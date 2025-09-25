Агент, который не устает: OpenAI случайно включила режим, способный решать задачи часами

Некоторые пользователи ChatGPT неожиданно столкнулись с новой функцией под названием Agent with truncation, которую в отдельных обсуждениях уже успели окрестить ChatGPT Agent Alpha. Эта опция была доступна лишь несколько часов, но вызвала оживлённые разговоры. У многих сразу возникли вопросы: что это за режим, зачем он нужен и как повлияет на работу привычного ChatGPT Agent?

Разработчики не дали официальных комментариев, поэтому остаётся только анализировать утечки и догадки. Однако одно ясно точно: появление этой функции связано с постепенным развитием агентных сценариев, которые позволяют ChatGPT работать не в формате быстрых ответов, а как полноценный помощник на длительных промежутках времени.

Что известно о новом агенте

Текущий ChatGPT Agent доступен пользователям подписки Plus и старших тарифов. Его сильная сторона — способность брать на себя многозадачные сценарии: планирование поездки, подбор билетов и отелей, бронирование, написание и запуск кода, подготовка документов и презентаций.

Agent with truncation выглядит как логичное продолжение этой концепции. Если раньше работа ограничивалась ресурсами модели o3, то теперь речь идёт о переносе на более мощную базу GPT-5. Само слово truncation переводится как "усечение" и указывает на ключевую идею: модель будет отбрасывать второстепенные данные, сохраняя лишь действительно важный контекст. Это позволит удерживать качество ответа при длительных сценариях и снижать стоимость вычислений.

Чем новый агент отличается

Параметр ChatGPT Agent (текущий) Agent with truncation Базовая модель o3 GPT-5 Работа с контекстом Стандартное хранение Усечение и сохранение ключевых данных Длительность задач Ограничена лимитами Потенциально выше при той же цене Инструменты Веб-поиск, код, документы, презентации Тот же набор + оптимизация шагов Сценарии Поездки, бронирования, написание текстов Те же, но с акцентом на масштабность Стоимость Растёт при длинных задачах Более предсказуемая благодаря усечению Доступность Plus и старшие тарифы Вероятно тестовый или альфа-доступ

Советы шаг за шагом: как подготовиться

Убедитесь, что у вас актуальная подписка Plus или Pro, так как именно туда чаще всего приходят тестовые функции. Составьте список задач, которые хотите поручить агенту: планирование поездки, обработка данных, работа с кодом. Настройте отдельные рабочие аккаунты или песочницы для экспериментов, чтобы не рисковать основными файлами и доступами. Используйте ограниченные API-ключи и дополнительные уровни безопасности, чтобы минимизировать последствия в случае ошибки. Разбейте большую задачу на несколько этапов — так вы проверите, как агент справляется с усечением контекста. Ведите лог действий агента, чтобы понимать, где происходят сбои. Подготовьтесь к возможному анонсу на DevDay 6 октября: вероятно, именно тогда появятся подробности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Довериться утечкам полностью → риск разочарования, если функция выйдет в другом виде → тестируйте аккуратно и сохраняйте гибкость.

Дать агенту полный доступ к почте и платежам → угроза безопасности → используйте отдельные аккаунты и карты с лимитами.

Сразу загружать слишком большие объёмы информации → рост стоимости и сбоев → дробите задачи и применяйте суммаризацию.

Игнорировать системные ограничения → неожиданные остановки работы → настройте резервные сценарии или ручные проверки.

А что если…

Если запуск отложат, можно продолжить пользоваться нынешним ChatGPT Agent и интеграциями с Make или Zapier.

Если усечение станет платной опцией, стоит заранее посчитать экономию: может оказаться, что стандартного агента вам достаточно.

Если доступ будет только у Enterprise-клиентов, компании смогут протестировать новинку через корпоративные пилоты.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Снижение затрат при длинных задачах Риск потери важного контекста Устойчивость при многошаговых сценариях Сложнее разобраться новичкам Масштабируемость в рабочих процессах Требуются знания для правильной настройки Предсказуемая работа с контекстом Возможны ограничения на ранних этапах

FAQ

Что умеет нынешний ChatGPT Agent?

Он ищет в интернете, работает с кодом, документами и презентациями, планирует поездки и бронирования.

Когда ждать Agent with truncation?

Наиболее вероятная дата — 6 октября, во время конференции OpenAI DevDay.

Зачем нужно усечение?

Чтобы агент мог дольше работать с большими задачами без перегрузки и роста стоимости.

Будет ли это GPT-5?

Да, ожидается переход на новую модель GPT-5.

Можно ли будет использовать бесплатно?

Скорее всего, доступ появится сначала у подписчиков Plus, а затем у корпоративных клиентов.

Мифы и правда

Миф: усечение ухудшает качество ответов.

Правда: при правильной настройке оно сохраняет главное и экономит ресурсы.

Миф: агент будет работать без контроля.

Правда: все действия выполняются в рамках заданных правил и инструментов.

Миф: это просто новая кнопка.

Правда: речь идёт о глубокой оптимизации работы с памятью и контекстом.

Три интересных факта

В SDK уже есть параметр truncation, намекающий на то, что идея давно готовилась.

Первая конференция DevDay в 2023 году задала тренд на инструментальные возможности моделей.

Агент описывается как "виртуальный компьютер" с доступом к интернету и файловой системе.

Исторический контекст