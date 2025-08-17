Сердце кровью обливается: эти признаки говорят о приближающейся старости вашей кошки
Многие владельцы не сразу замечают, что их кошка уже в преклонном возрасте — особенно если она всё ещё выглядит ухоженной и активной. Но с годами организм питомца меняется, и хозяину важно учитывать возрастные особенности, чтобы обеспечить любимцу достойную старость.
На что обратить внимание
-
Замедление метаболизма — кошка больше спит, меньше двигается, ест меньше и требует меньше энергии.
-
Проблемы с зубами и дёснами — выпадение зубов, воспаления, пародонтоз. Пожилым кошкам проще есть мягкие паштеты и влажный корм.
-
Ухудшение зрения и слуха — возможны катаракта, глаукома, возрастные изменения сетчатки, снижение слуха.
-
Болезни суставов — артрит и боли ограничивают подвижность, усложняют прыжки.
-
Изменения в поведении — меньше активности, раздражительность, ночное мяуканье, пугливость.
-
Возрастные заболевания внутренних органов — сердца, почек, ЖКТ, снижение иммунитета.
Чего избегать при уходе за возрастным питомцем
-
Чрезмерной физической активности — бег, прыжки и активные игры могут вызвать боль и усталость.
-
Неподходящего питания — жирная, солёная еда и угощения «со стола» вредят почкам, печени и сердцу.
-
Стресса — громких звуков, резкой смены обстановки, лишних поездок.
-
Самолечения — любые препараты должен назначать ветеринар с учётом возраста.
-
Частого купания — есть риск переохлаждения и простуды.
-
Ругани — возрастные казусы вроде промахов мимо лотка — не повод для крика, а сигнал, что питомцу нужна помощь.
Как помочь стареющей кошке чувствовать себя лучше
-
Организуйте удобные лестницы или пандусы, чтобы она могла забираться на любимые места.
-
Обеспечьте тёплую лежанку в тихом месте.
-
Предлагайте свежую, мягкую и легкоусвояемую еду.
-
Проявляйте терпение, нежность и уважайте её ритм жизни.
