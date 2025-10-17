Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:12

С малых лет — к большой земле: анапские школьники осваивают аграрное дело

В анапских школах сразу готовят будущих аграриев и педагогов

В Анапе школьников начинают готовить к профессии аграриев и педагогов уже со школьной скамьи. Одним из центров профориентации стала школа № 11 села Супсех, где активно развивается направление "Агрошкола" — новая сетевая модель повышения качества образования и внедрения инноваций.

Практика в теплицах и на учебных участках

По словам врио мэра Анапы Светланы Балаевой, школа № 11 является участником краевого проекта "Агроклассы 2.0". Директор школы Павел Сивков показал теплицу, восстановленную год назад при поддержке депутатов Николая Мораря и Игнатия Рябченко.

В агроклассах школьники учатся проращивать семена, выращивать растения и применять современные методы растениеводства и инженерии.

"Ребята собрали своими руками гидропонную установку — в 96 лунках уже растут саженцы винограда и роз", — отметил директор.

Юные агрономы также высадили более 3 тысяч деревьев и кустарников в Супсехском округе, озеленив территории школ, детсадов и других соцобъектов.

Сотрудничество и профориентация

Проект поддерживают Анапский сельхозтехникум, заповедник "Утриш”, агрохолдинг "Сады Бужора”, "Зеленстрой” и "Абрау-Дюрсо”. Многие выпускники планируют продолжить обучение в Тимирязевской академии и Кубанском государственном аграрном университете.

Кроме аграрного, в школе действует психолого-педагогический класс, где готовят будущих учителей.

"Аграрной отрасли Кубани нужны молодые специалисты, чтобы регион оставался гарантом продовольственной безопасности страны", — подчеркнула Светлана Балаева, поблагодарив педагогов за их вклад в профориентацию школьников.

Профильные классы Анапы

Сегодня в анапских школах работает около сотни профильных классов — от инженерных и медицинских до юридических, IT и туристических. Их число ежегодно растёт, открывая школьникам новые возможности для профессионального самоопределения.

