия возврата залога;

порядок устранения аварий;

возможность проводить ремонт или перепланировку;

условия визитов хозяина для проверки;

право или запрет на субаренду.

Также арендодатель должен подтвердить, что квартира не находится под арестом, залогом или обременением.

Раздел о платежах

Один из самых спорных пунктов. Нужно подробно прописать:

размер аренды и залога;

дату ежемесячной оплаты;

кто оплачивает коммунальные услуги, интернет и телефон;

порядок передачи показаний счётчиков.

Если в договоре не указано, кто платит за "коммуналку", по закону обязанность ложится на собственника. Поэтому важно всё уточнить заранее.

Ответственность сторон

Если договор расторгает арендатор, возврат денег за неиспользованный срок остаётся на усмотрение владельца.

Если договор расторгает арендодатель, он обязан вернуть средства за оставшееся время.

Такие пункты позволяют сбалансировать интересы обеих сторон.

Передаточный акт

Документ, который часто недооценивают. Именно он фиксирует состояние квартиры, мебели и техники.

Составляется вместе с договором в двух экземплярах.

Включает список техники и мебели с описанием недостатков.

Желательно приложить фотографии.

Фотоподтверждение убережёт арендатора от необоснованных претензий, а владельца — от повреждений, которые появятся после съезда жильцов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Подписать договор без регистрации (долгосрочный) Суд признает документ недействительным Зарегистрировать в Росреестре Не прописать коммунальные расходы Долги "повиснут" на собственнике Указать, кто платит и как подтверждается оплата Не указать домашних животных Формальный повод для выселения Вписать всех жильцов и питомцев Отсутствие передаточного акта Споры по мебели и технике Составить акт + сделать фото Подписать договор только с одним собственником Судебные иски от других совладельцев Убедиться в согласии всех владельцев

Советы шаг за шагом

Проверьте документы на квартиру. Согласуйте сроки и сумму аренды. Определите порядок оплаты коммунальных услуг. Составьте договор в двух экземплярах. Подпишите передаточный акт и сделайте фотофиксацию. При долгосрочной аренде зарегистрируйте договор.

FAQ

Можно ли скачать бланк договора из интернета?

Да, но он будет типовым. Лучше адаптировать под конкретные условия.

Нужен ли нотариус для договора аренды?

Нет, но при желании можно заверить договор для дополнительной защиты.

Обязательно ли составлять передаточный акт?

Да, без него сложно доказать состояние квартиры до заселения.

Договор аренды — не формальность, а основной инструмент защиты интересов арендатора и собственника. Чтобы избежать конфликтов, важно грамотно прописать условия, оформить передаточный акт и при долгосрочной аренде зарегистрировать документ в Росреестре.