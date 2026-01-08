Африка меняет правила игры: новый безвизовый пакет может сработать уже в ближайшее время

Африканское направление для российских туристов может стать немного доступнее: Россия прорабатывает возможность взаимной отмены виз сразу с четырьмя государствами континента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева ("Новые люди"). Речь идет о краткосрочных поездках, которые в случае соглашений можно будет совершать без виз — на разных условиях в зависимости от страны.

Какие страны могут попасть в новый "безвизовый пакет"

По словам депутата, в работе находятся двусторонние межправительственные соглашения, которые предполагают взаимную отмену визовых требований. Наиболее продолжительный срок планируется для поездок в Замбию — до 90 дней. Для Зимбабве, Мозамбика и Эсватини обсуждается безвизовый режим сроком до 30 дней.

"Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней", — сказал парламентарий Сангаджи Тарбаев.

Если переговоры завершатся успешно, список стран, куда россияне смогут ездить без визы, расширится именно за счет государств юга и юго-востока Африки. При этом Тарбаев уточнил, что континент пока не является массовым направлением для российских путешественников, но стабильно сохраняет свою аудиторию.

"Африка — не массовое направление (за исключением Египта), но своего туриста она находит", — подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

Какие страны Африки уже открыты для россиян без виз

Тарбаев напомнил, что ряд африканских государств уже предоставляет россиянам полностью безвизовый режим. Срок пребывания различается — от 15 до 90 дней, в зависимости от страны. В этот перечень входят Марокко, Намибия, Тунис, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикий, Ангола, Ботсвана, Малави, Сан-Томе и Принсипи, а также Сейшельские острова.

Таким образом, обсуждаемые соглашения с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини могут стать продолжением политики расширения туристической доступности. Ранее ТАСС со ссылкой на Тарбаева сообщал: по итогам 2025 года полностью безвизовый и условно безвизовый въезд — то есть с упрощенным оформлением виз — был доступен россиянам в 120 странах и территориях мира.