Африка идёт в Сибирь: Технопром укрепил научные связи

Технопром-2025 стал для Новосибирска важной вехой в международных контактах.

Африканская делегация в составе 25 представителей из 8 стран прибыла в Сибирь для обсуждения образования, науки и технологий. В отличие от прошлого года, когда визит носил ознакомительный характер, на этот раз речь шла о конкретных проектах — от подготовки студентов до запуска исследовательских лабораторий.

Центр народной дипломатии и НГУ заложили основу сотрудничества ещё на прошлом форуме, создав Консорциум вузов России для работы со странами Африки. Результат впечатляет: три десятка соглашений, запуск курсов русского языка для дипломатов Нигера, целевой набор студентов из Сахеля в ТПУ и НГТУ. Уже осенью они начали обучение в России после интенсивных языковых курсов.

Африканские гости проявили особый интерес к агробиотехнологиям. Делегация из Ганы посетила Сибирский центр агробиотехнологий РАН, где обсуждались исследования растений и животных, устойчивых к жаре. Министерство сельского хозяйства Буркина-Фасо подписало соглашение с НГАУ о подготовке специалистов и создании центра защиты растений. Такие шаги делают Новосибирск не просто участником, а лидером российско-африканской образовательной интеграции.