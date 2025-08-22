Новые точки роста АПК: как Северный Кавказ становится драйвером аграрного производства России

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Ставропольский край заявил о значительном потенциале Северо-Кавказского федерального округа для системного наращивания показателей в агропромышленном комплексе. Это заявление прозвучало в контексте поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи увеличить объемы производства продукции АПК на 25% к 2030 году.

Для достижения этой амбициозной цели, как подчеркнул Патрушев, отрасль должна демонстрировать устойчивую положительную динамику по всем ключевым направлениям, что требует поиска новых точек роста. Именно Северо-Кавказский федеральный округ, занимающий сильные позиции в различных сегментах сельского хозяйства, рассматривается в качестве одного из таких перспективных направлений развития.

В рамках стратегического планирования Министерством сельского хозяйства РФ была разработана специализированная Стратегия развития агропромышленного комплекса Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года. Этот документ предусматривает комплексную поддержку приоритетных для региона направлений, включая животноводство, садоводство, овощеводство, виноградарство, а также выращивание кукурузы и риса.

Отдельное внимание в ходе совещания по развитию АПК округа было уделено институциональным изменениям в системе господдержки. С 2026 года все меры помощи для фермерских хозяйств и малых предприятий аграрного сектора будут систематизированы и закреплены в рамках федерального проекта "Развитие малого агробизнеса", что должно обеспечить большую предсказуемость и устойчивость государственной аграрной политики.