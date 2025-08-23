Спасение от одиночества: как африканская борзая меняет жизни своих хозяев

Знаете ли вы, что африканская борзая — одна из самых редких пород собак в России? Эти удивительные существа с длинными ногами и худощавым телом стоят около 2000 евро. Их морда часто выражает печаль, что делает их ещё более привлекательными.

Происхождение породы

Родиной африканской борзой, также известной как азавак, является пустынное государство Мали. Местные жители, туареги, использовали этих собак для охоты и охраны своего имущества. Порода сохранила свои характеристики благодаря естественному отбору, и только в конце XX века африканские борзые начали появляться в Европе благодаря французским собаководам.

Среди известных владельцев этой породы — сенатор Андрей Клишас. Его питомец, Чарли, прибыл из Италии и регулярно побеждает на конкурсах собачьей красоты. Несмотря на худощавое телосложение, у Чарли отличное питание, и он обожает отварное мясо. Но почему же собака выглядит так, словно ей плохо? Дело в том, что при росте 65-75 см средний кобель весит всего 20-25 кг, и его рёбра и мускулатура должны быть видны под тонкой кожей.

Характер и поведение

Африканские борзые обладают независимым характером. Хозяевам нужно завоевывать доверие своих питомцев и проявлять лидерство. Эти собаки могут быть отстранёнными, но с кошками у них складываются хорошие отношения. Однако с мелкими животными и птицами лучше не рисковать — они могут стать жертвами охоты.

Африканские борзые обладают отличными охранными способностями и внимательно следят за своей территорией. Им необходимо много физической активности — 3-4 часа в день. Это требует участия хозяев, так как азавак — собака одного хозяина. Если не уделять им достаточно внимания, они могут проявлять упрямство.

Страхи и фобии

Африканские борзые боятся воды и холода. Даже близость к водоёмам вызывает у них панику. Эти собаки прекрасно чувствуют себя в жарком климате, и выход из зоны комфорта может вызвать у них стресс.

Африканская борзая — это не просто собака, а настоящая находка для любителей редких пород. Их уникальная внешность и характер делают их особенными.