Римская империя принесла Африку в Англию: как мигранты смешали кровь с англосаксами
Совместные исследования археологов и генетиков перевернули привычные представления о составе населения раннесредневековой Англии. Новые данные показали: среди захоронений VI-VII веков встречаются люди с африканскими корнями. У некоторых из них до трети генома связано с Западной Африкой, что стало первым прямым генетическим подтверждением присутствия выходцев из Африки в Англии того времени.
Кого исследовали
Особое внимание учёные уделили двум находкам:
-
женщине, погребённой недалеко от Кентербери;
-
мужчине из Восточной Англии.
В их ДНК явно сочетаются североевропейские и западноафриканские элементы. При этом по археологическому контексту их захоронения ничем не отличались от остальных: те же горшки, костяные гребни, ножи и пряжки. Это значит, что такие люди были полностью интегрированы в англосаксонское общество.
Сравнение происхождения
|Регион
|Генетический вклад
|Характеристика
|Северная Европа
|Основной компонент
|Англы, саксы, юты
|Западная Африка
|До 30% у некоторых индивидов
|Глубокие корни, вероятно, римского периода
|Римская империя
|Косвенный мост
|Связывала Британию с Африкой через торговлю и миграцию
Почему это открытие важно
Долгое время считалось, что население раннесредневековой Англии было в основном североевропейским. Новые данные показывают, что этнический состав был гораздо разнообразнее. Это значит:
-
в Британии присутствовали выходцы из Африки уже в раннем Средневековье;
-
эти люди не были маргинализированы, а жили на равных с местными;
-
миграции Римской империи оказали долгосрочное влияние на демографию региона.
"Погребения этих людей ничем не отличимы от остальных. Это доказывает их полную интеграцию в сообщество", — отметили исследователи.
Советы шаг за шагом: как изучают древнюю ДНК
-
Извлекают костный материал из зубов или каменистой кости черепа.
-
Изолируют фрагменты ДНК, сохранившиеся в минерализованных структурах.
-
Проводят секвенирование и восстанавливают геном.
-
Сравнивают результаты с базами данных современных и древних популяций.
-
Определяют происхождение и миграционные связи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать генетические данные → картина прошлого остаётся неполной → объединять археологию и генетику.
-
Рассматривать погребения как исключение → недооценка миграций → изучать массовые выборки.
-
Считать Англию закрытой от внешних связей → неверные выводы → учитывать роль Римской империи.
А что если…
А что если аналогичные исследования провести на других англосаксонских кладбищах? Вероятно, окажется, что африканские корни встречались гораздо чаще, чем мы думаем, и общество было ещё более многообразным.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Первое прямое генетическое подтверждение африканского происхождения
|Пока исследованы лишь отдельные индивиды
|Новое понимание этнического состава Англии
|Высокая стоимость и трудоёмкость анализов
|Подтверждение влияния Римской империи
|Сложность интерпретации глубины родства
|Подтверждение интеграции людей африканского происхождения
|Ограниченные данные по другим регионам
FAQ
Почему именно Римская империя могла стать мостом?
Потому что она соединяла Британию с Северной Африкой через торговые пути и военные гарнизоны.
Сколько человек с африканскими корнями найдено?
Пока речь идёт о нескольких индивидах, но их доля генома — до 30%.
Были ли они выделены в обществе?
Судя по погребениям, нет: их хоронили по тем же обычаям, что и остальных.
Мифы и правда
-
Миф: в раннесредневековой Англии жили только потомки северных племён.
Правда: генетические данные доказывают присутствие выходцев из Африки.
-
Миф: люди африканского происхождения не могли быть интегрированы.
Правда: погребальные практики показывают равное отношение.
-
Миф: этническое разнообразие — явление Нового времени.
Правда: оно существовало уже в раннем Средневековье.
3 интересных факта
-
Англия была частью Римской империи почти 400 лет, и это оставило глубокий след в населении.
-
Генетические исследования позволяют проследить происхождение даже спустя 1500 лет.
-
Африканские элементы в геноме жителей Британии — одно из важнейших открытий в изучении раннего Средневековья.
Исторический контекст
Период после ухода римлян (V-VI вв.) традиционно считается временем англосаксонских миграций. Долгое время историки описывали Англию того периода как почти однородное общество. Однако археогенетика показывает: даже в "тёмные века" остров был частью более широкой сети культурных и демографических связей. Африканские корни некоторых жителей указывают на глубокую интеграцию мигрантов и на то, что Британия раннего Средневековья была куда более открытой, чем считалось ранее.
