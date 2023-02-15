Силовики задержали агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге.
"ФСБ РФ задержан гражданин Украины, 1977 года рождения, причастный к совершению по заданию службы безопасности Украины двух диверсионных акций на объектах инфраструктуры Московской железной дороги", — говорится в сообщении ведомства.
По версии оперативников, находясь в столичном регионе, задержанный по команде куратора из СБУ ночью поджег два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки МЖД.
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