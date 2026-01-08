Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
паспорт на карте
паспорт на карте
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:45

Африка меняет правила игры: новый безвизовый пакет может сработать уже в ближайшее время

Россия начала переговоры о безвизовом въезде с Замбией на 90 дней — Тарбаев

Африканское направление для российских туристов может стать немного доступнее: Россия прорабатывает возможность взаимной отмены виз сразу с четырьмя государствами континента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева ("Новые люди"). Речь идет о краткосрочных поездках, которые в случае соглашений можно будет совершать без виз — на разных условиях в зависимости от страны.

Какие страны могут попасть в новый "безвизовый пакет"

По словам депутата, в работе находятся двусторонние межправительственные соглашения, которые предполагают взаимную отмену визовых требований. Наиболее продолжительный срок планируется для поездок в Замбию — до 90 дней. Для Зимбабве, Мозамбика и Эсватини обсуждается безвизовый режим сроком до 30 дней.

"Прорабатываются возможности для заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках с Замбией — до 90 дней, а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини — до 30 дней", — сказал парламентарий Сангаджи Тарбаев.

Если переговоры завершатся успешно, список стран, куда россияне смогут ездить без визы, расширится именно за счет государств юга и юго-востока Африки. При этом Тарбаев уточнил, что континент пока не является массовым направлением для российских путешественников, но стабильно сохраняет свою аудиторию.

"Африка — не массовое направление (за исключением Египта), но своего туриста она находит", — подчеркнул Сангаджи Тарбаев.

Какие страны Африки уже открыты для россиян без виз

Тарбаев напомнил, что ряд африканских государств уже предоставляет россиянам полностью безвизовый режим. Срок пребывания различается — от 15 до 90 дней, в зависимости от страны. В этот перечень входят Марокко, Намибия, Тунис, ЮАР, Кабо-Верде, Маврикий, Ангола, Ботсвана, Малави, Сан-Томе и Принсипи, а также Сейшельские острова.

Таким образом, обсуждаемые соглашения с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини могут стать продолжением политики расширения туристической доступности. Ранее ТАСС со ссылкой на Тарбаева сообщал: по итогам 2025 года полностью безвизовый и условно безвизовый въезд — то есть с упрощенным оформлением виз — был доступен россиянам в 120 странах и территориях мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тегеран планирует увеличить поток российских туристов в Иран в 2026 году — Джалали сегодня в 3:27
Иран готовится к туризму: посол анонсировал значительное увеличение потока россиян в следующем году

Иран надеется на рост числа российских туристов в 2026 году, усиливая усилия для развития туристических связей между странами.

Читать полностью » S7 Airlines открыла рейсы между Новосибирском и Когалымом в 2026 году сегодня в 3:27
Новый рейс S7: как путешествия между Новосибирском и Когалымом могут изменить экономику региона

S7 Airlines запустила прямые рейсы Новосибирск-Когалым, соединяя Сибирь с нефтегазовым центром Югры. Узнайте расписание, цены билетов и перспективы нового маршрута уже сейчас.

Читать полностью » В Барселоне доступны панорамы города с высоты 260 метров и 30-го этажа — гиды сегодня в 3:09
Эти места меняют впечатление о Барселоне — про них редко рассказывают туристам

Барселона может удивить даже тех, кто бывал здесь не раз. Террасы, скрытые места, необычные музеи и маршруты открывают город с новой стороны.

Читать полностью » Температура воды в ОАЭ летом достигает 38 градусов — Калашников вчера в 7:28
Ваш пляжный рай таит опасность: какие морские хищники поджидают туристов у берегов Египта и Турции

Морская фауна, жара и сезонные ограничения: какие опасности подстерегают российских туристов на курортах Ближнего Востока.

Читать полностью » Туристы массово покидают Убуд и Чангу из-за пробок — Турпром вчера в 7:17
Забудьте про рисовые террасы: теперь в Убуде только очередь на вход и завышенные цены

Убуд и Чангу теряют статус райских мест: туристы жалуются на толпы, мусор и рост цен и все чаще ищут альтернативы Бали.

Читать полностью » Туристы выбирают Фуджейру вместо Дубая ради тишины и природы — Турпром вчера в 6:35
Роскошь осталась в Дубае, отпуск переехал в Фуджейру: новое направление набирает популярность

Туристы всё чаще меняют Дубай на Фуджейру: отдых у Оманского залива, горы Хаджар и атмосфера релакса вместо мегаполиса.

Читать полностью » Туристы ездят в Бурсу зимой ради горнолыжного курорта Улудаг — Турпром вчера в 6:35
Курортная Турция остаётся, но за ней — другая страна: маршрут для тех, кто хочет увидеть больше

Опытные туристы все чаще выбирают "вторую Турцию" — города Чанаккале и Бурсу, где история и кухня заменяют пляжный ритм.

Читать полностью » Центр больших панд в Чэнду стал главной причиной визита туристов в город — Турпром вчера в 6:35
В Поднебесную едут с тревогой, возвращаются с каллиграфией: как меняется первый опыт

Китай пугает многих россиян, но туристы называют три города, где адаптация проходит проще всего — и впечатления начинаются с первого дня.

Читать полностью »

Новости
Мир
В США мужчина украл около 100 комплектов человеческих останков — полиция
Мир
Макговерн: Украина столкнется с дефицитом финансирования для обороны в ближайшие месяцы
Общество
Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская
Общество
Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский
Общество
Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ
Красота и здоровье
В диспансеризацию 2026 года включат анализы для оценки репродуктивного здоровья — Демидик
Общество
Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев
Экономика
Россия ограничила вывоз полупроводниковых материалов в страны с санкциями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet