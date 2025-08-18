Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Могила шаманки
© Arkeonews by Associate Professor Doctor Ergül Kodaş is licensed under Public Domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:07

Тайна древних могил: как африканские гены попали в средневековую Британию

Вы когда-нибудь задумывались, как далеко могли распространиться миграции в древности? Недавние исследования открывают удивительные факты о генетическом наследии раннесредневековой Британии.

Открытия палеогенетиков

Группа палеогенетиков провела анализ ДНК останков, найденных в двух некрополях Англии, и сделала невероятное открытие. У одного взрослого мужчины и одной девочки, которые не были родственниками, обнаружили предков из Западной Африки. Эти захоронения датируются VII веком нашей эры, что подчеркивает сложность генетического ландшафта Британии в тот период.

С древних времен Британские острова переживали множество миграций, что значительно изменяло их генетическую структуру. Например, римское завоевание в 43 году нашей эры привело к смешению различных этнических групп. Однако наиболее сильное влияние оказали германские племена, такие как англы и саксы, пришедшие в V веке.

Исследования показывают, что современные англичане на 25-47 процентов имеют генетические корни от раннесредневековых континентальных северных европейцев. Это говорит о том, что миграции не прекращались даже в историческую эпоху.

Уникальные находки в некрополях

Недавнее исследование, проведенное учеными из Австралии, Великобритании и других стран, дало новые данные о захоронениях в графстве Дорсет. В одном из некрополей были обнаружены останки 18 человек, среди которых находились как минимум четыре группы биологических родственников. У одного из мужчин была обнаружена линия предков, восходящая к Западной Африке.

Другие исследования, возглавляемые Данканом Сейером из Ланкаширского университета, выявили, что девочка, похороненная в графстве Кент, также имела африканских предков. Это открытие подчеркивает, что связи между Британией и Африкой существовали не только на уровне генов, но и культурных артефактов.

Влияние на культуру

Доказательства взаимодействия между раннесредневековой Британией и Африкой можно найти не только в генетическом материале, но и в археологических находках. Например, кольца из бивней слонов, найденные в погребениях англосаксонского периода, вероятно, были сделаны из слоновой кости, добытой в Восточной Африке.

Эти открытия подчеркивают сложность и многообразие культурных и генетических связей, существовавших в раннесредневековой Британии. Они напоминают нам о том, что история — это не только факты, но и человеческие судьбы, переплетенные в пространстве и времени.

