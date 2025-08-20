Снимать запрещено негласно: блогер предупредил о риске в африканских странах

Российский тревел-блогер поделился в соцсетях необычными впечатлениями от поездки в Африку. В своём видео он отметил, что снимать контент в этих странах оказалось куда сложнее, чем ожидалось.

Опасность для смартфона

По словам автора ролика, местные жители крайне негативно реагируют на камеры:

"Может отобрать телефон и разбить".

Именно поэтому блогеру пришлось отказаться от идеи активно снимать ролики на улице.

Сравнение с другими направлениями

Он также отметил, что многие туристы называют Индию самым сложным местом для путешествий. Однако, по его словам, настоящая "жесть" ждёт именно в африканских странах, где риск потерять технику значительно выше.