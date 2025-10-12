Слишком взрослые для карьеры: россияне 50+ жалуются на возрастную дискриминацию при найме

На рынке труда Северо-Запада России сохраняется устойчивая дискриминация по возрасту: по данным hh.ru, около 60% жителей региона старше 50 лет испытывают трудности с поиском работы, а треть из них получают прямой отказ из-за возраста. Ещё 42% жалуются на слишком низкие зарплаты по доступным вакансиям.

«Нашему начальнику 33 — неудобно командовать старшими»

Петербурженка Наталья Трубина, 55 лет, рассказала, что уже полгода не может найти работу по специальности кадровика:

«В объявлениях пишут: “молодой дружный коллектив” — и всё понятно. Один работодатель прямо сказал: начальнику 33 года, и ему неудобно руководить старшими. В итоге взяли выпускницу без опыта».

Почему работодатели не берут опытных специалистов

Рынок труда не готов использовать потенциал старшего поколения, считает директор HR.SERVICE Светлана Гринькова. В молодых командах предпенсионеры часто чувствуют культурную изоляцию.

«Отказы основаны на стереотипах: что они “тормозят”, “часто болеют”, “не дружат с техникой”. На деле у них — ответственность, преданность и гибкость».

Однако часть вины лежит и на самих соискателях, отмечает предприниматель Мария Родина:

«Многие не хотят учиться. Я наняла маркетолога с 20-летним стажем — она переписывала ссылки в блокнот вручную. Но у меня работают и 50+, которые постоянно развиваются — дело не в возрасте, а в подходе».

Как можно повысить шансы

Эксперты советуют возрастным кандидатам адаптировать резюме под каждую вакансию, указывать курсы и навыки — даже базовое обучение работе с ИИ или проектному менеджменту может стать решающим.

При этом программы переобучения, по словам Гриньковой, часто не соответствуют запросам рынка: пожилых людей учат профессиям, которые уже устарели, или дают поверхностные знания в IT.

«Серебряная экономика» и новые возможности

Старшее поколение активно ищет пути самореализации: кто-то идёт в торговлю, охрану или логистику, а кто-то решает начать собственное дело.

В этом году в 20 пилотных регионах стартовала федеральная программа «Серебряный старт», помогающая людям 50+ открыть бизнес.

Гендиректор платформы «Понимаю» Дарья Федорова уверена:

«Компании, которые объединят опыт и энергию разных поколений, получат конкурентное преимущество».

Эксперты призывают к комплексному подходу: разрушать возрастные стереотипы, совершенствовать обучение и создавать льготы для работодателей, нанимающих предпенсионеров.

«Серебряную экономику нужно строить вместе — власти, бизнесу и самому старшему поколению», — резюмирует доцент ГУУ Екатерина Каштанова.