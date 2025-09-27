Капля лишней влаги — и листья аглаонемы сворачиваются трубочкой: к чему приводит ошибка

Аглаонема — одно из тех комнатных растений, которые способны удивить даже самого искушённого цветовода. Её ценят за неприхотливость, выразительную листву и декоративные плоды. При правильном уходе она не только украшает интерьер, но и создаёт ощущение уюта и гармонии.

Краткое описание растения

Аглаонема (Aglaonema) принадлежит к семейству ароидных. У неё прямостоячие черешки и вытянутые листья, которые у взрослых экземпляров могут слегка поникать. Цветение проявляется в виде початка, укрытого светлым покрывалом, а после появляются ягоды: сначала жёлтые, а затем ярко-красные.

Где лучше разместить аглаонему

Выращивать её можно не только на подоконнике. Подойдёт и притенённое место в комнате, главное — избегать тёмных углов и прямого солнца. Сквозняки, холод от оконного стекла и каменных поверхностей противопоказаны. Растение любит тепло у корней, поэтому стоит учитывать этот нюанс.

Оптимальная температура и влажность

Аглаонема чувствует себя комфортно при температуре около +20…+24 °С, но не ниже +18 °С. Зимой допустимо кратковременное понижение до +14 °С. Повышенная влажность делает окраску листвы ярче и стимулирует цветение. Летом полезно регулярно опрыскивать растение мягкой водой, а зимой сократить частоту процедур.

Полив и вода

Поливать аглаонему нужно обильно, но без застоя жидкости. Почва должна оставаться слегка влажной, без пересыхания. Вода, попавшая в центр розетки, может вызвать загнивание, поэтому поливать лучше по краю горшка. Используют отстоянную мягкую воду. При пересушке почвы листья начинают скручиваться.

Подкормка и рост

Растение развивается медленно: за год появляется всего несколько листьев. Чтобы стимулировать рост, используют жидкие удобрения для декоративно-лиственных культур, например, "Идеал" или "Вермисол". Подкормки проводят 2-3 раза в месяц с марта по октябрь, а зимой делают перерыв.

Пересадка и грунт

Пересаживают аглаонему примерно раз в 3-4 года, когда корни полностью оплетают земляной ком. Лучшее время для процедуры — весна. Горшок нужен широкий и неглубокий, на дне — слой дренажа не менее 4 см. Грунт можно приготовить самостоятельно: листовая земля, торф и перегной в соотношении 2:1:1. Подойдут также готовые смеси для фиалок, бегоний или декоративно-лиственных растений.

Размножение

Самый удобный способ — черенкование. У видов с вертикальными побегами используют верхушечные черенки: срезанную часть ставят в воду или укореняют в субстрате с добавлением перлита или вермикулита. Материнское растение при этом продолжает развиваться и наращивает новые корни.

Сравнение способов выращивания