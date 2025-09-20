Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:38

Римская империя принесла Африку в Англию: как мигранты смешали кровь с англосаксами

Генетические данные подтвердили африканское происхождение жителей раннесредневековой Англии

Совместные исследования археологов и генетиков перевернули привычные представления о составе населения раннесредневековой Англии. Новые данные показали: среди захоронений VI-VII веков встречаются люди с африканскими корнями. У некоторых из них до трети генома связано с Западной Африкой, что стало первым прямым генетическим подтверждением присутствия выходцев из Африки в Англии того времени.

Кого исследовали

Особое внимание учёные уделили двум находкам:

  • женщине, погребённой недалеко от Кентербери;

  • мужчине из Восточной Англии.

В их ДНК явно сочетаются североевропейские и западноафриканские элементы. При этом по археологическому контексту их захоронения ничем не отличались от остальных: те же горшки, костяные гребни, ножи и пряжки. Это значит, что такие люди были полностью интегрированы в англосаксонское общество.

Сравнение происхождения

Регион Генетический вклад Характеристика
Северная Европа Основной компонент Англы, саксы, юты
Западная Африка До 30% у некоторых индивидов Глубокие корни, вероятно, римского периода
Римская империя Косвенный мост Связывала Британию с Африкой через торговлю и миграцию

Почему это открытие важно

Долгое время считалось, что население раннесредневековой Англии было в основном североевропейским. Новые данные показывают, что этнический состав был гораздо разнообразнее. Это значит:

  • в Британии присутствовали выходцы из Африки уже в раннем Средневековье;

  • эти люди не были маргинализированы, а жили на равных с местными;

  • миграции Римской империи оказали долгосрочное влияние на демографию региона.

"Погребения этих людей ничем не отличимы от остальных. Это доказывает их полную интеграцию в сообщество", — отметили исследователи.

Советы шаг за шагом: как изучают древнюю ДНК

  1. Извлекают костный материал из зубов или каменистой кости черепа.

  2. Изолируют фрагменты ДНК, сохранившиеся в минерализованных структурах.

  3. Проводят секвенирование и восстанавливают геном.

  4. Сравнивают результаты с базами данных современных и древних популяций.

  5. Определяют происхождение и миграционные связи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать генетические данные → картина прошлого остаётся неполной → объединять археологию и генетику.

  • Рассматривать погребения как исключение → недооценка миграций → изучать массовые выборки.

  • Считать Англию закрытой от внешних связей → неверные выводы → учитывать роль Римской империи.

А что если…

А что если аналогичные исследования провести на других англосаксонских кладбищах? Вероятно, окажется, что африканские корни встречались гораздо чаще, чем мы думаем, и общество было ещё более многообразным.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Первое прямое генетическое подтверждение африканского происхождения Пока исследованы лишь отдельные индивиды
Новое понимание этнического состава Англии Высокая стоимость и трудоёмкость анализов
Подтверждение влияния Римской империи Сложность интерпретации глубины родства
Подтверждение интеграции людей африканского происхождения Ограниченные данные по другим регионам

FAQ

Почему именно Римская империя могла стать мостом?
Потому что она соединяла Британию с Северной Африкой через торговые пути и военные гарнизоны.

Сколько человек с африканскими корнями найдено?
Пока речь идёт о нескольких индивидах, но их доля генома — до 30%.

Были ли они выделены в обществе?
Судя по погребениям, нет: их хоронили по тем же обычаям, что и остальных.

Мифы и правда

  • Миф: в раннесредневековой Англии жили только потомки северных племён.
    Правда: генетические данные доказывают присутствие выходцев из Африки.

  • Миф: люди африканского происхождения не могли быть интегрированы.
    Правда: погребальные практики показывают равное отношение.

  • Миф: этническое разнообразие — явление Нового времени.
    Правда: оно существовало уже в раннем Средневековье.

3 интересных факта

  1. Англия была частью Римской империи почти 400 лет, и это оставило глубокий след в населении.

  2. Генетические исследования позволяют проследить происхождение даже спустя 1500 лет.

  3. Африканские элементы в геноме жителей Британии — одно из важнейших открытий в изучении раннего Средневековья.

Исторический контекст

Период после ухода римлян (V-VI вв.) традиционно считается временем англосаксонских миграций. Долгое время историки описывали Англию того периода как почти однородное общество. Однако археогенетика показывает: даже в "тёмные века" остров был частью более широкой сети культурных и демографических связей. Африканские корни некоторых жителей указывают на глубокую интеграцию мигрантов и на то, что Британия раннего Средневековья была куда более открытой, чем считалось ранее.

