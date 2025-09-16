Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ИИ за работой
ИИ за работой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by DALL\u00b7E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

PhD-интеллект — миф: глава DeepMind объяснил, чего не умеют современные ИИ

Демис Хассабис: современные ИИ как аспиранты, но ошибаются в школьной математике

Интервью генерального директора Google DeepMind Демиса Хассабиса на All-In Summit вызвало большой интерес в сообществе, ведь он затронул один из главных вопросов современного ИИ — насколько мы близки к AGI (универсальному искусственному интеллекту).

"Интеллект уровня PhD" — миф

По словам Хассабиса, заявления о том, что сегодняшние чат-боты обладают интеллектом уровня доктора наук, — это заблуждение.

"Современные модели способны выдавать ответы уровня аспиранта, но при этом могут допускать ошибки в задачах школьной математики", — сказал генеральный директор DeepMind Демис Хассабис.

Он подчеркнул, что до настоящего AGI остаётся 5-10 лет, а пока речь идёт о "рваном интеллекте".

Рваный интеллект и его ограничения

Современные системы демонстрируют блестящие результаты в узких областях — например, в генерации кода или анализе больших текстов. Но одновременно они проваливаются на простых цепочках рассуждений. Такой дисбаланс, по мнению Хассабиса, не позволяет называть их "универсальными разумами".

Ключевая цель исследователей — создать модели, которые смогут стабильно справляться и со сложными, и с элементарными задачами без "смешных" ошибок.

Следующие шаги к AGI

По мнению Хассабиса, для достижения AGI нужны несколько крупных прорывов:

  • Постоянное обучение: обновление знаний моделей не раз в несколько месяцев, а практически ежедневно. Это позволит ИИ быть в курсе последних данных и быстрее адаптироваться.

  • World models: такие проекты, как Genie 3, обучаются на видео и симуляциях, чтобы предсказывать динамику реального мира. На их основе можно создавать виртуальных агентов и роботов, которые не просто пишут тексты, а действуют в физической среде.

Практические применения

Хассабис отметил, что прогресс к AGI нужно измерять не абстрактными индексами, а реальными приложениями. Наука и медицина — самые важные сферы:

  • В рамках компании Isomorphic Labs DeepMind применяет ИИ для поиска новых лекарств.

  • Алгоритмы сокращают путь от гипотезы до эксперимента, ускоряя научные исследования.

Плюсы и минусы "рваного интеллекта"

Плюсы Минусы
Сильные результаты в отдельных задачах (код, тексты, анализ) Ошибки на элементарных примерах (школьная математика)
Широкое внедрение в бизнес и повседневность Нельзя назвать универсальным интеллектом
Поддержка науки и медицины Сильная зависимость от обучения на статичных данных
Основа для будущего AGI Ограниченные возможности рассуждений

Сравнение: чат-боты сегодня и гипотетический AGI

Характеристика Современные модели Настоящий AGI
Способности Тексты, код, анализ Универсальные навыки
Ошибки Возможны на простых задачах Минимальные, как у человека
Обновление знаний Периодическое Постоянное, "ежедневное"
Модель мира Ограниченная Глубокое понимание динамики среды
Применение Чат-боты, ассистенты Роботы, исследователи, автономные агенты

Советы шаг за шагом: как использовать ИИ эффективно уже сегодня

  1. Не воспринимать ИИ как "готовый разум" — это инструмент, а не замена мышлению.

  2. Использовать модели в сферах, где они сильны: генерация текста, кода, анализ данных.

  3. Проверять факты и расчёты — особенно в математике и науке.

  4. Применять специализированные продукты (например, медицинские решения DeepMind).

  5. Следить за развитием world models: именно они определят будущее робототехники.

Мифы и правда

  • Миф: AGI уже достигнут.
    Правда: по словам Хассабиса, до него ещё 5-10 лет.

  • Миф: современные ИИ безошибочны.
    Правда: они проваливаются даже на элементарных задачах.

  • Миф: AGI можно измерить одним индексом IQ.
    Правда: его прогресс оценивается по наборам задач и прикладным приложениям.

FAQ

Когда появится AGI?
Хассабис считает, что в течение ближайших 5-10 лет, но только после нескольких прорывов.

Что такое world models?
Это модели, обучающиеся на симуляциях и видео, чтобы предсказывать динамику реального мира.

Где ИИ полезен уже сегодня?
В науке, медицине, бизнес-аналитике, автоматизации, создании кода и работы с данными.

Исторический контекст

DeepMind была основана в 2010 году, а в 2014 её купила Google. Компания известна проектом AlphaGo, который победил чемпиона мира по го, и AlphaFold, решившим задачу предсказания структуры белков. Сегодня DeepMind смещает фокус на создание AGI и внедрение ИИ в медицину через Isomorphic Labs.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать чат-ботов как готовый AGI.
    Последствие: завышенные ожидания и разочарования.
    Альтернатива: использовать их как узкоспециализированные инструменты.

  • Ошибка: доверять ответам ИИ без проверки.
    Последствие: ошибки в расчётах или фактах.
    Альтернатива: всегда перепроверять.

  • Ошибка: игнорировать новые подходы (world models).
    Последствие: упустить будущее робототехники.
    Альтернатива: отслеживать их развитие и внедрять.

А что если…

А что если AGI появится не через 10 лет, а раньше — благодаря прорыву в постоянном обучении? В этом случае возможен качественный скачок в науке: от быстрой разработки лекарств до автономных исследователей в космосе. Но вместе с этим появятся новые этические вызовы — от контроля ИИ до его роли в обществе.

Сон и психология

Интересно, что работа с ИИ влияет на психологию пользователей. С одной стороны, чат-боты снимают рутину и помогают снизить когнитивную нагрузку. С другой — ошибки моделей могут вызывать фрустрацию и стресс. По мере приближения к AGI ключевой задачей станет создание систем, которым можно доверять без постоянного контроля.

Заключение

По словам Демиса Хассабиса, мы живём в эпоху "рваного интеллекта" — ИИ уже помогает в науке и бизнесе, но ещё далёк от настоящего универсального разума. Чтобы достичь AGI, нужны world models, постоянное обучение и ещё несколько научных прорывов.

3 факта напоследок

  1. AGI, по прогнозу Хассабиса, появится не раньше чем через 5 лет.

  2. R&D DeepMind активно работает над world models, включая Genie 3.

  3. Isomorphic Labs применяет ИИ для поиска лекарств, сокращая цикл "гипотеза → эксперимент".

