Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Офисные работники
Офисные работники
© commons.wikimedia.org by Wladimir Raizberg (WMDE) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:15

Слишком взрослые для карьеры: россияне 50+ жалуются на возрастную дискриминацию при найме

На северо-западе России треть соискателей старше 50 лет сталкиваются с отказами из-за возраста

На рынке труда Северо-Запада России сохраняется устойчивая дискриминация по возрасту: по данным hh.ru, около 60% жителей региона старше 50 лет испытывают трудности с поиском работы, а треть из них получают прямой отказ из-за возраста. Ещё 42% жалуются на слишком низкие зарплаты по доступным вакансиям.

«Нашему начальнику 33 — неудобно командовать старшими»

Петербурженка Наталья Трубина, 55 лет, рассказала, что уже полгода не может найти работу по специальности кадровика:

«В объявлениях пишут: “молодой дружный коллектив” — и всё понятно. Один работодатель прямо сказал: начальнику 33 года, и ему неудобно руководить старшими. В итоге взяли выпускницу без опыта».

Почему работодатели не берут опытных специалистов

Рынок труда не готов использовать потенциал старшего поколения, считает директор HR.SERVICE Светлана Гринькова. В молодых командах предпенсионеры часто чувствуют культурную изоляцию.

«Отказы основаны на стереотипах: что они “тормозят”, “часто болеют”, “не дружат с техникой”. На деле у них — ответственность, преданность и гибкость».

Однако часть вины лежит и на самих соискателях, отмечает предприниматель Мария Родина:

«Многие не хотят учиться. Я наняла маркетолога с 20-летним стажем — она переписывала ссылки в блокнот вручную. Но у меня работают и 50+, которые постоянно развиваются — дело не в возрасте, а в подходе».

Как можно повысить шансы

Эксперты советуют возрастным кандидатам адаптировать резюме под каждую вакансию, указывать курсы и навыки — даже базовое обучение работе с ИИ или проектному менеджменту может стать решающим.

При этом программы переобучения, по словам Гриньковой, часто не соответствуют запросам рынка: пожилых людей учат профессиям, которые уже устарели, или дают поверхностные знания в IT.

«Серебряная экономика» и новые возможности

Старшее поколение активно ищет пути самореализации: кто-то идёт в торговлю, охрану или логистику, а кто-то решает начать собственное дело.

В этом году в 20 пилотных регионах стартовала федеральная программа «Серебряный старт», помогающая людям 50+ открыть бизнес.

Гендиректор платформы «Понимаю» Дарья Федорова уверена:

«Компании, которые объединят опыт и энергию разных поколений, получат конкурентное преимущество».

Эксперты призывают к комплексному подходу: разрушать возрастные стереотипы, совершенствовать обучение и создавать льготы для работодателей, нанимающих предпенсионеров.

«Серебряную экономику нужно строить вместе — власти, бизнесу и самому старшему поколению», — резюмирует доцент ГУУ Екатерина Каштанова.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году 30.08.2025 в 21:05
Исторические мосты Петербурга будут ремонтировать: какие переправы ждет масштабная реконструкция

Власти Санкт-Петербурга запланировали на 2026 год масштабную программу реконструкции городских мостов, включая ключевые переправы через Неву. Как сообщил врио главы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Евгений Варов, для финансирования работ потребуется дополнительное бюджетное финансирование.

Читать полностью » В Петербурге откроется выставка о истории полковых священников русской армии 30.08.2025 в 19:46
От Алексея Михайловича до наших дней: в Музее религии покажут уникальные артефакты военного духовенства

В музее истории религии Санкт-Петербурга 3 сентября откроется масштабная экспозиция, посвященная трехвековой истории военного духовенства в России. Выставка приурочена к двум значимым датам: 135-летию утверждения "Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств" и 30-летию создания синодального отдела по взаимодействию с ВС.

Читать полностью » Руководителя детского лагеря на Вологодчине привлекут к суду за падение ворот на ребенка 29.08.2025 в 23:24
Уголовное дело за халатность: незакрепленные футбольные ворота травмировали школьника

В Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя детского лагеря в селе Сямжа, где в мае 2025 года произошел несчастный случай с девятилетним ребенком. По данным регионального управления СК, футбольные ворота, не закрепленные надлежащим образом, упали на мальчика во время проведения лагерных мероприятий.

Читать полностью » Досрочное голосование на выборах губернатора Архангельской области охватит отдаленные арктические территории 28.08.2025 в 23:32
От маяков до архипелага: как организовано голосование для жителей труднодоступных районов Поморья

В Архангельской области определены территории, где с 30 августа по 11 сентября 2025 года пройдет досрочное голосование на выборах губернатора. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав граждан, проживающих или работающих в труднодоступных местностях, включая арктические районы.

Читать полностью » На Соловецких островах построили современную больницу после 15 лет ожидания 27.08.2025 в 23:53
Чудв Арктике: как на Соловках появилась больница с соляной пещерой для жителей и туристов

На Соловецком архипелаге завершено строительство современной больницы, которая станет единственным медицинским учреждением такого уровня в арктическом регионе. Новый больничный комплекс, возведенный в рамках программы развития архипелага к 600-летию Соловецкого монастыря, примет пациентов уже этой осенью.

Читать полностью » С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в 27.08.2025 в 19:18
Барная революция: как новые правила торговли алкоголем ударят по питерским заведениям

С 1 сентября в Санкт-Петербурге вступают в силу новые правила продажи алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах. Так называемые "наливайки" теперь смогут торговать спиртным только с 11:00 до 22:00. Исключение сделают для баров и ресторанов, которые войдут в специальный городской реестр.

Читать полностью » РБК: Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру РФ 25.08.2025 в 23:08
Стало известно, кто заменит Краснова в кресле генпрокурора страны

Полномочный представитель президента в Северо-западном федеральном округе Александр Гуцан рассматривается в качестве основного кандидата на должность генерального прокурора России. Это решение связано с подачей действующим генпрокурором Игорем Красновым заявления на пост председателя Верховного суда, где он стал единственным претендентом.

Читать полностью » РЖД удвоили число мест в 24.08.2025 в 21:26
Авиационный коллапс в Пулково: как РЖД спасают пассажиров

В ответ на массовые задержки и отмены рейсов в петербургском аэропорту Пулково компания "Российские железные дороги" приняла экстренные меры по увеличению перевозочных мощностей на направлении Санкт-Петербург — Москва. Как сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика, количество мест в высокоскоростных поездах "Сапсан" было удвоено.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стоматолог Кристина Савостян рассказала, чем опасен ночной скрежет зубами и как его распознать
Дом
Медики объяснили, почему неудобная кровать и сухой воздух мешают восстановлению организма
Еда
Кулинар Трофимов: оливковое масло помогает раскрыть вкус запечённого картофеля
Питомцы
Ветеринар Алексей Громов: при подозрении на удушье кошку нужно везти в клинику
Авто и мото
Автоэксперт: зимой нельзя мыть машину горячей водой из-за риска повреждений
Технологии
Эксперт Садыков: при взломе Telegram важно не закрывать активную сессию и завершить чужие входы
Туризм
Ростуризм: большинство туристов совершают ошибки ещё на этапе планирования поездки
Садоводство
Корзины из ротанга и верёвки становятся трендом экологичного интерьера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet