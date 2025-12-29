Число студентов из Нигера и Буркина-Фасо в России выросло в пять раз — ЦНД
А что, если уже через несколько месяцев в Африке появится ещё тысяча человек, которые смогут свободно объясниться по-русски? И всё это началось не в Москве, а в Новосибирске.
Центр народной дипломатии (ЦНД) подвёл итоги 2025 года: организация расширила работу в Африке, усилила образовательные программы и зафиксировала рост числа студентов из Буркина-Фасо и Нигера, приехавших учиться в Россию — главным образом в Сибирь.
Региональные проекты заметили на федеральном уровне
На 45-м заседании Совета глав субъектов РФ министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров заявил, что МИД намерен поощрять интерес регионов к сотрудничеству с африканскими государствами и будет "подключать посольства" для продвижения перспективных инициатив. Это стало важным сигналом: международные проекты, идущие из регионов, в Москве не только видят, но и готовы поддерживать.
Один из примеров такой региональной инициативы — проекты ЦНД, международной общественной организации, попечителем которой выступает новосибирская группа компаний "Расцветай".
Новосибирск как точка притяжения для африканских делегаций
ЦНД занимается продвижением бренда Новосибирска в Африке с 2023 года. Основной акцент — образование, наука и высокие технологии. Практически каждая африканская делегация, которую принимают в городе, включает в программу посещение Академпарка.
Представительность таких визитов, в том числе, отмечалась на совещании по итогам Технопрома-2025 — об этом говорил губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников.
Российско-африканский форум на Технопроме: рост географии
Второй год подряд ЦНД при поддержке городских и областных властей, а также новосибирских вузов проводит на площадке Технопрома российско-африканский форум. Задача — содействовать подготовке кадров для быстро растущей экономики Африки.
- в 2024 году делегации представляли 5 стран;
- в 2025 году география расширилась до 7 стран;
- в составе делегаций ежегодно есть представители уровня глав министерств.
Кто стоит за проектом и как выстраивается работа на местах
Инициатор создания Центра народной дипломатии, а с декабря 2025 года его генеральный директор — депутат Государственной Думы от Новосибирской области Дмитрий Иванович Савельев, также руководящий межпарламентскими группами дружбы с рядом африканских стран.
При выходе в новую страну ЦНД делает ставку на практичный подход: сначала — контакты с посольствами и профильными министерствами, затем — совместные программы.
"Русские дома" в Африке: текущая сеть и планы на 2026 год
Сейчас по соглашению с Россотрудничеством открыты и работают Русские дома в четырёх странах:
- Буркина-Фасо
- Нигер
- Гвинея
- Гана
На первый квартал 2026 года заявлено открытие площадок в:
- Ливии (Бенгази)
- Мали
- Намибии
- Мозамбике
При этом сотрудники ЦНД уже проводят там мероприятия — не дожидаясь официального запуска.
Также в планах на 2026 год — старт работы по открытию Русских домов в:
- Нигерии
- Сан-Томе и Принсипи
- Сенегале
- Мадагаскаре
Не просто культура, а дипломатическая инфраструктура
В ряде стран Русские дома воспринимаются не только как культурные центры, но и как рабочие площадки для развития двусторонних отношений.
Например:
- в Гане депутат парламента предложил проводить заседания межпарламентской группы дружбы Гана-Россия на базе Русского дома в Аккре;
- в Бенгази в офисе Русского дома по инициативе Чрезвычайного и Полномочного посла России Айдара Рашидовича Аганина планируется открыть консульский кабинет посольства РФ в Ливии.
Что удалось сделать в 2025 году помимо образования
Год для ЦНД начался с личного приглашения на инаугурацию вновь избранного президента Ганы Джона Махамы. Далее последовали образовательные и культурные проекты, а также дипломатические обмены.
Среди ключевых событий:
- организация делегаций российских вузов в африканские страны для прямых межвузовских контактов;
- визиты послов африканских государств в Россию — в Новосибирск и Крым;
- участие фильма новосибирской студии "Краски" в панафриканском фестивале FESPACO;
- соорганизация концертов квинтета Новосибирской филармонии в Буркина-Фасо и Нигере;
- регулярная работа на площадках Русских домов: киноклуб, лекторий, мероприятия к памятным датам и государственным праздникам.
