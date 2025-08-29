Один вечерний ритуал, который запускает жиросжигание во сне

Многие привыкли считать, что тренировки утром — лучший способ поддерживать форму и худеть. Однако занятия во второй половине дня могут быть не менее эффективными и даже иметь ряд преимуществ. Организм к этому времени уже "проснулся", мышцы разогреты, а концентрация и выносливость выше, чем сразу после пробуждения.

"Тренировка по утрам может быть тяжелой для некоторых людей, потому что вы можете не чувствовать себя бодрым и бодрствующим", — сказал тренер Уэсли Бинз.

По его словам, если человек чувствует себя бодрее ближе к вечеру, он может тренироваться дольше и интенсивнее, что в долгосрочной перспективе даёт более заметные результаты в снижении веса. Кроме того, вечерняя активность положительно сказывается на сне.

"Я также обнаружил, что занятия спортом [днем] могут помочь вам раньше лечь спать и обеспечить качественный сон ночью", — добавил Бинз.

А качественный сон — важный фактор для здоровья и контроля веса. Согласно исследованию 2017 года, опубликованному в Journal of Sleep Research, сон продолжительностью не менее 7 часов снижает уровень жира и уменьшает риск ожирения.

Почему стоит выбрать вечерние тренировки

Учёные отмечают, что люди, которые занимаются спортом в одно и то же время, чаще сохраняют стабильную физическую активность из недели в неделю. Это подтверждает исследование 2019 года в журнале Obesity: регулярность важнее самого времени суток. Но для тех, кому трудно заставить себя активно двигаться по утрам, вечерние тренировки могут стать оптимальным решением.

20-минутная тренировка для похудения

Тренер Уэсли Бинз подготовил универсальный комплекс, который подойдёт тем, кто предпочитает заниматься вечером. Он рассчитан всего на 20 минут, но включает элементы на силу, кардио и выносливость.

Перед началом важно выполнить динамическую разминку — она активирует мышцы и разогревает суставы. Завершать занятие стоит статической растяжкой.

Разминка (3 раунда)

• Выпады "Спайдермен" с поворотом корпуса — по 5 повторений на каждую сторону.

• Ягодичный мост с маршировкой — по 10 подъёмов ног на каждую.

• Планка с переходом в "собаку мордой вниз" — 5 повторений.

Силовой и кардио-блоки

Тренировка включает несколько кругов с короткими интервалами отдыха.

• Прыжки в приседании с касанием пола.

• Высокие колени на месте.

• Планка с прыжками ногами в стороны.

Базовая силовая работа

• Болгарские выпады — по 10 повторений на каждую ногу.

• Медленные отжимания с контролем — по 6 раз.

• Упражнение "Супермен" для спины и ягодиц — 20 секунд удержания.

Завершающий круг

• Медвежья походка вперёд-назад.

• Боковая планка с подъёмом ноги.

• Горизонтальные "альпинисты" с перекрестом колена.

Все упражнения выполняются в 3 раунда, что позволяет задействовать разные группы мышц и поддерживать высокий пульс. Такой подход делает комплекс эффективным не только для сжигания калорий, но и для укрепления мышц и повышения общей выносливости.