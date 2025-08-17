Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 9:41

Сердце кровью обливается: эти признаки говорят о приближающейся старости вашей кошки

Эксперты: старые кошки спят больше, двигаются меньше и нуждаются в мягком корме

Многие владельцы не сразу замечают, что их кошка уже в преклонном возрасте — особенно если она всё ещё выглядит ухоженной и активной. Но с годами организм питомца меняется, и хозяину важно учитывать возрастные особенности, чтобы обеспечить любимцу достойную старость.

На что обратить внимание

  • Замедление метаболизма — кошка больше спит, меньше двигается, ест меньше и требует меньше энергии.

  • Проблемы с зубами и дёснами — выпадение зубов, воспаления, пародонтоз. Пожилым кошкам проще есть мягкие паштеты и влажный корм.

  • Ухудшение зрения и слуха — возможны катаракта, глаукома, возрастные изменения сетчатки, снижение слуха.

  • Болезни суставов — артрит и боли ограничивают подвижность, усложняют прыжки.

  • Изменения в поведении — меньше активности, раздражительность, ночное мяуканье, пугливость.

  • Возрастные заболевания внутренних органов — сердца, почек, ЖКТ, снижение иммунитета.

Чего избегать при уходе за возрастным питомцем

  • Чрезмерной физической активности — бег, прыжки и активные игры могут вызвать боль и усталость.

  • Неподходящего питания — жирная, солёная еда и угощения «со стола» вредят почкам, печени и сердцу.

  • Стресса — громких звуков, резкой смены обстановки, лишних поездок.

  • Самолечения — любые препараты должен назначать ветеринар с учётом возраста.

  • Частого купания — есть риск переохлаждения и простуды.

  • Ругани — возрастные казусы вроде промахов мимо лотка — не повод для крика, а сигнал, что питомцу нужна помощь.

Как помочь стареющей кошке чувствовать себя лучше

  1. Организуйте удобные лестницы или пандусы, чтобы она могла забираться на любимые места.

  2. Обеспечьте тёплую лежанку в тихом месте.

  3. Предлагайте свежую, мягкую и легкоусвояемую еду.

  4. Проявляйте терпение, нежность и уважайте её ритм жизни.

