ООО "АГР" перезапустил производство и планирует выпустить 27 тыс. автомобилей до конца 2024 года

Производство на заводе было перезапущено в августе, и до конца года планируется собрать 27 тыс. автомобилей. Марки автомобилей, которые будут собирать на предприятии, не уточняются.Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

Кроме того, другие предприятия автокластера в регионе также возобновили работу. АО "АМО" группы "Промышленные инвестиции" (бывшая площадка Volvo Trucks в РФ) собрало в текущем году 649 грузовиков и планирует собрать 2 тыс. до конца года. Компания "Автомобильные технологии" осуществляет контрактное производство автомобилей Citroen C5 Aircross и планирует собрать 1,5 тыс. автомобилей до конца года.

Напомним, что немецкий автоконцерн Volkswagen продал свои российские активы за 125 млн евро компании "Арт-Финанс" бывшего президента дилерского холдинга "Авилон" Андрея Павловича. Позже "Арт-Финанс" приобрел и петербургский завод Hyundai, и на базе выкупленных активов была создана группа AGR.

Группа "Промышленные инвестиции", близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, приобрела производственные активы Volvo в РФ в конце ноября прошлого года. Покупателем выступило подконтрольное группе АО "АМО", зарегистрированное незадолго до сделки (ее условия не раскрывались). В декабре производство на заводе было перезапущено.

Компания "Автомобильные технологии" производит автомобили на заводе "ПСМА Рус" и также занимается импортом и дистрибуцией автомобилей и запчастей в РФ, включая те, что ввезены по механизму "параллельного импорта". В результате, на российском рынке уже доступны компактные кроссоверы Citroën C5 Aircross и Peugeot 4008, а также кроссоверы Peugeot 5008 и кросс-бэк Citroën C5X. Эти автомобили можно приобрести у около 20 дилеров, которые сотрудничают с компанией.

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