Технологическое сотрудничество, а не безвозмездная помощь: Африка стремится к партнерству с РФ

Африканским странам сегодня больше необходимы не безвозмездные дотации, как это было в эпоху СССР, а технологическое партнерство с Россией. Об этом заявил глава камерунской диаспоры в России и основатель Африканского бизнес-клуба Луис Гоуенд.
Он отметил, что в советское время помощь Африке предоставлялась безвозмездно, однако, по его мнению, такой подход был ошибочным.
В современном контексте этот формат поддержки не имеет экономического смысла. Гоуенд подчеркнул, что получение помощи без обязательств лишает людей инициативы, снижает мотивацию к собственному развитию и самосовершенствованию.
Сейчас, по его словам, африканским странам критически необходимы современные технологии и оборудование, которые помогут развивать национальные экономики.
Также он подчеркнул важность привлечения российских специалистов в сферах энергетики, строительства, машиностроения и сельского хозяйства, которые могли бы совместно с местными жителями создавать новые промышленные объекты.
Луис Гоуенд обратил внимание на демографическую ситуацию в Африке, отметив, что 65% населения континента составляют молодые люди до 30 лет, большинство из которых сталкиваются с проблемой безработицы. Решить эту проблему, по его мнению, можно лишь путем активного развития экономики и сельского хозяйства, что приведет к созданию новых рабочих мест.
Фото: commons. wikimedia.org/Sputniktilt (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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