Мясо, которое тает во рту: почему афганский казан — лучшая посуда для свинины
Вы когда-нибудь пробовали мясо, которое буквально распадается на волокна от одного прикосновения вилки? Свинина, приготовленная в афганском казане, — именно такое: сочная, нежная и ароматная. Это блюдо идеально подойдёт как для праздничного стола, так и для уютного семейного ужина.
Почему афганский казан?
В такой посуде мясо готовится быстрее, чем в обычной кастрюле или сковороде, а благодаря герметичной крышке и пару оно остаётся невероятно сочным. Попробуйте — и вы больше не захотите готовить свинину иначе!
Ингредиенты
- Свинина — 1,5 кг
- Лук — 3 крупные головки
- Сало (или растительное масло) — 150 г
- Чеснок — 7 зубчиков
- Соль, чёрный перец — по вкусу
- Лавровый лист — 2 шт.
- Зелень — для подачи
Готовим шаг за шагом
Выберите любую часть свинины — после томления она всё равно станет мягкой. Если мясо заморожено, разморозьте его заранее. Нарежьте крупными кусками (примерно 7x7 см), промокните салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу.
Посолите, поперчите, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте. В казане растопите сало (или нагрейте масло), уберите шкварки. Выложите мясо в один слой и обжарьте до румяной корочки.
Лук нарежьте крупными кольцами, слегка приправьте. В казан положите чеснок (целыми зубчиками) и лавровый лист. Сверху распределите лук. Закройте крышку, убавьте огонь до минимума. Оставьте томиться на 1,5 часа. Важно: не открывайте крышку раньше времени! Сначала выпустите пар через клапан. Готовую свинину подавайте горячей с овощами, зеленью и соусами.
Советы
- Если нет сала, можно использовать растительное масло.
- Время томления зависит от размера кусков и плиты.
- Для аромата можно добавить паприку или другие специи.
