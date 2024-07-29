Директор центра исследования старения при Королевском колледже Лондона Ричард Сиоу поделился с Daily Mail простыми способами продления жизни, которые включают позитивное мышление, регулярные физические упражнения и наличие жизненной цели. Позитивное мышление защищает здоровье, уменьшая стресс и риск возрастных заболеваний, тогда как негативное мышление может повысить кровяное давление и способствовать развитию депрессии.
Исследования показали, что оптимисты живут дольше.
Важность имеет также жизненная цель, которая может начинаться с простых действий, таких как волонтерская деятельность. Регулярные, не обязательно интенсивные упражнения, такие как приседания и отжимания, могут значительно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.
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В нескольких регионах Африки и Азии обещают потепление
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