Пожилой мужчина бегает
Пожилой мужчина бегает
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:48

Шесть мифов о старении, которые давно пора забыть

Исследования показали: здоровье в пожилом возрасте зависит от образа жизни, а не от цифры в паспорте

Старение окружено мифами, которые создают искажённое представление о жизни в пожилом возрасте. Современные исследования показывают: многие стереотипы не имеют под собой оснований, а на здоровье в старшие годы сильнее всего влияет образ жизни.

Миф 1. После выхода на пенсию здоровье неизбежно ухудшается

Физический упадок не является нормой. Всё больше исследований подтверждают: позитивное отношение к возрасту и активный образ жизни помогают дольше сохранять силы. Пожилые люди, которые верят в возможность оставаться здоровыми, реже страдают от депрессии и проблем с памятью, а также живут дольше.

Миф 2. Спорт в пожилом возрасте вреден

На деле регулярные тренировки укрепляют мышцы, сердце и снижают риск падений. Силовые упражнения помогают сохранить мышечную массу даже после 70 лет. Быстрая ходьба в течение 75 минут в неделю способна продлить жизнь почти на два года. Кроме того, физическая активность замедляет возрастное уменьшение объёма мозга.

Миф 3. С возрастом нужно меньше сна

После 65 лет норма сна остаётся прежней — 7-8 часов. Проблема в том, что сон становится более прерывистым из-за изменений в организме и хронических болезней. Но правильный режим, отказ от кофеина вечером и дневная активность помогают улучшить его качество.

Миф 4. Мозг стареет и деградирует неизбежно

Деменция встречается только у 10% людей старше 65 лет. Когнитивные нарушения не всегда переходят в болезнь Альцгеймера. На риск влияют управляемые факторы: физическая активность, образование, отказ от курения, контроль давления и сахара, хорошее зрение и слух. Обучение новому и социальные связи помогают дольше сохранять ясность ума.

Миф 5. Если курил десятилетиями — бросать поздно

Отказ от сигарет полезен в любом возрасте. Уже через несколько недель улучшаются дыхание и кровообращение, а долгосрочные выгоды — снижение риска рака, инсульта и сердечных болезней.

Миф 6. Секс после 60 невозможен

Большинство людей старшего возраста продолжают интимную жизнь. Да, могут появляться физиологические трудности, но современные методы лечения помогают их преодолеть. Интимные отношения меняются, но не исчезают, и для многих пар становятся более гармоничными.

Главное

Старость — это не приговор. Ухудшение здоровья, когнитивный спад, потеря активности и отказ от привычной жизни чаще связаны не с возрастом, а с образом жизни и отсутствием заботы о себе. Правильный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек и социальная вовлечённость позволяют сохранять качество жизни и после 70 лет.

