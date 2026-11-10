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балансировка колес
балансировка колес
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Главная / Авто и мото
Кирилл Раевский Опубликована сегодня в 17:23

Диски те же, резина та же, а баланс уже не тот: что упускают водители при смене колёс

Сезонная "переобувка" часто воспринимается как механическая процедура: снять одно, надеть другое. Однако под поверхностью этого ритуала скрывается более тонкая физика, где незаметный дисбаланс или просроченный материал превращают спокойную поездку в скрытую угрозу. Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево", указывает на то, что даже хранящиеся в сборе колёса требуют тщательной ревизии. Это не формальность, а проверка того, какие нагрузки накопили за лето диски и шины, и готовы ли они выдержать зимние условия.

Первое, что необходимо сделать, — это визуальный осмотр, но не поверхностный. Речь идет о выявлении структурных дефектов: грыж, порезов, а также коррозии дисков, которая делает их непригодными для эксплуатации. Здесь важно различить косметический износ и критическое повреждение. Параллельно с этим стоит обратить внимание на внутреннюю поверхность дисков. Грязь и окислы на ступице и подшипнике могут привести к неравномерному износу и вибрациям, поэтому их очистка является обязательным этапом подготовки к монтажу.

Еще одним критическим фактором, который часто упускают из виду, является возраст резины. Тимашов подчёркивает, что шины старше восьми лет не рекомендованы к эксплуатации, независимо от внешнего вида протектора. Резина со временем деградирует на молекулярном уровне, теряя эластичность и сцепление. Проверка даты производства на sidewall — простой, но решающий шаг, который отделяет безопасный автомобиль от потенциально опасного.

Центральным элепом в разговоре становится балансировка. Интуитивно может показаться, что если колесо было сбалансировано полгода назад, оно останется таким. Однако за сезон колёса подвергаются сотням ударов, загрязнению и изменениям формы из-за хранения. Дисбаланс не всегда очевиден сразу. Он проявляется как вибрация на руле, обычно при скорости около 100 км/ч, но до этого момента он уже оказывает негативное влияние на подвеску, ухудшает управляемость и ускоряет износ шин. Тимашов рекомендует проводить балансировку каждые 5-10 тысяч километров пробега или перед каждой сменой сезона, рассматривая это не как расходную статью, а как необходимую калибровку системы.

Давление в шинах также требует пересмотра с учётом сезонных изменений. Зимой температура воздуха снижается, что приводит к падению давления. Эксперт советует добавлять 0,2 атмосферы к базовому значению, так как на каждые 10 °C охлаждения давление падает на 0,1 атмосферы. Это не мелочь: правильное давление влияет на пятно контакта с дорогой, расход топлива и износ протектора.

Отдельного внимания заслуживает механика крепления. Если летние и зимние комплекты установлены на разных дисках, могут использоваться различные болты, гайки или даже проставки под центральное отверстие. Неправильное сочетание крепежа может привести к перекосу колеса или его откручиванию. Тимашов напоминает, что для разных типов автомобилей и дисков существует специфический момент затяжки, и использование динамометрического ключа является стандартом, а не роскошью.

Наконец, для направленных шин критически важно соблюдать направление вращения при монтаже. Ошибка в этом вопросе может привести к плохому отводу воды и ухудшению сцепления. Сезонная смена шин — это не просто замена резины, а комплексная процедура проверки состояния автомобиля. Пренебрежение любым из этих этапов — будь то осмотр дисков, проверка даты производства, балансировка, давление или крепёж — создаёт скрытые риски, которые могут проявиться в самый неподходящий момент.

Автор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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