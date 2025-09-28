Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оптический компьютер для ИИ
© news.microsoft.com by Chris Welsch is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:23

Никаких резюме — Copilot идёт на сайты сам: издатели ликуют, пользователи замирают

Microsoft: Copilot в Edge будет посещать сайты напрямую, сохраняя трафик издателям

Microsoft делает новую ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта в браузер Edge. По словам главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана, в ближайшее время Edge превратится в "агентский браузер", где Copilot сможет действовать как самостоятельный помощник.

Что изменится в Edge

Идея проста: Copilot будет управлять браузером вместо пользователя, выполняя рутинные действия.

  • перемещаться по вкладкам,

  • открывать новые страницы,

  • нажимать кнопки,

  • искать и структурировать информацию.

Пользователь в это время может наблюдать за процессом и при необходимости вмешиваться.

"Copilot будет объединять вкладки, создавать новые объекты, нажимать кнопки, искать информацию, а вы сможете наблюдать за развитием событий", — сказал Мустафа Сулейман.

В чём отличие от конкурентов

Некоторые компании, например The Browser Company, разрабатывают отдельные "ИИ-браузеры". Microsoft же решила развивать Edge, постепенно превращая его в инструмент с агентскими возможностями. Это позволит компании напрямую конкурировать с проектом OpenAI, который готовит собственный ИИ-браузер.

Почему это важно для издателей

Отдельный акцент Microsoft сделала на том, что Copilot не будет ограничиваться краткими ИИ-резюме. Вместо этого он будет посещать сайты напрямую, что выгодно для издателей и владельцев контента: сохранится трафик и взаимодействие с ресурсами.

Сравнение подходов

Компания Подход Преимущества Недостатки
Microsoft Интеграция Copilot в Edge Сохраняется экосистема, поддержка сайтов Работает только в Edge
The Browser Company Собственный ИИ-браузер (Arc) Новый опыт, свежий интерфейс Сложность привлечения пользователей
OpenAI ИИ-браузер в разработке Прямое управление через модели GPT Мало информации о реализации

Советы шаг за шагом: как использовать "агентский браузер"

  1. Включите опцию в настройках Edge (будет доступна добровольно).

  2. Укажите, какие задачи Copilot может выполнять автоматически (поиск, работа с вкладками, заполнение форм).

  3. Оставьте за собой контроль над ключевыми действиями — подтверждение покупок, логины и важные операции.

  4. Тестируйте сценарии: например, Copilot может собрать подборку новостей или самостоятельно оформить бронирование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью полагаться на Copilot без проверки.

  • Последствие: риск ошибок в выборе информации или нажатии кнопок.

  • Альтернатива: использовать гибридный режим с ручным подтверждением.

  • Ошибка: ожидать, что Copilot заменит браузерные расширения.

  • Последствие: недоразумения при выполнении специализированных задач.

  • Альтернатива: комбинировать возможности Copilot и плагинов Edge.

А что если Copilot будет слишком "активным"?

Microsoft подчёркивает: пользователь всегда остаётся главным. Вмешательство возможно в любой момент, а опция не будет включена по умолчанию.

Плюсы и минусы агентского браузера

Плюсы Минусы
Удобство и экономия времени Возможные ошибки при автоматизации
Повышение трафика сайтов Зависимость от Microsoft Edge
Гибкий уровень контроля Риски безопасности при сложных действиях

FAQ

Можно ли будет отключить "агентский браузер"?
Да, функция опциональна и включается вручную.

Будет ли Copilot собирать данные о моём серфинге?
Microsoft утверждает, что управление остаётся прозрачным и под контролем пользователя.

Когда ждать обновление?
Первые тесты ожидаются у инсайдеров Windows 11 в 2025 году.

Мифы и правда

  • Миф: "Copilot заменит пользователя полностью".
    Правда: это инструмент поддержки, пользователь может вмешаться в любой момент.

  • Миф: "Автоматизация убьёт трафик сайтов".
    Правда: наоборот, Copilot будет посещать сайты напрямую.

  • Миф: "Edge станет отдельным ИИ-браузером".
    Правда: Microsoft оставляет Edge классическим браузером, расширяя его возможностями.

3 интересных факта

  1. Microsoft впервые использует термин "агентский браузер", хотя идея близка к концепции "автономных агентов".

  2. В 2024 году в Edge уже тестировали Copilot для генерации текста и изображений, но теперь он сможет управлять вкладками.

  3. Конкуренция с OpenAI и Arc Browser может определить будущее всего рынка браузеров.

Исторический контекст

  • 1995 год: Microsoft выпускает Internet Explorer.

  • 2015 год: на смену приходит Edge.

  • 2023 год: в Edge интегрирован Copilot для работы с ИИ-запросами.

  • 2025 год: Edge готовится стать первым "агентским браузером" с глубоким управлением вкладками.

