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Пожилой человек
Пожилой человек
© unsplash.com by Aggeliki Koutelekou is licensed under Free to use under the Unsplash License
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:31

Старость попытались обмануть на клеточном уровне: почему открытие не приблизило людей к долголетию

Омоложение отдельных клеточных структур не означает автоматического продления жизни всего организма, а существующие методики антивозрастной терапии зачастую имеют лишь коммерческую подоплеку, пояснил кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев. В комментарии NewsInfo эксперт прокомментировал недавние заявления о возможности значительного сброса биологических часов человеческих клеток.

Ранее сообщалось, что в ходе исследования ученым впервые удалось омолодить клетки крови, превратив их в нейтральные стволовые и фактически снизив их возраст более чем на шестьдесят лет.

Гериатр выразил скепсис относительно быстрой трансляции этих достижений на весь человеческий организм. По его словам, процессы, происходящие на уровне клеток, пока крайне сложно перенести на работу сложной биологической системы в целом. Даже с учетом использования современных технологий, таких как китайский искусственный интеллект, путь к реальному омоложению человека займет очень много времени.

"Никто не ответит на этот вопрос. Пока невозможно, это все на уровне клеточных структур происходит. Пока перейти к организму в целом вряд ли удастся. Этот процесс займет какое-то время", — пояснил Конев.

Специалист подчеркнул, что биологические процессы в клетках и жизнь всего организма — это разные вещи. На сегодняшний день ни одному человеку не удалось радикально продлить жизнь с помощью медицинских манипуляций. При этом медицина активно изучает способы стимуляции естественного восстановления, например, как регенерация тканей может быть запущена при помощи определенных клеточных механизмов.

"Все лекарственные средства, которые рекламируются как антиэйдж, носят лишь коммерческий характер. Они лишь помогают преодолеть частичный разрыв между теоретически заложенными в каждом человеке длительностью жизни и реальной жизнью", — отметил эксперт.

Гериатр добавил, что за сорок лет практики в геронтологии он неоднократно слышал о скором решении проблемы старения, однако реального прорыва так и не произошло. Часто подобные заявления связаны с необходимостью получения грантов для финансирования лабораторий. В то же время ученые продолжают искать точечные решения, такие как качество яйцеклеток для репродуктивной медицины или методы поддержки мышечного тонуса.

Проблема заключается еще и в том, что человеческий организм состоит из миллионов различных клеточных структур. По мнению Конева, успех с одной конкретной группой клеток не означает, что аналогичный результат можно будет легко повторить с другими тканями из-за различий в уровне метаболизма и функций.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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