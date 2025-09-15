Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Динамическая боковая планка стоя
Динамическая боковая планка стоя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:55

Миф о "дряхлеющем теле" рушится: спорт после 35 даёт неожиданный бонус

Исследование: после 40 лет мышцы страдают меньше от физического стресса, чем в 20 лет

Наши представления о старении тела начинают меняться. Новые исследования показывают, что взрослые люди восстанавливаются после нагрузок не хуже, а иногда даже лучше, чем молодёжь. Это открытие ломает привычные стереотипы и даёт повод иначе взглянуть на спорт после 30, 40 и даже 50 лет.

Мышцы и возраст: неожиданные результаты

Учёные из Journal of Aging and Physical Activity собрали данные из 36 исследований, где сравнивалось восстановление после тренировок у молодых (18-25 лет) и взрослых старше 35 лет. Результаты оказались неожиданными: именно старшие участники реже жаловались на болезненность мышц и показывали более низкие биохимические показатели повреждений.

1. Болезненность после тренировок

Через два дня после занятий у людей старшего возраста болезненность была ниже на треть по сравнению с молодыми. А через трое суток эта разница достигала 62%. Получается, что привычная тяжесть в мышцах после дня ног куда более знакома двадцатилетним, чем тем, кто перешагнул сорокалетний рубеж.

2. Состояние мышечных тканей

Важный показатель — креатинкиназа (КФК), фермент, появляющийся в крови при повреждении мышечных волокон. У участников старшей группы её уровень был на 28% ниже спустя сутки после нагрузок. Это значит, что их мышцы страдали меньше от физического стресса.

3. Функциональные показатели

При этом явного преимущества в скорости восстановления функций мышц у пожилых людей не было. Но и отставания тоже. Уровень силы и подвижности восстанавливался примерно одинаково во всех возрастных группах.

Почему это может работать в плюс

Есть несколько гипотез, почему взрослые спортсмены чувствуют себя лучше. Во-первых, они часто тренируются более осознанно и дисциплинированно, чем молодёжь. Во-вторых, у организма с возрастом меняется восприятие боли, и мышечная усталость переносится легче. В-третьих, накопленный тренировочный опыт помогает оптимально распределять силы.

Современные данные подтверждают: старение не означает автоматического снижения выносливости или устойчивости. Напротив, организм может быть более приспособлен к стрессу.

Практическая ценность для здоровья

Эти выводы могут серьёзно повлиять на рекомендации по тренировкам для людей старше 35 лет. Если болезненность и повреждение мышц не усугубляются с возрастом, значит, можно:

  • безопасно повышать интенсивность нагрузок;
  • сокращать периоды восстановления;
  • дольше сохранять подвижность и силу.

Регулярная активность в среднем и старшем возрасте напрямую связана с долголетием, снижением риска хронических болезней и сохранением когнитивных функций.

Важный нюанс

Большинство включённых в метаанализ исследований касались мужчин. Женщины пока остаются недоизученными: гормональные особенности, метаболизм и скорость восстановления могут значительно отличаться. Для полноты картины необходимы отдельные исследования, которые учтут эти различия.

Главное, что стоит вынести

Вы не слишком стары, чтобы начать тренироваться. Вы не слишком стары, чтобы становиться сильнее. И уж точно не слишком стары для того, чтобы восстанавливаться. Старение — это не упадок, а естественная эволюция организма, в которой спорт и активность играют ключевую роль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Соль, сахар и трансжиры: врачи предупреждают о последствиях неправильного питания после 40 лет сегодня в 14:49

Выбрасывайте немедленно: как газировка и колбаса разрушают сосуды после 45 — доказано кардиологами

После 45 лет некоторые привычные продукты превращаются в скрытую угрозу для сердца. Какие именно блюда и напитки стоит вычеркнуть из рациона?

Читать полностью » Врач Барредо: перекусы по калорийности могут равняться полноценному обеду сегодня в 14:16

Маленькие порции, большой вес: где кроется подвох

Почему вес может стоять на месте, даже если вы уменьшили порции? Врач объяснила, какие ошибки и скрытые факторы мешают похудеть.

Читать полностью » Врач Евгений Греков заявил о необходимости мужских консультаций в России сегодня в 13:49

Игнорировать гормоны и потенцию опасно: чем заканчивается замалчивание проблем

В России предлагают открыть мужские консультации для заботы о репродуктивном здоровье. Почему это важно и какие барьеры мешают мужчинам обращаться к врачам?

Читать полностью » Педиатр Елена Щербицкая назвала характерные симптомы коронавируса в сентябре сегодня в 13:13

Симптомы коронавируса маскируются под простуду, но врачи знают отличия

В Новосибирске фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Какие симптомы отмечают врачи и почему специалисты предупреждают о новых рисках осенью?

Читать полностью » Почки и усталость: почему анализы нужно сдавать даже при хорошем самочувствии сегодня в 12:49

Три ночных похода в туалет — тревожный звонок для обследования

8 тревожных симптомов нарушений почек: отёки, изменения мочеиспускания, гипертония. Игнорирование признаков может привести к хронической недостаточности и диализу. Как распознать проблему вовремя?

Читать полностью » Врач Вялов: солевые растворы и слабительные нарушают микрофлору кишечника сегодня в 12:10

Слабительные вместо пользы приводят к зависимости и боли

Модные "чистки" кишечника обещают лёгкость и здоровье, но врачи предупреждают: они могут разрушить микрофлору и вызвать новые проблемы.

Читать полностью » Планирование беременности: советы врача-репродуктолога Гюнай Салаевой сегодня в 11:49

Случайность или контроль? Почему беременность без подготовки может обернуться риском

Здоровье будущего ребёнка во многом зависит от того, как родители подготовятся к зачатию. Всего несколько месяцев могут изменить всё.

Читать полностью » Елена Малышева предупредила дачников о риске грыжи позвоночника при неправильной позе сегодня в 11:36

Дачные грядки калечат спину: привычные позы приводят к грыжам

Елена Малышева предупредила дачников об опасных позах при работе на грядках. Какие привычки могут привести к проблемам со спиной и не только?

Читать полностью »

Новости
Туризм

После снятия санкций "Белавиа" готовит запуск рейсов Минск – Доминикана
Садоводство

Зеленый подоконник круглый год: выращиваем витаминный салат в домашних условиях
Питомцы

Автокормушки, фонарики и GPS-ошейники помогают хозяевам ухаживать за питомцами
Садоводство

У комнатных растений развивается корневая гниль из-за перелива и плохого дренажа
Спорт и фитнес

Тренеры показали пошаговую методику Animal Flow для спины, бёдер и плеч
Наука

Наследие денисовцев усиливает защиту от паразитов у жителей Азии — данные университета Паннонии
Авто и мото

Ущерб Jaguar и Land Rover от кибератак оценивается в 1,17 миллиарда евро
Спорт и фитнес

Новый комплекс упражнений для пресса разработал тренер Леандро Форнито
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet