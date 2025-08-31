Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старик
Старик
© commons.wikimedia.org by Southbanksteve from London, UK is licensed under CC BY 2.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:15

Секреты долголетия: какие белки нужно контролировать после 50

Ученые выявили связь между старением и изменениями в белках организма

Вы когда-нибудь задумывались, как быстро стареет наш организм? Новое исследование показывает, что к пятидесятилетнему возрасту процессы старения значительно ускоряются. Это открытие может стать основой для создания новых методов профилактики возрастных заболеваний.

Масштабное исследование

Группа учёных провела обширное исследование, в ходе которого анализировался белковый состав органов и тканей у людей в возрасте от 14 до 68 лет. В рамках работы было изучено 516 образцов тканей, относящихся к 13 типам и 7 физиологическим системам.

Особое внимание исследователи уделили протеинам, связанным с развитием возрастных заболеваний. Они обнаружили, что к 50 годам количество и активность этих белков резко увеличиваются. Учёные назвали это явление "молекулярным каскадным штормом".

Важные находки

В ходе исследования было идентифицировано 48 белков, уровень экспрессии которых возрастает с годами. Эти белки связаны с различными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые патологии, жировая дистрофия печени, фиброз тканей и гепатоцеллюлярные карциномы. Это объясняет резкий рост хронических заболеваний после 50 лет.

Кардиологи и гериатры подчеркивают важность раннего выявления биохимических изменений. Это позволит разработать более эффективные методы лечения и профилактики возрастных заболеваний, что, в свою очередь, может значительно улучшить качество жизни людей старшего возраста.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные идентифицировали восемь генов, связанных с риском развития шизофрении сегодня в 17:03

Генетический след шизофрении: откуда берутся страдания

Учёные обнаружили 8 новых генов, связанных с шизофренией. Это открытие может изменить подход к лечению психических расстройств и понять их генетические корни.

Читать полностью » Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров сегодня в 16:40

Выжившие в огне: история черепах, которые переждали конец света в раковине

Учёные выяснили, как черепахи пережили падение астероида 66 млн лет назад. Секрет — в особом рационе и месте обитания. Открыт новый древний вид!

Читать полностью » Астрономы обнаружили новые данные о возможной Девятой планете Солнечной системы сегодня в 16:29

Откройте глаза на загадки Вселенной: что ждет нас на краю Солнечной системы

Ученые выдвинули гипотезу о существовании загадочной "Планеты Y" на окраинах Солнечной системы. Эта находка может изменить наше понимание космоса!

Читать полностью » Учёные расшифровали структуру белка древнего вируса в ДНК человека — прорыв в лечении рака сегодня в 14:21

Разгадка трёхмерной головоломки: учёные обнаружили ключ к лечению волчанки и онкологии

Ученые расшифровали структуру HERV-K Env, вируса в геноме человека. Это прорыв в изучении аутоиммунных и раковых заболеваний. Подробнее о новом открытии и его значении для медицины.

Читать полностью » Сенсор (200 дБ) из Китая превзошёл аналоги: машинное зрение выходит на новый уровень сегодня в 13:21

Сенсоры больше не преграда: создан прорывной глаз для машинного зрения – будущее уже здесь

Китайские ученые создали сенсор, имитирующий человеческий глаз. Ретиноморфный фотодиод (RPD) с динамическим диапазоном 200 дБ превосходит существующие аналоги в задачах машинного зрения.

Читать полностью » Профессор Голдберг: гуманоидные роботы не заменят людей в физическом труде ближайшие 10 лет сегодня в 12:21

Роботы-гуманоиды против синих воротничков: почему заменители человека — это миф, а не реальность

Профессор Кен Голдберг развенчивает миф о скором приходе гуманоидных роботов: парадокс Моравека, нехватка данных и 5-10 лет отставания. Почему строители и повара в безопасности, а ИИ пока не заменит физический труд.

Читать полностью » Ученые раскрыли секрет пауков Psechrus clavis: светлячки в паутине как приманка для охоты сегодня в 11:21

Живой фонарь в паутине: зачем пауки из Восточной Азии коллекционируют светлячков — невероятное открытие

Ученые обнаружили, что пауки Psechrus clavis используют светлячков как "живые фонари", привлекая добычу. Это уникальная охотничья стратегия, раскрывающая сложные взаимодействия хищников и жертв.

Читать полностью » Кости возрастом 70 млн лет: учёные описали 3,5-метрового родственника крокодилов сегодня в 10:21

Свирепый охотник мелового периода: что скрывает прекрасно сохранившийся скелет из Аргентины

Учёные открыли новый вид хищного крокодиломорфа — 3,5-метрового Kostensuchus atrox. Его останки возрастом 70 млн лет, найденные в Аргентине, раскрыли роль древних рептилий как доминантов экосистемы Патагонии.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Москва и Уагадугу могут соединить прямым авиасообщением — посол Тапсоба
Спорт и фитнес

Тренер Нитченко: короткие прогулки снижают вред долгого сидения за компьютером
Еда

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость
Питомцы

Ветеринары перечислили породы собак, которые почти не линяют
Спорт и фитнес

Ипотека за здоровый образ жизни: общественная организация направила проект в Правительство РФ
Авто и мото

Kia представит электрический гран-турер GT1 мощностью 603 л.с. в 2027 году
ЮФО

С 1 сентября обучение в сфере культуры в Крыму начнут более 1,6 тысячи студентов
Красота и здоровье

Специалисты подчеркнули, что поддержка родителей помогает детям легче пройти учебный год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru