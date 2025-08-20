Снимать запрещено негласно: блогер предупредил о риске в африканских странах
Российский тревел-блогер поделился в соцсетях необычными впечатлениями от поездки в Африку. В своём видео он отметил, что снимать контент в этих странах оказалось куда сложнее, чем ожидалось.
Опасность для смартфона
По словам автора ролика, местные жители крайне негативно реагируют на камеры:
"Может отобрать телефон и разбить".
Именно поэтому блогеру пришлось отказаться от идеи активно снимать ролики на улице.
Сравнение с другими направлениями
Он также отметил, что многие туристы называют Индию самым сложным местом для путешествий. Однако, по его словам, настоящая "жесть" ждёт именно в африканских странах, где риск потерять технику значительно выше.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru