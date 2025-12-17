Соцсети под контролем: Россия запускает революционную возрастную авторизацию — что это значит для подростков

Введение возрастной авторизации в социальных сетях в России — необходимость, которую следует реализовать уже сейчас, уверяет зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов. В беседе с Pravda.Ru он отметил, что технические возможности для этого в стране уже имеются.

Возможности для внедрения возрастной авторизации

Идея введения возрастной авторизации для подростков в соцсетях была недавно обсуждена в России. Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ, предложил рассмотреть возможность ограничения доступа к социальным сетям с 16 лет. Свинцов поддержал эту инициативу, добавив, что Россия располагает всеми необходимыми средствами для реализации такого процесса.

По словам депутата, возрастную авторизацию можно внедрить через интеграцию с государственными цифровыми платформами, такими как Госуслуги. В этом случае, как объяснил Свинцов, пользователи смогут пройти процедуру регистрации в социальных сетях с ограниченным функционалом после подтверждения возраста через Госуслуги.

"Если речь идет о социальных сетях, размещенных на территории РФ, то такая техническая возможность уже существует", — отметил он.

Депутат предложил, что подростки могут зарегистрироваться на платформе с возрастом 14+ после получения паспорта, а для пользователей старше 16 лет доступ будет без ограничений.

Влияние социальных сетей на психику подростков

Свинцов также подчеркнул, что бесконтрольное пребывание детей в интернете может негативно повлиять на их психическое состояние и учебную успеваемость. Он предложил установить строгие возрастные ограничения: до 14 лет — полный запрет, с 14 до 16 лет — ограничение времени на соцсети до одного часа в день, а с 16 до 18 лет — до двух часов в день. По его мнению, подростки сегодня слишком много времени проводят в телефонах, что ведет к деградации общества.

"Сегодня подростки буквально живут в телефонах, в транспорте, на занятиях, даже во время отдыха. Это уже стало глобальной проблемой, и подобные ограничения начинают вводить многие страны, такие как Китай, Австралия и ряд европейских государств", — отметил депутат.

Он выразил уверенность, что Россия должна принять меры, чтобы защитить подрастающее поколение от избыточного влияния цифровых технологий.

Международный опыт и необходимость ограничений

Свинцов добавил, что многие страны уже внедряют ограничения для подростков на использование социальных сетей, чтобы предотвратить негативные последствия длительного нахождения в интернете. В связи с этим, депутат считает, что Россия не должна отставать и должна принять меры для защиты здоровья и психики молодежи, ограничив время, которое подростки проводят в соцсетях.