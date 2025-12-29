Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Центр народной дипломатии сотрудничает с Африкой в сфере образования
© Пресс-служба Центра народной дипломатии is licensed under Public domain
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 1:24

Число студентов из Нигера и Буркина-Фасо в России выросло в пять раз — ЦНД

А что, если уже через несколько месяцев в Африке появится ещё тысяча человек, которые смогут свободно объясниться по-русски? И всё это началось не в Москве, а в Новосибирске.

Центр народной дипломатии (ЦНД) подвёл итоги 2025 года: организация расширила работу в Африке, усилила образовательные программы и зафиксировала рост числа студентов из Буркина-Фасо и Нигера, приехавших учиться в Россию — главным образом в Сибирь.

Региональные проекты заметили на федеральном уровне

На 45-м заседании Совета глав субъектов РФ министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров заявил, что МИД намерен поощрять интерес регионов к сотрудничеству с африканскими государствами и будет "подключать посольства" для продвижения перспективных инициатив. Это стало важным сигналом: международные проекты, идущие из регионов, в Москве не только видят, но и готовы поддерживать.

Один из примеров такой региональной инициативы — проекты ЦНД, международной общественной организации, попечителем которой выступает новосибирская группа компаний "Расцветай".

Новосибирск как точка притяжения для африканских делегаций

ЦНД занимается продвижением бренда Новосибирска в Африке с 2023 года. Основной акцент — образование, наука и высокие технологии. Практически каждая африканская делегация, которую принимают в городе, включает в программу посещение Академпарка.

Представительность таких визитов, в том числе, отмечалась на совещании по итогам Технопрома-2025 — об этом говорил губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников.

Российско-африканский форум на Технопроме: рост географии

Второй год подряд ЦНД при поддержке городских и областных властей, а также новосибирских вузов проводит на площадке Технопрома российско-африканский форум. Задача — содействовать подготовке кадров для быстро растущей экономики Африки.

  • в 2024 году делегации представляли 5 стран;
  • в 2025 году география расширилась до 7 стран;
  • в составе делегаций ежегодно есть представители уровня глав министерств.

Кто стоит за проектом и как выстраивается работа на местах

Инициатор создания Центра народной дипломатии, а с декабря 2025 года его генеральный директор — депутат Государственной Думы от Новосибирской области Дмитрий Иванович Савельев, также руководящий межпарламентскими группами дружбы с рядом африканских стран.

При выходе в новую страну ЦНД делает ставку на практичный подход: сначала — контакты с посольствами и профильными министерствами, затем — совместные программы.

"Русские дома" в Африке: текущая сеть и планы на 2026 год

Сейчас по соглашению с Россотрудничеством открыты и работают Русские дома в четырёх странах:

  • Буркина-Фасо
  • Нигер
  • Гвинея
  • Гана

На первый квартал 2026 года заявлено открытие площадок в:

  • Ливии (Бенгази)
  • Мали
  • Намибии
  • Мозамбике

При этом сотрудники ЦНД уже проводят там мероприятия — не дожидаясь официального запуска.

Также в планах на 2026 год — старт работы по открытию Русских домов в:

  • Нигерии
  • Сан-Томе и Принсипи
  • Сенегале
  • Мадагаскаре

Не просто культура, а дипломатическая инфраструктура

В ряде стран Русские дома воспринимаются не только как культурные центры, но и как рабочие площадки для развития двусторонних отношений.

Например:

  • в Гане депутат парламента предложил проводить заседания межпарламентской группы дружбы Гана-Россия на базе Русского дома в Аккре;
  • в Бенгази в офисе Русского дома по инициативе Чрезвычайного и Полномочного посла России Айдара Рашидовича Аганина планируется открыть консульский кабинет посольства РФ в Ливии.

Что удалось сделать в 2025 году помимо образования

Год для ЦНД начался с личного приглашения на инаугурацию вновь избранного президента Ганы Джона Махамы. Далее последовали образовательные и культурные проекты, а также дипломатические обмены.

Среди ключевых событий:

  • организация делегаций российских вузов в африканские страны для прямых межвузовских контактов;
  • визиты послов африканских государств в Россию — в Новосибирск и Крым;
  • участие фильма новосибирской студии "Краски" в панафриканском фестивале FESPACO;
  • соорганизация концертов квинтета Новосибирской филармонии в Буркина-Фасо и Нигере;
  • регулярная работа на площадках Русских домов: киноклуб, лекторий, мероприятия к памятным датам и государственным праздникам.

