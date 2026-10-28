Кредитный рейтинг россиян преподнес сюрприз: самые надежные заемщики оказались не молодыми

Возраст заемщика не является решающим фактором для банков при одобрении кредитных заявок, сообщил заместитель проректора по инновациям Финансового университета при Правительстве РФ Антон Лосев. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что финансовые организации в первую очередь ориентируются на комплексную оценку надежности клиента, а не на дату его рождения.

Ранее представители Объединенного кредитного бюро (ОКБ) провели исследование и выделили возрастную категорию граждан с наиболее высокими показателями финансового доверия. По данным аналитиков, самый высокий средний кредитный рейтинг сегодня имеют заемщики в возрасте от 60 до 65 лет.

Эксперт отметил, что банки рассматривают возраст лишь как один из многих параметров риск-менеджмента. По его словам, для кредитора критически важными остаются реальная платежеспособность, текущий уровень долговой нагрузки, наличие стабильного источника дохода и качество кредитной истории. Для многих россиян вопрос долгов остается актуальным — статистика показывает, что более половины граждан тратят рабочие премии на закрытие текущих обязательств.

Высокие позиции старшего поколения в рейтингах объясняются накопленным опытом взаимодействия с финансовыми институтами. У людей предпенсионного и пенсионного возраста обычно за плечами десятилетия платежной дисциплины. Напротив, молодым людям часто сложнее получить одобрение из-за "чистой" кредитной истории.

"Молодые заемщики, напротив, могут иметь ограниченную кредитную историю, поэтому банку сложнее прогнозировать их поведение. При этом высокий средний рейтинг определенной возрастной группы не означает, что каждый ее представитель автоматически имеет больше шансов получить кредит", — пояснил Лосев.

Особое внимание банки уделяют долгосрочным займам, где возраст влияет на срок погашения. Однако, как подчеркивает эксперт, достижение пенсионного возраста само по себе не должно становиться поводом для отказа, что неоднократно подтверждал Банк России.

Финансовое планирование важно в любом возрасте, и специалисты рекомендуют формировать пенсионные накопления как можно раньше, чтобы сохранять устойчивость к моменту завершения трудовой деятельности. При этом стоит учитывать, что покупательная способность сбережений подвержена макроэкономическим рискам и инфляционным процессам.

"Возраст может влиять на условия кредитования в зависимости от срока займа. Например, при выдаче долгосрочного кредита банк оценивает вероятность изменения доходов заемщика в течение всего периода погашения. Однако сам по себе пенсионный возраст не должен служить основанием для отказа. Итоговое решение зависит прежде всего от индивидуального финансового положения человека, а не от его принадлежности к определенной возрастной группе", — резюмировал специалист.

Помимо оценки доходов, заемщикам стоит помнить о безопасности личных данных. Эксперты предупреждают, что даже установленный самозапрет на кредиты не всегда гарантирует полную защиту от действий злоумышленников, использующих методы социальной инженерии.

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