Главная ставка — образование и русский язык
Наиболее заметный эффект ЦНД связывает с образовательными программами. Организация активно работает в странах, где тема суверенитета звучит особенно остро: кадровый голод, запрос на управленцев, необходимость технологической самостоятельности — всё это требует подготовки специалистов.
При этом российское образование в Африке по-прежнему высоко ценится, но на выбор абитуриентов влияют:
- дефицит достоверной информации о современной России;
- конкуренция с европейскими и американскими вузами;
- языковой фактор: в большинстве стран официальными остаются языки бывших метрополий, а обучение в школах и университетах часто ведётся именно на них.
Русский язык как "визитная карточка" Русских домов
Вернуть русский язык в школьные программы — задача амбициозная, но в 2025 году ЦНД, судя по заявленным результатам, приблизился к ней практическими шагами.
Русские дома ведут курсы русского языка сразу по нескольким направлениям:
- для детей и потенциальных абитуриентов российских вузов;
- для начинающих и продолжающих;
- интенсивы для получивших квоты на обучение в России;
- группы для работающих взрослых.
Есть и специализированные программы — например:
- для сотрудников МИД Нигера;
- для руководителей высокого уровня;
- для канцелярии премьер-министра Ливии;
- для представителей Национального переходного совета Гвинеи.
В 2026 году специализированных групп планируется больше. В Нигере, например, анонсирован запуск курсов сразу на нескольких площадках:
- Президентский кадетский корпус
- крупнейший банк страны SONYBANK
- Министерство обороны
- Министерство энергетики
Межвузовские программы и консорциум: как расширяется сеть партнёров
В 2025 году курсы русского языка стали активнее внедряться в программы нескольких ведущих университетов стран присутствия ЦНД — преимущественно через межвузовские инициативы с российскими партнёрами.
Важную роль здесь играет Консорциум вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки. Им руководит исполнительный директор ЦНД Наталия Рудольфовна Красовская.
К концу 2025 года:
- в консорциуме — 32 российские образовательные организации;
- подписано 30 соглашений о прямом взаимодействии;
- регулярно проходят онлайн-встречи для знакомства российских и африканских вузов.
В этом году:
- НГУ, НГТУ и СГУ инженерии и биотехнологий набрали слушателей на подготовительные факультеты в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее (часто — на базе африканских вузов-партнёров);
- Глазовский государственный инженерно-педагогический университет запустил курс русского языка в одном из университетов Буркина-Фасо.
2026: инженерные и IT-классы, а русский — основа
На 2026 год запланировано:
- расширение программы подготовительных факультетов на новые страны, где Русские дома начали работу осенью 2025-го;
- запуск проекта международного инженерного класса и IT-класса:
- набор в школах Нигера и Ганы стартовал в декабре,
- в Буркина-Фасо — также запущен набор (по IT-направлению).
Во всех инициативах обязательный элемент — изучение русского языка. Более того, в некоторых странах (например, в Гане и Намибии) в 2026 году русский планируют ввести в школьные и университетские программы как факультатив.
Цифры, которые объясняют масштаб
Если говорить "языком статистики", то картина выглядит так:
- в 2025 году на курсах и программах под эгидой ЦНД обучались более 750 человек;
- в январе стартуют программы новых групп — ещё около 300 студентов;
- значит, в первом квартале 2026 года плановое число обучающихся превысит 1000.
И ещё один показатель: по итогам 2025 года в Россию (прежде всего в Сибирь) приехало в 5 раз больше студентов из Буркина-Фасо и Нигера, чем годом ранее. Это:
- получившие квоты правительства России;
- победители предметных олимпиад российских вузов, прошедших при поддержке Русских домов ЦНД;
- две целевые группы из Нигера и Ганы, обучение которых оплачивают будущие работодатели из Африки.
Не только Африка: Абхазия как новое направление
Отдельным треком в 2025 году стала Абхазия. В Сухуме на базе Абхазского государственного университета запустили программу продвижения инженерного образования НГТУ "ТехноНаставничество" - в ней уже участвовали более 500 абхазских студентов и школьников.
А на 2026 год намечен совместный проект:
- Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
- Сухумское государственное музыкальное училище им. А. Ч. Чичба
Цель — укрепление культурно-образовательных связей.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru