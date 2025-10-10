Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сон спортсменки
Опубликована сегодня в 16:26

Хотите просыпаться без раздражения и тяги к сладкому? Поможет простая привычка

Исследование The Lancet: дневной сон снижает риск инфаркта на 50 %

После обеда у многих начинается борьба с сонливостью. Глаза слипаются, внимание рассеивается, а организм словно требует паузы. Мы привыкли считать это проявлением лени или слабости, но на самом деле короткий дневной сон — нормальная биологическая реакция. Исследования показали, что он укрепляет сердце, снижает уровень стресса и продлевает жизнь.

В странах, где традиция сиесты сохранилась — Испания, Греция, Италия, — отмечают более низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний и стрессовых расстройств. Даже NASA официально признало: 26-минутный сон повышает продуктивность пилотов почти на треть.

Почему мы засыпаем днём

Наш организм живёт по циркадным ритмам — внутренним часам, регулирующим сон и бодрствование. Помимо ночного сна, у большинства людей есть естественный "спад бодрости" между 13:00 и 15:00. Это не связано с перееданием или усталостью, просто в этот момент падает уровень кортизола, а выработка мелатонина, наоборот, растёт.

После еды к желудку приливает кровь, мозг получает меньше кислорода, и внимание снижается. Это биологический сигнал к отдыху. Более того, у 85% млекопитающих сон двухфазный — короткие периоды отдыха чередуются с активностью. Человек в этом смысле ничем не отличается.

Семь научно доказанных причин поспать днём

  1. Память и концентрация. Короткий сон улучшает способность к обучению, помогает быстрее реагировать и принимать решения.

  2. Снижение стресса. Всего полчаса сна снижает уровень гормона кортизола на треть.

  3. Поддержка иммунитета. Во время сна активнее вырабатываются цитокины — защитные белки, помогающие бороться с вирусами.

  4. Здоровое сердце. Исследование греческих учёных, опубликованное в The Lancet, показало: у людей, спящих днём 1-2 раза в неделю по 30-60 минут, риск инфаркта и инсульта ниже почти на 50%.

  5. Хорошее настроение. Сон повышает выработку серотонина и дофамина, помогает справляться с раздражением.

  6. Контроль веса. Недосып увеличивает выработку грелина — гормона голода, из-за чего тянет к сладкому. Дневной сон помогает восстановить баланс.

  7. Долголетие. Люди, регулярно отдыхающие днём, живут в среднем дольше, а риск хронических заболеваний у них ниже.

Сколько нужно спать, чтобы проснуться бодрым

Оптимальная продолжительность — 10-30 минут. Этого достаточно, чтобы мозг "перезагрузился", но не успел войти в глубокую фазу сна. После таких "микроперерывов" бодрость сохраняется ещё несколько часов.

Если ночью вы недоспали, можно позволить себе до 60 минут. Это восстановит силы, но после пробуждения возможна лёгкая сонливость.
Сон дольше часа часто приводит к чувству разбитости и сбивает ночной режим.

Идеальная формула:

  • 20 минут — для восстановления внимания;

  • 60 минут — при сильной усталости;

  • больше часа — только в исключительных случаях.

Когда дневной сон не рекомендуется

Некоторым людям короткий отдых может навредить.

  1. Бессонница. Если вы плохо засыпаете ночью, дневной сон лишь усилит проблему.

  2. Синдром апноэ. При этом нарушении сна днём хочется спать постоянно, но отдых не восстанавливает силы.

  3. Депрессия. Излишний сон усиливает апатию.

  4. Разбитость после сна. Значит, вы перешли в глубокую фазу — стоит сократить продолжительность.

Как устроить идеальный дневной сон

  1. Выберите время. Лучший интервал — с 13:00 до 15:00. Позже — риск нарушить ночной сон.

  2. Создайте комфорт. Маска, беруши, прохлада (18-22 °C).

  3. Поставьте будильник. 20-30 минут — и ни минутой больше.

  4. Спите не в кровати. Диван, кресло или шезлонг помогут не "провалиться" в глубокий сон.

  5. Просыпайтесь постепенно. Потянитесь, сделайте несколько вдохов, выпейте воды.

  6. Не пейте кофе до сна. Кофеин мешает уснуть. Однако есть хитрый приём — "кофе-снап": выпейте эспрессо и сразу лягте на 20 минут. Когда кофеин подействует, вы уже проснётесь бодрым.

Кому дневной сон особенно полезен

  • Пожилым людям. Их ночной сон часто прерывается, дневной компенсирует недостаток отдыха.

  • Детям и подросткам. Организм активно растёт, а нервная система требует восстановления.

  • Беременным. Энергозатраты увеличены, и сон помогает снизить нагрузку.

  • Тем, кто работает умственно. Программисты, студенты, врачи, педагоги — всем, кто перегружает мозг.

  • Работающим посменно или за рулём. Короткий сон снижает риск ошибок и аварий.

Плюсы и минусы дневного сна

Плюсы Минусы
Повышает внимание и память Может сбить ночной режим
Снижает стресс и давление У некоторых вызывает разбитость
Поддерживает иммунитет Не подходит при апноэ и бессоннице
Улучшает настроение Требует дисциплины по времени

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли спать днём, если ночью я высыпаюсь?
Да. Даже при полном ночном сне биологический спад в районе 14:00 остаётся.

2. Почему после сна болит голова?
Вы проспали дольше оптимального времени и попали в фазу глубокого сна.

3. Можно ли спать днём после кофе?
Если воспользоваться техникой "кофе-снап" — да. Главное, не пить кофе за 3-4 часа до обычного сна.

4. Как часто можно дремать?
Хватит 3-4 раз в неделю. Эффект накопительный — вы быстрее восстанавливаетесь и меньше устаёте.

Мифы и правда

  • Миф: "Дневной сон — признак лени".
    Правда: это часть природного ритма, повышающая эффективность.

  • Миф: "После сна днём не уснуть ночью".
    Правда: если отдых длится не больше часа и заканчивается до 16:00, ночной сон не пострадает.

  • Миф: "Спят днём только пожилые".
    Правда: во многих странах работодатели создают "комнаты тишины" для сотрудников.

Сон и психология

Дневной сон не просто снимает усталость — он регулирует эмоциональный фон. В короткий отдых мозг сортирует накопленную информацию, снижает уровень тревоги и агрессии. Люди, регулярно отдыхающие днём, реже страдают выгоранием и раздражительностью.

Три интересных факта о дневном сне

  1. В Японии существует термин инэмури — "сон на рабочем месте". Это считается признаком усердия, а не лени.

  2. В компаниях Google и Nike есть капсулы для сна, где сотрудники могут вздремнуть 20 минут.

  3. В Испании магазины и банки до сих пор закрываются на сиесту, особенно летом, когда жара достигает +40 °C.

А что если вы не можете уснуть днём?

Иногда короткая медитация или дыхательная практика действует не хуже сна. Достаточно 10 минут спокойного дыхания с закрытыми глазами, чтобы уровень стресса снизился и восстановился фокус внимания.

Исторический контекст

Привычка к дневному отдыху известна с древности. В Древнем Риме существовало понятие sexta hora — "шестой час дня", совпадающий с полуднем, когда прекращали работу и отдыхали. Сиеста из Средиземноморья — прямой потомок этой традиции.

