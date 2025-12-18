Паспорт больше не обязателен: в России придумали новый способ подтверждать возраст при покупке

Покупателям товаров с возрастными ограничениями могут разрешить подтверждать возраст не только паспортом, но и через мессенджер. Речь идёт об алкоголе, табачной и никотинсодержащей продукции, энергетиках и ряде других категорий, где действует строгая проверка. Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на решение, принятое депутатами Госдумы на пленарном заседании.

Что именно приняли в Госдуме

Депутаты поддержали поправки, закрепляющие возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке товаров с возрастными ограничениями. Нововведения оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта, который посвящён внесудебной блокировке сайтов с информацией об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Изменения вносятся сразу в несколько федеральных законов. Предполагается, что использование Max станет одним из способов проверки возраста "наравне с паспортом" в ситуациях, когда продавец обязан убедиться, что покупатель достиг установленного порога. Таким.

Где планируют применять подтверждение возраста через Max

С помощью мессенджера Max можно будет подтверждать возраст при покупке сигарет и вейпов, алкоголя, энергетиков и газосодержащих бытовых товаров. Кроме торговли, механизм планируется распространить на участие в лотереях и посещение зрелищных мероприятий.

Аргументы инициаторов и ожидаемый эффект

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ранее говорил, что предложенные изменения сделают процедуру подтверждения возраста "лёгкой и удобной". Он также выразил мнение, что новый способ не останется нишевым решением.