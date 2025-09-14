Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сдвиг тектонической плиты
Сдвиг тектонической плиты
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:56

Дом дрожит, земля не отдыхает: что происходит после камчатского землетрясения

Афтершоки после землетрясения магнитудой 7,4 у Камчатки могут продолжаться более двух лет — ФИЦ ЕГС РАН

Подземные толчки, последовавшие за сильным землетрясением у берегов Камчатки, не исчезнут в одночасье. Геофизики предупреждают: афтершоки могут сопровождать регион ещё больше двух лет, постепенно теряя силу, но не исчезая полностью.

Что произошло

13 сентября у восточного побережья Камчатки зафиксировано мощное сейсмособытие магнитудой 7,4. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН. Оно стало частью афтершокового процесса, начавшегося после мегаземлетрясения 30 июля. Эпицентр пришёлся на северную часть очаговой зоны — именно там раньше наблюдались минимальные смещения по разлому.

В Петропавловске-Камчатском жители ощутили толчки до 6 баллов по шкале MSK-64. Сила ощущений различалась по районам города из-за особенностей грунта.

Долгая серия толчков

Специалисты подчёркивают, что подобные афтершоки характерны для землетрясений столь высокой магнитуды. Их активность может продолжаться свыше двух лет. При этом риск новых подземных толчков остаётся, но с каждым месяцем их энергия будет постепенно угасать.

"Сейсмическая активность, зафиксированная 13 сентября у восточного побережья полуострова, была оценена в магнитуду 7,4", — сообщили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Уже зарегистрированный афтершок магнитудой 7,4 считается достаточно сильным. По словам учёных, вероятность новых сейсмособытий подобного уровня ниже, однако небольшие толчки будут продолжать фиксироваться.

Что будет дальше

Геофизики планируют провести уточнённый анализ ближайших сценариев развития афтершокового процесса. Для этого в течение нескольких дней специалисты соберут дополнительные данные о подземной активности. Это позволит оценить, насколько интенсивными могут быть последующие толчки и в каких районах они ощущаются сильнее всего.

Три интересных факта:

  1. Камчатка входит в число самых сейсмоактивных регионов планеты: здесь ежегодно фиксируется до 1,5 тысячи подземных толчков.
  2. Афтершоки могут длиться дольше основного землетрясения — в истории бывали серии, растянувшиеся на десятилетия.
  3. Шкала MSK-64, применяемая в России, оценивает силу землетрясений по их воздействию на людей и здания, а не только по магнитуде.

