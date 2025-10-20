Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:11

Африка готовится к потопу вместо засухи: новые модели климата переворачивают привычные прогнозы

Климат Африки изменится к концу века: увеличатся летние дожди над Сахарой – Тьерри Ндетатсин Тагела

Учёные из Университета Иллинойса в Чикаго представили прогноз, способный перевернуть привычные представления об африканском климате. К концу XXI века на континенте ожидается увеличение летних дождей, причём не только в тропиках, но и в самом сердце Сахары.

Исследование, опубликованное в журнале Climate and Atmospheric Science, основано на данных 40 климатических моделей CMIP6 — тех же, что легли в основу последнего доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Авторы сравнили периоды 1965-2014 и 2050-2099 годов, моделируя умеренные и экстремальные сценарии потепления.

Результат оказался неожиданным: при всех различиях в локальных условиях общая влажность Африки вырастет, особенно в тех местах, где сейчас почти не идёт дождь.

Сравнение прогнозов для регионов Африки

Регион Текущие условия Прогноз к 2100 году Основные риски
Сахара Сильная засуха, редкие ливни рост осадков в 1,5-2 раза наводнения, эрозия, болезни
Восточная Африка Переменная влажность более частые муссоны риск эпидемий и затоплений
Южная Африка Сухой климат частичный дефицит осадков угрозы урожаю
Западная Африка Летние ливни и засухи чередуются смещение пиков осадков нестабильность сельского хозяйства

Советы шаг за шагом

1. Как возник прогноз

Команда под руководством климатолога Тьерри Ндетатсина Тагелы изучила физику воздушных потоков, испарение и накопление влаги в атмосфере. Модели показали: нагретый воздух способен удерживать больше водяного пара, что увеличивает вероятность затяжных ливней после запуска конвективных процессов.

2. Разделение факторов

Учёные выделили два типа влияния:

  • Термодинамический компонент - рост влаги из-за повышения температуры.

  • Динамический компонент - изменение воздушных потоков, определяющих направление и интенсивность дождей.

В большинстве районов именно вертикальные потоки усиливают осадки, а над Сахарой добавляются горизонтальные движения и активное испарение.

3. Что произойдёт с западом и югом континента

На юге и западе Африки ожидается противоположный эффект. Ослабление восходящих потоков в так называемой клетке Хадли приведёт к снижению конвекции — воздух будет подниматься слабее, что уменьшит количество дождей в период южного лета.

4. Влияние на людей и природу

Увеличение осадков — двойственный фактор. С одной стороны, это шанс оживить почвы, пастбища и водоёмы, с другой — риск вспышек малярии, разрушений и оползней. Поэтому исследователи подчёркивают необходимость адаптационных мер: строительство дренажей, выведение засухо- и влагостойких сортов растений, улучшение мониторинга штормов.

"Сдвиги в распределении влаги коснутся не только африканцев, но и глобальных климатических процессов", — отметил климатолог Тьерри Ндетатсин Тагела.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать изменения в режиме осадков.
    Последствие: наводнения и разрушение инфраструктуры.
    Альтернатива: заранее обновлять гидросистемы и планировать водохранилища.

  • Ошибка: сеять традиционные культуры без учёта климата.
    Последствие: потеря урожая из-за смещения сезона дождей.
    Альтернатива: переходить на адаптивное земледелие и новые сорта.

  • Ошибка: полагаться только на глобальные прогнозы.
    Последствие: локальные особенности будут упущены.
    Альтернатива: внедрять региональные модели с учётом микроклимата.

А что если…

А что если Сахара действительно позеленеет? Учёные допускают, что частичное восстановление растительности возможно — при условии, что ливни будут регулярными, а не разрушительными. Это откроет новые возможности для пастбищ, экотуризма и сельского хозяйства.
Однако для этого нужны инфраструктура, контроль водных ресурсов и защита почв от эрозии. Без этих мер новая "зелёная Сахара" может быстро превратиться в болотистую зону или сезонную пустыню.

Плюсы и минусы климатических изменений в Африке

Плюсы Минусы
Рост влажности оживит засушливые регионы Увеличение риска наводнений
Возможность восстановления экосистем Потери урожая из-за экстремальных ливней
Расширение пастбищ и водных запасов Эпидемии, разрушение инфраструктуры
Улучшение условий для гидроэнергетики Неравномерность распределения дождей

FAQ

Когда начнутся первые заметные изменения?
По прогнозам, уже во второй половине XXI века (2050-2070 годы) будут видны первые устойчивые тренды увеличения осадков.

Почему именно Сахара получит больше дождей?
Нагрев атмосферы усиливает конвекцию и испарение. Воздушные массы с океанов начинают проникать глубже в континент, принося влагу даже в пустыню.

Как это повлияет на сельское хозяйство?
Появится возможность выращивать больше культур в северных регионах, но потребуются новые системы ирригации и защиты от паводков.

Можно ли этим воспользоваться?
Да, при правильном планировании — развитие агротуризма, использование водных ресурсов и переход на энергоэффективные технологии.

Каковы главные угрозы?
Наводнения, оползни, рост инфекций и нестабильность сельских экосистем.

Мифы и правда

  • Миф: Сахара навсегда останется пустыней.
    Правда: геологические данные показывают, что 6-8 тысяч лет назад здесь уже существовали озёра и зелёные долины.

  • Миф: глобальное потепление приведёт только к засухам.
    Правда: потепление увеличивает влагу в атмосфере, усиливая как ливни, так и засухи — в зависимости от региона.

  • Миф: дожди решат все проблемы Африки.
    Правда: избыток воды без управления несёт новые угрозы — от болезней до разрушений.

Исторический контекст

Сахара не всегда была безжизненной. В эпоху голоцена, около 7000 лет назад, климат Африки был значительно мягче: здесь текли реки, жили бегемоты и крокодилы, а на скалах сохранились рисунки охотников и животных. Затем из-за сдвигов оси Земли и изменений муссонов регион высох, превратившись в крупнейшую пустыню мира.

Современные климатические модели указывают, что при нынешних темпах потепления влажный цикл может вернуться частично, хотя и не в прежних масштабах. Для учёных это шанс понять, как взаимодействуют атмосфера, океаны и растительность в глобальном масштабе.

Три интересных факта

  • По данным спутников, Сахара уже за последние 20 лет "позеленела" примерно на 8% благодаря редким, но более обильным дождям.

  • Некоторые модели прогнозируют появление временных рек, пересекающих северные районы Чада и Нигера.

  • Учёные считают, что изменение климата в Африке может повлиять даже на муссоны Индии и ураганы в Атлантике.

