ChatGPT с функцией памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Агент, который не устает: OpenAI случайно включила режим, способный решать задачи часами

Некоторые пользователи ChatGPT неожиданно столкнулись с новой функцией под названием Agent with truncation, которую в отдельных обсуждениях уже успели окрестить ChatGPT Agent Alpha. Эта опция была доступна лишь несколько часов, но вызвала оживлённые разговоры. У многих сразу возникли вопросы: что это за режим, зачем он нужен и как повлияет на работу привычного ChatGPT Agent?

Разработчики не дали официальных комментариев, поэтому остаётся только анализировать утечки и догадки. Однако одно ясно точно: появление этой функции связано с постепенным развитием агентных сценариев, которые позволяют ChatGPT работать не в формате быстрых ответов, а как полноценный помощник на длительных промежутках времени.

Что известно о новом агенте

Текущий ChatGPT Agent доступен пользователям подписки Plus и старших тарифов. Его сильная сторона — способность брать на себя многозадачные сценарии: планирование поездки, подбор билетов и отелей, бронирование, написание и запуск кода, подготовка документов и презентаций.

Agent with truncation выглядит как логичное продолжение этой концепции. Если раньше работа ограничивалась ресурсами модели o3, то теперь речь идёт о переносе на более мощную базу GPT-5. Само слово truncation переводится как "усечение" и указывает на ключевую идею: модель будет отбрасывать второстепенные данные, сохраняя лишь действительно важный контекст. Это позволит удерживать качество ответа при длительных сценариях и снижать стоимость вычислений.

Чем новый агент отличается

Параметр ChatGPT Agent (текущий) Agent with truncation
Базовая модель o3 GPT-5
Работа с контекстом Стандартное хранение Усечение и сохранение ключевых данных
Длительность задач Ограничена лимитами Потенциально выше при той же цене
Инструменты Веб-поиск, код, документы, презентации Тот же набор + оптимизация шагов
Сценарии Поездки, бронирования, написание текстов Те же, но с акцентом на масштабность
Стоимость Растёт при длинных задачах Более предсказуемая благодаря усечению
Доступность Plus и старшие тарифы Вероятно тестовый или альфа-доступ

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Убедитесь, что у вас актуальная подписка Plus или Pro, так как именно туда чаще всего приходят тестовые функции.

  2. Составьте список задач, которые хотите поручить агенту: планирование поездки, обработка данных, работа с кодом.

  3. Настройте отдельные рабочие аккаунты или песочницы для экспериментов, чтобы не рисковать основными файлами и доступами.

  4. Используйте ограниченные API-ключи и дополнительные уровни безопасности, чтобы минимизировать последствия в случае ошибки.

  5. Разбейте большую задачу на несколько этапов — так вы проверите, как агент справляется с усечением контекста.

  6. Ведите лог действий агента, чтобы понимать, где происходят сбои.

  7. Подготовьтесь к возможному анонсу на DevDay 6 октября: вероятно, именно тогда появятся подробности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Довериться утечкам полностью → риск разочарования, если функция выйдет в другом виде → тестируйте аккуратно и сохраняйте гибкость.

  • Дать агенту полный доступ к почте и платежам → угроза безопасности → используйте отдельные аккаунты и карты с лимитами.

  • Сразу загружать слишком большие объёмы информации → рост стоимости и сбоев → дробите задачи и применяйте суммаризацию.

  • Игнорировать системные ограничения → неожиданные остановки работы → настройте резервные сценарии или ручные проверки.

А что если…

  • Если запуск отложат, можно продолжить пользоваться нынешним ChatGPT Agent и интеграциями с Make или Zapier.

  • Если усечение станет платной опцией, стоит заранее посчитать экономию: может оказаться, что стандартного агента вам достаточно.

  • Если доступ будет только у Enterprise-клиентов, компании смогут протестировать новинку через корпоративные пилоты.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Снижение затрат при длинных задачах Риск потери важного контекста
Устойчивость при многошаговых сценариях Сложнее разобраться новичкам
Масштабируемость в рабочих процессах Требуются знания для правильной настройки
Предсказуемая работа с контекстом Возможны ограничения на ранних этапах

FAQ

Что умеет нынешний ChatGPT Agent?
Он ищет в интернете, работает с кодом, документами и презентациями, планирует поездки и бронирования.

Когда ждать Agent with truncation?
Наиболее вероятная дата — 6 октября, во время конференции OpenAI DevDay.

Зачем нужно усечение?
Чтобы агент мог дольше работать с большими задачами без перегрузки и роста стоимости.

Будет ли это GPT-5?
Да, ожидается переход на новую модель GPT-5.

Можно ли будет использовать бесплатно?
Скорее всего, доступ появится сначала у подписчиков Plus, а затем у корпоративных клиентов.

Мифы и правда

  • Миф: усечение ухудшает качество ответов.
    Правда: при правильной настройке оно сохраняет главное и экономит ресурсы.

  • Миф: агент будет работать без контроля.
    Правда: все действия выполняются в рамках заданных правил и инструментов.

  • Миф: это просто новая кнопка.
    Правда: речь идёт о глубокой оптимизации работы с памятью и контекстом.

Три интересных факта

  • В SDK уже есть параметр truncation, намекающий на то, что идея давно готовилась.

  • Первая конференция DevDay в 2023 году задала тренд на инструментальные возможности моделей.

  • Агент описывается как "виртуальный компьютер" с доступом к интернету и файловой системе.

Исторический контекст

  • 2023: OpenAI впервые представила DevDay и расширенные инструменты.

  • 2024: появились модели семейства o3 с усиленным "рассуждением".

  • Сентябрь 2025: пользователи случайно увидели Agent with truncation.

  • Октябрь 2025: ожидается DevDay и возможный официальный анонс.

