Почему в России могут поднять пенсионный возраст?
Почему в России могут поднять пенсионный возраст?
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:12

Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему

Старение населения — это не просто социальная проблема, это настоящий вызов для рынка труда. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы Россия столкнется с резким дефицитом рабочей силы. Как справиться с этой ситуацией и что она может означать для социума? Позвольте углубиться в эту проблему и её возможные решения.

По прогнозам Минтруда, ежегодно в России потребуется привлекать около 1,7 миллиона новых работников, чтобы компенсировать уход около 12,2 миллиона пожилых граждан из профессиональной деятельности. Этот перекос между спросом и предложением на рынке труда ведет к множеству последствий, включая необходимость повышения пенсионного возраста и поддержку работы пожилых людей, рассказал "Газете.ру" финансовый аналитик Дмитрий Трепольский.

Ситуация на рынке труда

Старение населения — это естественный процесс, связанный со снижением рождаемости и продолжительностью жизни. В то время как одни регионы испытывают кризис нехватки рабочей силы, другие могут столкнуться с избыточным количеством вакансий. Вот основные направления изменений:

  • Переток кадров: Работники начнут мигрировать из бедных регионов в крупные города, что ухудшит уровень сервиса и качество производства на периферии.
  • Дискриминация по возрасту: В условиях дефицита рабочей силы работодатели будут стремиться удерживать даже пожилых работников, что может сократить риски возрастной дискриминации.
  • Пенсионная реформа: Возможное увеличение пенсионного возраста или прекращение индексации социальных выплат для неработающих пенсионеров.

Что ждет пенсионеров с 1 января 2026 года?

С 1 января 2026 года запланирована плановая индексация страховых пенсий:

  • Размер индексации: пенсии увеличатся на 7,6%.
  • Для кого: повышение коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.
  • Стоимость балла: вырастет до 156,76 руб.
  • Фиксированная выплата: составит 9 584,69 руб.

Сколько добавят пенсионерам с 1 февраля 2025 года?

В 2025 году индексация проходит в два этапа. После январского повышения на 7,3%, с 1 февраля произойдет доиндексация:

  • Общий итог: суммарный уровень индексации к февралю достигнет 9,5%.
  • Работающим: индексация для работающих граждан теперь проводится на тех же условиях, что и для неработающих.

Какие года выходят на пенсию в 2026 году?

В 2026 году право на страховую пенсию по старости получают:

  • Мужчины: 1962 года рождения (в возрасте 64 лет).
  • Женщины: 1967 года рождения (в возрасте 59 лет).

Необходимые условия: минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионных балла.

