Американские ученые выяснили, употребление какого витамина необходимо ограничить для улучшения обмена веществ в пожилом возрасте

В США обнаружили, что ограничение фолиевой кислоты улучшает обмен веществ в пожилом возрасте

Исследование ученых из Техасского института A&M, опубликованное в журнале Life Science Alliance, продемонстрировало, что ограничение употребления фолиевой кислоты в пожилом возрасте способствует улучшению метаболизма и замедлению процессов старения у мышей.

Фолиевая кислота, важный витамин группы B, активно используется в детском возрасте для роста и развития клеток. Однако уменьшение ее употребления в более старшем возрасте может повысить гибкость метаболизма и способствовать здоровому старению.

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