Мясо, которое тает во рту: почему афганский казан — лучшая посуда для свинины

Вы когда-нибудь пробовали мясо, которое буквально распадается на волокна от одного прикосновения вилки? Свинина, приготовленная в афганском казане, — именно такое: сочная, нежная и ароматная. Это блюдо идеально подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.

Почему афганский казан?

В такой посуде мясо готовится быстрее, чем в обычной кастрюле или сковороде, а благодаря герметичной крышке и пару оно остаётся невероятно сочным. Попробуйте — и вы больше не захотите готовить свинину иначе!

Ингредиенты

Свинина — 1,5 кг

Лук — 3 крупные головки

Сало (или растительное масло) — 150 г

Чеснок — 7 зубчиков

Соль, чёрный перец — по вкусу

Лавровый лист — 2 шт.

Зелень — для подачи

Готовим шаг за шагом

Выберите любую часть свинины — после томления она всё равно станет мягкой. Если мясо заморожено, разморозьте его заранее. Нарежьте крупными кусками (примерно 7x7 см), промокните салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу.

Посолите, поперчите, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте. В казане растопите сало (или нагрейте масло), уберите шкварки. Выложите мясо в один слой и обжарьте до румяной корочки.

Лук нарежьте крупными кольцами, слегка приправьте. В казан положите чеснок (целыми зубчиками) и лавровый лист. Сверху распределите лук. Закройте крышку, убавьте огонь до минимума. Оставьте томиться на 1,5 часа. Важно: не открывайте крышку раньше времени! Сначала выпустите пар через клапан. Готовую свинину подавайте горячей с овощами, зеленью и соусами.

Советы