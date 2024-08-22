Эксперт прокомментировал позицию Африки по отношению к Западу

Для африканских стран невыгодно придерживаться абсолютно антизападной позиции, потому что это, вполне возможно, приведёт к необратимым и печальным последствиям. Такое мнение высказал специалист Центра исследований Африки федерального государственного высшего учебного заведения НИУ ВШЭ Никита Панин.

По мнению эксперта, для африканских государств нет выгоды открыто придерживаться направленной против Запада, враждебной ко всему западному позиции. Он аргументировал это тем, что такой расклад действий повлечёт за собой цепочку необратимых и печальных последствий для экономики стран Африки. Он объяснил, что малоприятными они будут из-за того, что большое количество из торговых потоков сосредоточены конкретно на западные государства.

Специалист также добавил, что значимую роль сыграет и Китайская Народная Республика. Однако даже если речь идёт о торговле государств Африки с неформальным объединением стран с быстро развивающимися экономиками БРИКС, то можно заметить, что доля БРИКС, если оттуда убрать КНР, будет скромной, сообщил Никита Панин. Пока ситуация не изменится, ненужных рисков все будут стараться избегать, подытожил он.

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