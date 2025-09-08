Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Технопром в Нижегородской области
Технопром в Нижегородской области
© Пресс-служба администрации Нижегородской области
Главная / Приволжский федеральный округ
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:48

Африка идёт в Сибирь: Технопром укрепил научные связи

Технопром-2025 стал для Новосибирска важной вехой в международных контактах.

Африканская делегация в составе 25 представителей из 8 стран прибыла в Сибирь для обсуждения образования, науки и технологий. В отличие от прошлого года, когда визит носил ознакомительный характер, на этот раз речь шла о конкретных проектах — от подготовки студентов до запуска исследовательских лабораторий.

Центр народной дипломатии и НГУ заложили основу сотрудничества ещё на прошлом форуме, создав Консорциум вузов России для работы со странами Африки. Результат впечатляет: три десятка соглашений, запуск курсов русского языка для дипломатов Нигера, целевой набор студентов из Сахеля в ТПУ и НГТУ. Уже осенью они начали обучение в России после интенсивных языковых курсов.

Африканские гости проявили особый интерес к агробиотехнологиям. Делегация из Ганы посетила Сибирский центр агробиотехнологий РАН, где обсуждались исследования растений и животных, устойчивых к жаре. Министерство сельского хозяйства Буркина-Фасо подписало соглашение с НГАУ о подготовке специалистов и создании центра защиты растений. Такие шаги делают Новосибирск не просто участником, а лидером российско-африканской образовательной интеграции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Экономисты прогнозируют рост цен на гречку до 15% 04.09.2025 в 20:43

"Чёрное золото" кухни: когдацены на гречку начнут ползти вверх

Урожай гречихи сократился на 35%, и цена на крупу в 2026 году может вырасти ещё на 15%. Дефицита не ждут — производители накопили запасы.

Читать полностью » Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года 04.09.2025 в 19:11

Экономика нажала на тормоз: почему доходы замедлились впервые за пять лет

Росстат зафиксировал замедление роста зарплат: в июне 2025-го они выросли на 15%, но впервые со времён пандемии темпы снижаются второй месяц подряд.

Читать полностью » СФР напомнил о сроке отказа от набора соцуслуг: остался месяц до срока подачи заявления 04.09.2025 в 18:11

До 30 сентября нужно решить: лекарства и путёвки или ежемесячные выплаты

Россияне до конца сентября должны выбрать, как получать набор соцуслуг — деньгами или в натуральной форме. Что входит в НСУ и сколько составит выплата?

Читать полностью » Эксперт предупредила о росте кибермошенничества и уходе преступников в онлайн 04.09.2025 в 17:11

Звонки от "банков" уходят в прошлое, а риски только растут: появилась новая угроза для россиян

Эксперты предупреждают: телефонные схемы уходят в прошлое, а в ближайшие годы Россию ждёт настоящий бум кибермошенничества.

Читать полностью » СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь 04.09.2025 в 16:06

Все даты сентября: когда ждать деньги пенсионерам и семьям с детьми

Соцфонд назвал даты сентябрьских выплат в Пензенской области: когда перечислят пенсии, маткапитал и пособия на детей и беременных.

Читать полностью » В Кузнецке внедрят проект по повышению физподготовки школьников — Златогорский 04.09.2025 в 15:33

В Кузнецке школьников будут оценивать не только по предметам, но и по подтягиваниям

В Кузнецке запускают проект по развитию физподготовки школьников. Школы и педагоги с лучшими результатами получат премии и спортинвентарь.

Читать полностью » В лесах Пензенской области обнаружен новый вид переносчика боррелиоза 04.09.2025 в 15:16

В лесах Пензы новый враг: эти насекомые кусают хуже клещей

В лесах Пензенской области появились лосиные мухи — опасные переносчики боррелиоза. Репелленты на них почти не действуют, а избавиться крайне трудно.

Читать полностью » В школах России вместо звонков будут звучать современные песни — Минпросвещения 04.09.2025 в 14:13

"Катюша" и "Азбука" вместо трели: чем удивят школьные перемены

В сентябре в российских школах вместо звонков вновь зазвучат песни — от современных детских композиций до классики. Что изменит проект «Мелодии вместо звонков»?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Осенью полёвки особенно опасны: садоводы применяют карболовую кислоту и растения-репелленты
Красота и здоровье

Кисломолочные продукты против аллергии: что советуют эксперты
СФО

В Тюмени появилось предупреждение от Стетхема: "не трогать тыквы"
Садоводство

Опытные садоводы в шоке: эти 5 соседей душат грушу – дерево гибнет на глазах
Дом

Умные розетки и лампы как первый шаг к автоматизации дома
Питомцы

Кинологи рекомендуют игры с собакой для укрепления связи
Туризм

Утро в Каппадокии начинается с подготовки к полётам на шарах
Наука и технологии

Прорыв в квантовой физике: ученые впервые измерили магнитный импульс атомного ядра за 5 секунд
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet