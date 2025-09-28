Никаких резюме — Copilot идёт на сайты сам: издатели ликуют, пользователи замирают
Microsoft делает новую ставку на глубокую интеграцию искусственного интеллекта в браузер Edge. По словам главы Microsoft AI Мустафы Сулеймана, в ближайшее время Edge превратится в "агентский браузер", где Copilot сможет действовать как самостоятельный помощник.
Что изменится в Edge
Идея проста: Copilot будет управлять браузером вместо пользователя, выполняя рутинные действия.
-
перемещаться по вкладкам,
-
открывать новые страницы,
-
нажимать кнопки,
-
искать и структурировать информацию.
Пользователь в это время может наблюдать за процессом и при необходимости вмешиваться.
"Copilot будет объединять вкладки, создавать новые объекты, нажимать кнопки, искать информацию, а вы сможете наблюдать за развитием событий", — сказал Мустафа Сулейман.
В чём отличие от конкурентов
Некоторые компании, например The Browser Company, разрабатывают отдельные "ИИ-браузеры". Microsoft же решила развивать Edge, постепенно превращая его в инструмент с агентскими возможностями. Это позволит компании напрямую конкурировать с проектом OpenAI, который готовит собственный ИИ-браузер.
Почему это важно для издателей
Отдельный акцент Microsoft сделала на том, что Copilot не будет ограничиваться краткими ИИ-резюме. Вместо этого он будет посещать сайты напрямую, что выгодно для издателей и владельцев контента: сохранится трафик и взаимодействие с ресурсами.
Сравнение подходов
|Компания
|Подход
|Преимущества
|Недостатки
|Microsoft
|Интеграция Copilot в Edge
|Сохраняется экосистема, поддержка сайтов
|Работает только в Edge
|The Browser Company
|Собственный ИИ-браузер (Arc)
|Новый опыт, свежий интерфейс
|Сложность привлечения пользователей
|OpenAI
|ИИ-браузер в разработке
|Прямое управление через модели GPT
|Мало информации о реализации
Советы шаг за шагом: как использовать "агентский браузер"
-
Включите опцию в настройках Edge (будет доступна добровольно).
-
Укажите, какие задачи Copilot может выполнять автоматически (поиск, работа с вкладками, заполнение форм).
-
Оставьте за собой контроль над ключевыми действиями — подтверждение покупок, логины и важные операции.
-
Тестируйте сценарии: например, Copilot может собрать подборку новостей или самостоятельно оформить бронирование.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью полагаться на Copilot без проверки.
-
Последствие: риск ошибок в выборе информации или нажатии кнопок.
-
Альтернатива: использовать гибридный режим с ручным подтверждением.
-
Ошибка: ожидать, что Copilot заменит браузерные расширения.
-
Последствие: недоразумения при выполнении специализированных задач.
-
Альтернатива: комбинировать возможности Copilot и плагинов Edge.
А что если Copilot будет слишком "активным"?
Microsoft подчёркивает: пользователь всегда остаётся главным. Вмешательство возможно в любой момент, а опция не будет включена по умолчанию.
Плюсы и минусы агентского браузера
|Плюсы
|Минусы
|Удобство и экономия времени
|Возможные ошибки при автоматизации
|Повышение трафика сайтов
|Зависимость от Microsoft Edge
|Гибкий уровень контроля
|Риски безопасности при сложных действиях
FAQ
Можно ли будет отключить "агентский браузер"?
Да, функция опциональна и включается вручную.
Будет ли Copilot собирать данные о моём серфинге?
Microsoft утверждает, что управление остаётся прозрачным и под контролем пользователя.
Когда ждать обновление?
Первые тесты ожидаются у инсайдеров Windows 11 в 2025 году.
Мифы и правда
-
Миф: "Copilot заменит пользователя полностью".
Правда: это инструмент поддержки, пользователь может вмешаться в любой момент.
-
Миф: "Автоматизация убьёт трафик сайтов".
Правда: наоборот, Copilot будет посещать сайты напрямую.
-
Миф: "Edge станет отдельным ИИ-браузером".
Правда: Microsoft оставляет Edge классическим браузером, расширяя его возможностями.
3 интересных факта
-
Microsoft впервые использует термин "агентский браузер", хотя идея близка к концепции "автономных агентов".
-
В 2024 году в Edge уже тестировали Copilot для генерации текста и изображений, но теперь он сможет управлять вкладками.
-
Конкуренция с OpenAI и Arc Browser может определить будущее всего рынка браузеров.
Исторический контекст
-
1995 год: Microsoft выпускает Internet Explorer.
-
2015 год: на смену приходит Edge.
-
2023 год: в Edge интегрирован Copilot для работы с ИИ-запросами.
-
2025 год: Edge готовится стать первым "агентским браузером" с глубоким управлением вкладками.
