Сердце кровью обливается: эти признаки говорят о приближающейся старости вашей кошки

сегодня в 1:14

Домашние животные массово получают ожоги на пляжах — причина скрыта у вас под ногами

Жаркий август превратил пляжи в смертельную ловушку для питомцев: ветеринары фиксируют рост ожогов и предупреждают о скрытой угрозе.

сегодня в 0:26

Эти породы превращают радость в кошмар — собачники предупреждают

Пять пород собак, которые очаровывают с первого взгляда, но превращают дрессировку в настоящее испытание даже для опытных хозяев.

вчера в 23:39

Поезда РЖД станут как зоопарк? Теперь пассажиры увидят всех хвостатых попутчиков

РЖД добавит в свои сервисы функцию, позволяющую узнать вид и маршрут животного-соседа по вагону, а также выбрать место в зависимости от этой информации.

вчера в 22:36

Любишь кота — соблюдай закон: напоминание от тульской полиции

В Тульской области напомнили правила содержания кошек: от заботы о здоровье питомца до уважения к соседям и возможной ответственности владельца.

вчера в 21:22

Кот не подпускал хозяйку к собаке — влюблённый охранник рассмешил зрителей

Белый кот влюбился в собаку и так её ревновал, что не подпускал даже хозяйку. Его поведение стало вирусным в соцсетях и рассмешило пользователей.

вчера в 20:33

Кошки не прощают так, как люди: их эмоции устроены иначе

Кошки не прощают в человеческом понимании, но забывают неприятности. Как вернуть доверие питомца после строгого тона и избежать ошибок?

вчера в 19:16

Укус кошки — больше, чем царапина: он может быть опасен

Даже безобидный укус кошки может привести к серьёзной инфекции. Какие болезни передаются через укусы и как правильно действовать?

вчера в 17:29

Горячая плита — смертельная ловушка для кошки: как вовремя защитить питомца

Кошки любят исследовать кухню, но горячая плита может стать смертельно опасной. Как уберечь питомца от ожогов — простые и надёжные советы.

