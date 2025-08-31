Секреты долголетия: какие белки нужно контролировать после 50

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро стареет наш организм? Новое исследование показывает, что к пятидесятилетнему возрасту процессы старения значительно ускоряются. Это открытие может стать основой для создания новых методов профилактики возрастных заболеваний.

Масштабное исследование

Группа учёных провела обширное исследование, в ходе которого анализировался белковый состав органов и тканей у людей в возрасте от 14 до 68 лет. В рамках работы было изучено 516 образцов тканей, относящихся к 13 типам и 7 физиологическим системам.

Особое внимание исследователи уделили протеинам, связанным с развитием возрастных заболеваний. Они обнаружили, что к 50 годам количество и активность этих белков резко увеличиваются. Учёные назвали это явление "молекулярным каскадным штормом".

Важные находки

В ходе исследования было идентифицировано 48 белков, уровень экспрессии которых возрастает с годами. Эти белки связаны с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, жировая дистрофия печени, фиброз тканей и гепатоцеллюлярные карциномы. Это объясняет резкий рост хронических заболеваний после 50 лет.

Кардиологи и гериатры подчеркивают важность раннего выявления биохимических изменений. Это позволит разработать более эффективные методы лечения и профилактики возрастных заболеваний, что, в свою очередь, может значительно улучшить качество жизни людей старшего возраста.