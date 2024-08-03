Американские ученые выяснили, употребление какого витамина необходимо ограничить для улучшения обмена веществ в пожилом возрасте

Исследование ученых из Техасского института A&M, опубликованное в журнале Life Science Alliance, продемонстрировало, что ограничение употребления фолиевой кислоты в пожилом возрасте способствует улучшению метаболизма и замедлению процессов старения у мышей.
Фолиевая кислота, важный витамин группы B, активно используется в детском возрасте для роста и развития клеток. Однако уменьшение ее употребления в более старшем возрасте может повысить гибкость метаболизма и способствовать здоровому старению.
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