Главная ставка — образование и русский язык

Наиболее заметный эффект ЦНД связывает с образовательными программами. Организация активно работает в странах, где тема суверенитета звучит особенно остро: кадровый голод, запрос на управленцев, необходимость технологической самостоятельности — всё это требует подготовки специалистов.

При этом российское образование в Африке по-прежнему высоко ценится, но на выбор абитуриентов влияют:

  • дефицит достоверной информации о современной России;
  • конкуренция с европейскими и американскими вузами;
  • языковой фактор: в большинстве стран официальными остаются языки бывших метрополий, а обучение в школах и университетах часто ведётся именно на них.

Русский язык как "визитная карточка" Русских домов

Вернуть русский язык в школьные программы — задача амбициозная, но в 2025 году ЦНД, судя по заявленным результатам, приблизился к ней практическими шагами.

Русские дома ведут курсы русского языка сразу по нескольким направлениям:

  • для детей и потенциальных абитуриентов российских вузов;
  • для начинающих и продолжающих;
  • интенсивы для получивших квоты на обучение в России;
  • группы для работающих взрослых.

Есть и специализированные программы — например:

  • для сотрудников МИД Нигера;
  • для руководителей высокого уровня;
  • для канцелярии премьер-министра Ливии;
  • для представителей Национального переходного совета Гвинеи.

В 2026 году специализированных групп планируется больше. В Нигере, например, анонсирован запуск курсов сразу на нескольких площадках:

  • Президентский кадетский корпус
  • крупнейший банк страны SONYBANK
  • Министерство обороны
  • Министерство энергетики

Межвузовские программы и консорциум: как расширяется сеть партнёров

В 2025 году курсы русского языка стали активнее внедряться в программы нескольких ведущих университетов стран присутствия ЦНД — преимущественно через межвузовские инициативы с российскими партнёрами.

Важную роль здесь играет Консорциум вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки. Им руководит исполнительный директор ЦНД Наталия Рудольфовна Красовская.

К концу 2025 года:

  • в консорциуме — 32 российские образовательные организации;
  • подписано 30 соглашений о прямом взаимодействии;
  • регулярно проходят онлайн-встречи для знакомства российских и африканских вузов.

В этом году:

  • НГУ, НГТУ и СГУ инженерии и биотехнологий набрали слушателей на подготовительные факультеты в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее (часто — на базе африканских вузов-партнёров);
  • Глазовский государственный инженерно-педагогический университет запустил курс русского языка в одном из университетов Буркина-Фасо.

2026: инженерные и IT-классы, а русский — основа

На 2026 год запланировано:

  • расширение программы подготовительных факультетов на новые страны, где Русские дома начали работу осенью 2025-го;
  • запуск проекта международного инженерного класса и IT-класса:
    • набор в школах Нигера и Ганы стартовал в декабре,
    • в Буркина-Фасо — также запущен набор (по IT-направлению).

Во всех инициативах обязательный элемент — изучение русского языка. Более того, в некоторых странах (например, в Гане и Намибии) в 2026 году русский планируют ввести в школьные и университетские программы как факультатив.

Цифры, которые объясняют масштаб

Если говорить "языком статистики", то картина выглядит так:

  • в 2025 году на курсах и программах под эгидой ЦНД обучались более 750 человек;
  • в январе стартуют программы новых групп — ещё около 300 студентов;
  • значит, в первом квартале 2026 года плановое число обучающихся превысит 1000.

И ещё один показатель: по итогам 2025 года в Россию (прежде всего в Сибирь) приехало в 5 раз больше студентов из Буркина-Фасо и Нигера, чем годом ранее. Это:

  • получившие квоты правительства России;
  • победители предметных олимпиад российских вузов, прошедших при поддержке Русских домов ЦНД;
  • две целевые группы из Нигера и Ганы, обучение которых оплачивают будущие работодатели из Африки.

Не только Африка: Абхазия как новое направление

Отдельным треком в 2025 году стала Абхазия. В Сухуме на базе Абхазского государственного университета запустили программу продвижения инженерного образования НГТУ "ТехноНаставничество" - в ней уже участвовали более 500 абхазских студентов и школьников.

А на 2026 год намечен совместный проект:

  • Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова
  • Сухумское государственное музыкальное училище им. А. Ч. Чичба

Цель — укрепление культурно-образовательных связей.

