Агент, который не устает: OpenAI случайно включила режим, способный решать задачи часами
Некоторые пользователи ChatGPT неожиданно столкнулись с новой функцией под названием Agent with truncation, которую в отдельных обсуждениях уже успели окрестить ChatGPT Agent Alpha. Эта опция была доступна лишь несколько часов, но вызвала оживлённые разговоры. У многих сразу возникли вопросы: что это за режим, зачем он нужен и как повлияет на работу привычного ChatGPT Agent?
Разработчики не дали официальных комментариев, поэтому остаётся только анализировать утечки и догадки. Однако одно ясно точно: появление этой функции связано с постепенным развитием агентных сценариев, которые позволяют ChatGPT работать не в формате быстрых ответов, а как полноценный помощник на длительных промежутках времени.
Что известно о новом агенте
Текущий ChatGPT Agent доступен пользователям подписки Plus и старших тарифов. Его сильная сторона — способность брать на себя многозадачные сценарии: планирование поездки, подбор билетов и отелей, бронирование, написание и запуск кода, подготовка документов и презентаций.
Agent with truncation выглядит как логичное продолжение этой концепции. Если раньше работа ограничивалась ресурсами модели o3, то теперь речь идёт о переносе на более мощную базу GPT-5. Само слово truncation переводится как "усечение" и указывает на ключевую идею: модель будет отбрасывать второстепенные данные, сохраняя лишь действительно важный контекст. Это позволит удерживать качество ответа при длительных сценариях и снижать стоимость вычислений.
Чем новый агент отличается
|Параметр
|ChatGPT Agent (текущий)
|Agent with truncation
|Базовая модель
|o3
|GPT-5
|Работа с контекстом
|Стандартное хранение
|Усечение и сохранение ключевых данных
|Длительность задач
|Ограничена лимитами
|Потенциально выше при той же цене
|Инструменты
|Веб-поиск, код, документы, презентации
|Тот же набор + оптимизация шагов
|Сценарии
|Поездки, бронирования, написание текстов
|Те же, но с акцентом на масштабность
|Стоимость
|Растёт при длинных задачах
|Более предсказуемая благодаря усечению
|Доступность
|Plus и старшие тарифы
|Вероятно тестовый или альфа-доступ
Советы шаг за шагом: как подготовиться
-
Убедитесь, что у вас актуальная подписка Plus или Pro, так как именно туда чаще всего приходят тестовые функции.
-
Составьте список задач, которые хотите поручить агенту: планирование поездки, обработка данных, работа с кодом.
-
Настройте отдельные рабочие аккаунты или песочницы для экспериментов, чтобы не рисковать основными файлами и доступами.
-
Используйте ограниченные API-ключи и дополнительные уровни безопасности, чтобы минимизировать последствия в случае ошибки.
-
Разбейте большую задачу на несколько этапов — так вы проверите, как агент справляется с усечением контекста.
-
Ведите лог действий агента, чтобы понимать, где происходят сбои.
-
Подготовьтесь к возможному анонсу на DevDay 6 октября: вероятно, именно тогда появятся подробности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Довериться утечкам полностью → риск разочарования, если функция выйдет в другом виде → тестируйте аккуратно и сохраняйте гибкость.
-
Дать агенту полный доступ к почте и платежам → угроза безопасности → используйте отдельные аккаунты и карты с лимитами.
-
Сразу загружать слишком большие объёмы информации → рост стоимости и сбоев → дробите задачи и применяйте суммаризацию.
-
Игнорировать системные ограничения → неожиданные остановки работы → настройте резервные сценарии или ручные проверки.
А что если…
-
Если запуск отложат, можно продолжить пользоваться нынешним ChatGPT Agent и интеграциями с Make или Zapier.
-
Если усечение станет платной опцией, стоит заранее посчитать экономию: может оказаться, что стандартного агента вам достаточно.
-
Если доступ будет только у Enterprise-клиентов, компании смогут протестировать новинку через корпоративные пилоты.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Снижение затрат при длинных задачах
|Риск потери важного контекста
|Устойчивость при многошаговых сценариях
|Сложнее разобраться новичкам
|Масштабируемость в рабочих процессах
|Требуются знания для правильной настройки
|Предсказуемая работа с контекстом
|Возможны ограничения на ранних этапах
FAQ
Что умеет нынешний ChatGPT Agent?
Он ищет в интернете, работает с кодом, документами и презентациями, планирует поездки и бронирования.
Когда ждать Agent with truncation?
Наиболее вероятная дата — 6 октября, во время конференции OpenAI DevDay.
Зачем нужно усечение?
Чтобы агент мог дольше работать с большими задачами без перегрузки и роста стоимости.
Будет ли это GPT-5?
Да, ожидается переход на новую модель GPT-5.
Можно ли будет использовать бесплатно?
Скорее всего, доступ появится сначала у подписчиков Plus, а затем у корпоративных клиентов.
Мифы и правда
-
Миф: усечение ухудшает качество ответов.
Правда: при правильной настройке оно сохраняет главное и экономит ресурсы.
-
Миф: агент будет работать без контроля.
Правда: все действия выполняются в рамках заданных правил и инструментов.
-
Миф: это просто новая кнопка.
Правда: речь идёт о глубокой оптимизации работы с памятью и контекстом.
Три интересных факта
-
В SDK уже есть параметр truncation, намекающий на то, что идея давно готовилась.
-
Первая конференция DevDay в 2023 году задала тренд на инструментальные возможности моделей.
-
Агент описывается как "виртуальный компьютер" с доступом к интернету и файловой системе.
Исторический контекст
-
2023: OpenAI впервые представила DevDay и расширенные инструменты.
-
2024: появились модели семейства o3 с усиленным "рассуждением".
-
Сентябрь 2025: пользователи случайно увидели Agent with truncation.
-
Октябрь 2025: ожидается DevDay и возможный официальный анонс.
